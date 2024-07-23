Это война переходного периода. Свободный мир должен проснуться и задуматься, как защитить своих граждан и страны - Залужный

Бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил в лондонском Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).

Его речь приводит "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Залужный процитировал высказывание древнеримского историка Корнелия Непота "Хочешь мира - готовься к войне" и отметил, что эти слова "идеально подходят демократическому обществу и сегодня, в XXI веке".

"Обращаясь к событиям 2022-2024 годов уже десятилетней войны Украины с Россией, надо честно сказать человечеству - что именно происходит и к чему человечество должно быть готово. Свободные и демократические нации и их правительства должны проснуться и задуматься: как защитить своих граждан и их страны", - сказал Залужный.

Он добавил, что Украина готова поделиться со свободным миром всеми своими знаниями и опытом. Среди самого важного, чему научила война украинцев, бывший главнокомандующий ВСУ выделил несколько.

"Прежде всего войн необходимо избегать! Но если война все же придет, необходимо быть к ней готовым", - подчеркнул он.

Главные тезисы выступления Залужного:

Залужный утверждает, что для выживания в войне общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод: "Готовность к войне будет определяться не только готовностью армии к отражению агрессии, но и готовностью общества к противостоянию врагу".

В понятие новой стратегии ведения войны необходимо вносить понятие технологий, "которые изменят ситуацию на поле боя в условиях имеющихся преимуществ противника в военном потенциале и ресурсах". Технологии, по мнению Залужного, будут решающими в войне с РФ и станут основой глобальной безопасности в будущем.

Война в Украине еще не является войной будущего - это лишь "война переходного периода". Однако именно украинцы, по словам Залужного, формируют новые модели войны будущего. "Изменения, которые изобрели на полях сражений российско-украинской войны, будут определять очертания войн и военного искусства в 21 веке", - считает экс-главнокомандующий.

Правительства демократических стран должны задуматься о том, как защитить своих граждан и их государства на фоне угрозы Третьей мировой войны. Украина готова поделиться своими знаниями и опытом с теми, "кто ищет мира и спокойствия для своих народов".

"Война - это наука. Наука со своими законами и правилами, которые необходимо знать и изучать. Использование войны в собственных целях или попытки влиять на ее ход ради собственных интересов является преступлением, следствием которого являются огромные жертвы", - подчеркнул посол Украины в Великобритании.

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