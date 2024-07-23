Это война переходного периода. Свободный мир должен проснуться и задуматься, как защитить своих граждан и страны - Залужный
Бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил в лондонском Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).
Его речь приводит "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.
Залужный процитировал высказывание древнеримского историка Корнелия Непота "Хочешь мира - готовься к войне" и отметил, что эти слова "идеально подходят демократическому обществу и сегодня, в XXI веке".
"Обращаясь к событиям 2022-2024 годов уже десятилетней войны Украины с Россией, надо честно сказать человечеству - что именно происходит и к чему человечество должно быть готово. Свободные и демократические нации и их правительства должны проснуться и задуматься: как защитить своих граждан и их страны", - сказал Залужный.
Он добавил, что Украина готова поделиться со свободным миром всеми своими знаниями и опытом. Среди самого важного, чему научила война украинцев, бывший главнокомандующий ВСУ выделил несколько.
"Прежде всего войн необходимо избегать! Но если война все же придет, необходимо быть к ней готовым", - подчеркнул он.
Главные тезисы выступления Залужного:
- Залужный утверждает, что для выживания в войне общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод: "Готовность к войне будет определяться не только готовностью армии к отражению агрессии, но и готовностью общества к противостоянию врагу".
- В понятие новой стратегии ведения войны необходимо вносить понятие технологий, "которые изменят ситуацию на поле боя в условиях имеющихся преимуществ противника в военном потенциале и ресурсах". Технологии, по мнению Залужного, будут решающими в войне с РФ и станут основой глобальной безопасности в будущем.
- Война в Украине еще не является войной будущего - это лишь "война переходного периода". Однако именно украинцы, по словам Залужного, формируют новые модели войны будущего. "Изменения, которые изобрели на полях сражений российско-украинской войны, будут определять очертания войн и военного искусства в 21 веке", - считает экс-главнокомандующий.
- Правительства демократических стран должны задуматься о том, как защитить своих граждан и их государства на фоне угрозы Третьей мировой войны. Украина готова поделиться своими знаниями и опытом с теми, "кто ищет мира и спокойствия для своих народов".
"Война - это наука. Наука со своими законами и правилами, которые необходимо знать и изучать. Использование войны в собственных целях или попытки влиять на ее ход ради собственных интересов является преступлением, следствием которого являются огромные жертвы", - подчеркнул посол Украины в Великобритании.
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В тебе вони тільки й на язиці , якогось х.я . ! Ти про щось інше можеш думати ?
Взагалі перший раз написав щось про м'ясні штурми.
Тобі просто подобається, як ведуть себе куйло та свинособаки і ти наполягаєш, щоб ми копіювали їх у обмежені свобод.
Тому я і запропонував тобі сходити на м'ясний штурм, щоб ти міг насолодитися копіюванням у повному обсязі.
Доречі, перечитай свої коменти вище. Ти починаєш про необхідність обмеження свобод в Україні, а потім багато скиглиш про неправильність обмеження заходом наших свобод щодо ударів по свинособакам.
Так ти за обмеження свобод чи ні?
Може у тебе біполярний розлад?
Краще звернися до спеціаліста, щоб не було ускладнень.
І так , я вважаю що - щоб протистояти дияволу , треба стати таким же дияволом ,, це хоча б вирівняє сили . Інакше це не спрацює .
А свої пропозиції - сходити в м'ясний штурм , залиш при собі . Ти хто таке щоб мені вказувати ? Ти само в них ходило ? Якщо ні то заткни ротяру , ферштейн ?
Я за обмеження всього що заважає відбивати кацапську агресію , і що стосується України , і що до Заходу . Якщо обмеження Заходу заважають нам завдавати русні втрат , значить я проти них . Дійшло ?
Шо тобі ще не ясно ?
Я Портнікова привів лише як приклад . Те про що він каже озвучують і інші українські політики , як і блогери і військові і багато хто інший . Які до муськви ніякого відношення не мають .
Вести війну з беспрєдєльщиком , для якого не існує червоних ліній , і самому собі їх малювати , це програш у війні , однозначно . !! Це аксіома .!!
А Америка з совком в гарячій війні не воювала , не маніпулюй . !! А мова саме про гарячу війну .
Америка перемогла совок у холодній війні , тобто у ідеологічній . ! Для цього жертвувати демократією - не обов'язково .
Я в совку прожив лише два з половиною десятки років , вважав і вважаю його відстійним , то чому це я совєцька людина. ?? Ну така херня !! Аж смішно .
Ну а стосовно обмежень , - я не бачу іншого виходу . Інакше програш у війні і знову ж таки - обмеження у правах . Але це буде в рази гірше ніж при Україні .
Я формувався на забороненій в совку літературі , за яку кдб могли відправити в мєста не столь отдальонниє ) . Зрозумів . ? І в тій літературі чорним по білому ще тоді писалося що мир між українцями і кацапами це - утопія . Що мета кацапів - цілковите винищення всього українського .
І що кацап обов'язково встромить ножа українцю в спину , якщо він вирішить що кацап йому брат і не вже несе загрози .
Тому я і вважаю що - Україна приречена на загибель , якщо припинить спротив русні .
Пробуєш цим запитанням - загнати мене на слизьке ) , заткнути мені рота , мовляв - якщо ти не воюєш чи не воював то помовч , чи навіщо ще питаєш !?
Тоді - чому ти дозволяєш собі говорити все що хочеш , ти ж теж - напевно ж не воював ,, бо якби ти був фронтовиком то не робив би цих ідіотських натяків в стилі ЗЕ - нужно только пєрєстать стрелять . !!
І до чого тут Кринки ,, де я згадував - про Кринки ? Примарилось ?
А чому ж ти - не воюєш , але вважаєш що маєш право говорити про те що - йти захищати країну не обов'язково ?
От я не воюю і кажу - захищати країну треба , а ти теж не воюєш і кажеш - ні не треба . Тобто виходить - ми в однакових умовах , але тобі говорити можна а мені ні .??
Якщо країна хоче зберегтися вона має багато чого принести в жертву . На жаль від цього нікуди не дінешся .
Щодо дисертації - генерали і комбриги теж є військовослужбовцями. І ще, спробуйте дисертацію написати, а не купити. Лише так можна зрозуміти, що це не папірець.
Просто бісить купа бидла, яка примудрилася під час війни плюнути в очі українцям і обрати війну. Здається, вони йдосі так і не зрозуміли, що натворили.
А інфантили хай і надалі оргазмують від кожного слова Зелужного,та фантазують на тему ссилки )
Залужний мабуть єдиний серед генералітету , який не вчився у совкових вишах .
Це якби назвав " війни цивілізацій".
Коли не цивілізовані а часом і автократичні та диктаторські країни старі демократії намагаються долучити до технологічного процесу.
Країни, які ще 50- 60 років тому жили та й зараз живуть по законах середньовіччя або навіть первісного ладу, озброюють за останніми технологічними досягненнями .
Це т.з. країни середнього сходу- усілякі бахрейни, ОАЕ, Саудівська Аравія, Кувейт та інші. 60 років тому жили та й живуть за законами початку нової ери або навіть до Різдва христового. Їли баранину, пили верблюже молоко . Закидали та і досі закидають камінням хвойд та злодіїв.
Китай та східно- тихоокеанський регіон. Ще 50- 60 років тому окрім паперових ліхтарів та хіжин з бамбуку нічого не мали . Ті , які їли та й досі їдять комах та все що рухаються по землі та літає в повітрі.
Одних старий світ збагачує величезними грошима за нафту. Інших озброює передовими технологіями.
Старий світ не хоче працювати. Але ціна стає зависокою. Це ісламський тероризм. Експансія дешевих товарів за останніми технологіями з поглинанням всієї західної інфраструктури та захопленням всіх критичних засобів існування Заходу.
І вже як наслідок ми маємо розробляти нові стратегії війн, та вирішення військових проблем.
Здається , якійсь китайський філософ чи правитель запровадив теорію поглинання. Тобто всі народи та країни які оточують імперію втрачають або насильно позбавляються повністю ідентичності як нації. Є вальс" на сопках манжурії " але самої Манжурії як і Тибету вже немає. Є провінції Китаю.
Тому можливо час повертати ці країни в їх первісний стан?
Технології швидко застарівають а нових давати не треба - тільки готові продукти.
Давати Близькому Сходу тільки гроші. Якщо без нафти та газу зараз ніяк. Але нехай вони за ці гроші роблять собі золоте каміння щоб закидати злодіїв та золоті палиці із золотими списами щоби воювати між собою.
Якось так на мій погляд невігласа.
"Єдине що я знаю що я нічого не знаю. Але багато хто не знає і цього."
Бо мізків первісних людей вистачало тільки на палиці.
Тільки після отримання доступу до західних технологій та/ або вступу до ЄС.
Японія почала взаємодію із умовним Заходом з 19 сторіччя. А Кітай ще просидів в комуністичній ізоляції до 90 років 20 ст.
І плавив залізо та виготовляв собі лопати в кожному поселенні окремо відповідно до вказівок КПК і Мао.
Не можна робити такі виступи без Бубона!!!
Тим більше,що сам ЗЄ і половини з нього сам не зрозуміє.
От побачите. ЗЄ Залужного тепер у якусь діру послом запхає, де виступати хібащо перед мавпами можна.
У тебе досить дивні уявлення про призначення послів.
Тобто, ти пропонуєш просто стати ніким і покинути все.
Яким чином громадянин України може без виборів стати депутатом ВР?
А тепер весь можливий ланцюг подій спочатку, як його уявляють упороті:
1. Примусове звільнення з ЗСУ (можливо з шантажем та погрозами).
2. Відмова від пропозиції посади посла у ВБ.
3. Начальник охорони у супермаркеті?
Ні!!! Валерій Федорович чарівним чином стає депутатом та президентом просто так.
І головне - ОП сидить і ніфіга не робить, щоб знешкодити Залужного.
Чи ви всерйоз вважаєте, що ЗЄрмаки дупу рвали, щоб прибрати Залужного тільки для того, щоб потім дозволити йому піти у політику?
Чого неможна так:
1. Зробіть суспільству доступність до володіння зброєю. Щоб не водити в бучу гостей.
2. Не змінюйте правила під гаслом, це війна, це питання виживання нації.
Бо най не продуктивніше - це дати суспільству обіцянку в своїй непередбачуваності до ухваленню рішень. Як ТРо стало - зсу, а на місці них збільшили патрулі, тим самим зменшили громадян відносно силовиків. за підтримку закручування гайки по відповідальності, то зовсім діч. Переписали слова де є кара в днях на вахті, та розмір суми.
3. Не має бути ставки великої(людей), щоб знати звідки витоки а не казати про це через рік.
4. Мати найманців, мотивувати навчатись в ліцеях а не робити тилові кордони бастилією.
5. Не хлопати в руки і не заохочувати в перекладачі відповідальності на волонтерські ініціативи.
6. Не має бути такого. Що мін оборони замовляє танк, за мість трьох гаубиць бо це швидше отримати свої 7% з замовлення.
Не можна знищити громадський контроль за тиловим забезпеченням словами що там були люди не військові чи не добровольці до лав сзу.
7. Не робіть як наші інституції - зробили цивільний дрон товаром подвійного призначення.
Тепер вже за міжнародні посилки взялись.
Намагались всіх посадити на рецепти.
Добре що є волонтерки які пояснили складність зриву вагітності в місцях окупованих.
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А це триндець, а не висновки
А як вам фото, де Залужний біля літака навпроти якогось небритого чма?
А Зеленський хоч зрозумів цю цитату генерала?
В. Залужний: "Використання війни у власних цілях або намагання впливати на її хід задля власних інтересів є злочином, наслідком якого є величезні жертви."