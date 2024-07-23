Россия ударила по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады Сумщины
В ночь на 23 июля враг нанес авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады Сумской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.
По предварительной информации, погибших нет.
"На месте работают все необходимые службы. Проводится ликвидация последствий вражеской атаки и аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.
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Макс driver507
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