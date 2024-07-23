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Россия ударила по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады Сумщины

ракети

В ночь на 23 июля враг нанес авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

По предварительной информации, погибших нет.

"На месте работают все необходимые службы. Проводится ликвидация последствий вражеской атаки и аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

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обстрел (26906) ракеты (3555) Сумская область (3004)


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шо там бєзпєкаві харантії простроченного йогурта?
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23.07.2024 07:14 Ответить
потужні шо аж пздць...
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23.07.2024 08:41 Ответить
По пороховому молотили? Бо на полях Одещини вже цвіте бавовна для нашого пороху! Ще-б льонарство на Чернігівщині відродить! Адже кращої сировини для військової форми не варто й шукать! Швидко піт всотує - і швидко віддає Зносостікіше ніж бавовна Та й для пороху лляне прядиво - одне з кращих І Шостка з Луганськом при Союзі саме на льоні працювали
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23.07.2024 07:17 Ответить
ЧИМ "краще"? Для "курнуть"? Бо у Глухові уже давно виведені технічні сорти конопель у яких "вставлялка" відсутня Можна хоч оберемок викурить - а "вставлять" не буде І якщо у нас розвернеться ТАКЕ коноплярство паралельно з льонарством - то ми будемо мать кращі "джинсові" тканини у світі Бо це - "парусина" А саме вона послужила основою для "джинси" Нитки "основи" - коноплі А нитки "човника" - льон Коноплі - "арматура" А льон - гігроскопічний наповнювач
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23.07.2024 12:46 Ответить
Пороховий давно порізали. Може якесь диво станеться що його відбудують. Але на такій близькій віддалі до москалів краще будувати під горами Карпат. ПС. На тому заводі не лише порох виготовляли. На жаль про це і набагато більше знає і ворог.
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23.07.2024 10:09 Ответить
 
 