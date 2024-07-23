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Это война переходного периода. Свободный мир должен проснуться и задуматься, как защитить своих граждан и страны - Залужный

Залужний у Лондоні

Бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил в лондонском Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).

Его речь приводит "Украинская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Залужный процитировал высказывание древнеримского историка Корнелия Непота "Хочешь мира - готовься к войне" и отметил, что эти слова "идеально подходят демократическому обществу и сегодня, в XXI веке".

"Обращаясь к событиям 2022-2024 годов уже десятилетней войны Украины с Россией, надо честно сказать человечеству - что именно происходит и к чему человечество должно быть готово. Свободные и демократические нации и их правительства должны проснуться и задуматься: как защитить своих граждан и их страны", - сказал Залужный.

Он добавил, что Украина готова поделиться со свободным миром всеми своими знаниями и опытом. Среди самого важного, чему научила война украинцев, бывший главнокомандующий ВСУ выделил несколько.

"Прежде всего войн необходимо избегать! Но если война все же придет, необходимо быть к ней готовым", - подчеркнул он.

Главные тезисы выступления Залужного:

  • Залужный утверждает, что для выживания в войне общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод: "Готовность к войне будет определяться не только готовностью армии к отражению агрессии, но и готовностью общества к противостоянию врагу".
  • В понятие новой стратегии ведения войны необходимо вносить понятие технологий, "которые изменят ситуацию на поле боя в условиях имеющихся преимуществ противника в военном потенциале и ресурсах". Технологии, по мнению Залужного, будут решающими в войне с РФ и станут основой глобальной безопасности в будущем.
  • Война в Украине еще не является войной будущего - это лишь "война переходного периода". Однако именно украинцы, по словам Залужного, формируют новые модели войны будущего. "Изменения, которые изобрели на полях сражений российско-украинской войны, будут определять очертания войн и военного искусства в 21 веке", - считает экс-главнокомандующий.
  • Правительства демократических стран должны задуматься о том, как защитить своих граждан и их государства на фоне угрозы Третьей мировой войны. Украина готова поделиться своими знаниями и опытом с теми, "кто ищет мира и спокойствия для своих народов".

"Война - это наука. Наука со своими законами и правилами, которые необходимо знать и изучать. Использование войны в собственных целях или попытки влиять на ее ход ради собственных интересов является преступлением, следствием которого являются огромные жертвы", - подчеркнул посол Украины в Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный обсудил с генсеком Международной морской организации Домингесом безопасность зерновых коридоров

Автор: 

Лондон (360) Залужный Валерий (656)


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Топ комментарии
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"...Україна готова поділитися з вільним світом усіма своїми знаннями та досвідом..."

Головне - довести світу, що обирати у владу зелених пустоголових самодурів, шутів горохових, ворюг, жлобів і пройдисвітів - це прямий шлях до занепаду і послабленню країни і, як результат, до війни. Адже країни з гнилою і неефективною державною владою - ласий шматочок для зовнішнього агресора. І навпакти - коли в країні влада сильна і мудра, то й нападати на неї остерігаються. На прикладі України світ має побачити, яку страшенну шкоду завдає продажна державна влада невігласів і ворюг.
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23.07.2024 08:19
+18
А хіба ківалов йому дисертацію писав ?! Ти ще скажи, що Залужний навчався при кучмі чи януковичу.
І шо, він мав написати, що в армії має бути анархія ?
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23.07.2024 08:15
+18
Ви обрали верховного каратєля, а тепер Залужного, який блискуче виконував обов'язки головкома серед зеленої підлості і мародерства, обгажуєте, бо поступила команда "фас"? Що ж, Безугла непогана компанія для багатьох громадян, які обирають поржать і хуже нє будєт.
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23.07.2024 08:29
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Звідки ти взяв що мені подобаються м'ясні штурми ? І до чого тут вони взагалі ?
В тебе вони тільки й на язиці , якогось х.я . ! Ти про щось інше можеш думати ?
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23.07.2024 13:49 Ответить
Ти мене з кимось плутаєш.
Взагалі перший раз написав щось про м'ясні штурми.
Тобі просто подобається, як ведуть себе куйло та свинособаки і ти наполягаєш, щоб ми копіювали їх у обмежені свобод.
Тому я і запропонував тобі сходити на м'ясний штурм, щоб ти міг насолодитися копіюванням у повному обсязі.

Доречі, перечитай свої коменти вище. Ти починаєш про необхідність обмеження свобод в Україні, а потім багато скиглиш про неправильність обмеження заходом наших свобод щодо ударів по свинособакам.
Так ти за обмеження свобод чи ні?
Може у тебе біполярний розлад?
Краще звернися до спеціаліста, щоб не було ускладнень.
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23.07.2024 15:18 Ответить
Мені не подобається те як себе ведуть кацапи , але ще більше не подобається як себе веде ЗЕлень . ***** робить все щоб перемогти нас , а ЗЕлень ніх.я не робить щоб перемогти їх . !
І так , я вважаю що - щоб протистояти дияволу , треба стати таким же дияволом ,, це хоча б вирівняє сили . Інакше це не спрацює .
А свої пропозиції - сходити в м'ясний штурм , залиш при собі . Ти хто таке щоб мені вказувати ? Ти само в них ходило ? Якщо ні то заткни ротяру , ферштейн ?
Я за обмеження всього що заважає відбивати кацапську агресію , і що стосується України , і що до Заходу . Якщо обмеження Заходу заважають нам завдавати русні втрат , значить я проти них . Дійшло ?
Шо тобі ще не ясно ?
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23.07.2024 17:10 Ответить
Портніков це той,хто заробляв собі квартиру на москві.В нас ******* слухати тих,хто або навчався на москві,або хто там жив і працював.Самі то вони всі не хочуть втрачати свободи.
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23.07.2024 10:48 Ответить
До чого тут його квартира в москві . ? От який зв'язок між тим що він філософствує з приводу демократії під час війни і якость квартирою в муськві ?? Це ж треба бути таким й.бнутим щоб зв'язувати до купи абсолютно різні речі . пц !!
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23.07.2024 10:54 Ответить
Бо українців вчать ті,хто жив і працював в імперії.Демократія США перемога тоталітарний совок.Демократія може перемогти любу диктатуру.Навіть під час війни.Коли є демократія,є і технології для війни.
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23.07.2024 10:58 Ответить
Та ти шо ,, то виходить і Залужний працював в імперії ? Ну якщо він однієї думки з Портніковим .!
Я Портнікова привів лише як приклад . Те про що він каже озвучують і інші українські політики , як і блогери і військові і багато хто інший . Які до муськви ніякого відношення не мають .
Вести війну з беспрєдєльщиком , для якого не існує червоних ліній , і самому собі їх малювати , це програш у війні , однозначно . !! Це аксіома .!!
А Америка з совком в гарячій війні не воювала , не маніпулюй . !! А мова саме про гарячу війну .
Америка перемогла совок у холодній війні , тобто у ідеологічній . ! Для цього жертвувати демократією - не обов'язково .
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23.07.2024 11:31 Ответить
Залужний може і помилятися.Він помилився в контрнаступі.Ви жили при совєцькій диктатурі а ми ні.Якщо Україна буде діяти подібно до москалів то це ще швидше призведе до катастрофи.Права і свободи на першому місті.Це основа.
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23.07.2024 11:36 Ответить
Права і свободи під час війни мають бути обмежені якомога більше . Інакше їх нам обмежуватиме вже хтось інший крапка
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23.07.2024 12:04 Ответить
Вам совєцьким людям похрін.Ви жили при диктатурі.Не допоможуть перемогти москалів обмеження.
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23.07.2024 12:16 Ответить
Знов х..ню городиш . Який я тобі - совєцький ? Що за манічка така ідіотська у декого з тутешніх писак - ліпити опоненту різні дебільні штампи . !? Один мене тут вже записав до зебілів , ти - до совків .!
Я в совку прожив лише два з половиною десятки років , вважав і вважаю його відстійним , то чому це я совєцька людина. ?? Ну така херня !! Аж смішно .
Ну а стосовно обмежень , - я не бачу іншого виходу . Інакше програш у війні і знову ж таки - обмеження у правах . Але це буде в рази гірше ніж при Україні .
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23.07.2024 12:36 Ответить
Ну так 25 років цілком достатньо.Виріс і сформувався в совку.Україна і так не перемагає у війни.ЛоЖити тисячами в Кринках чи подібних місцях,це не перемога.Москалі так само роблять.Але в них людей більше і техніки.Авіації взагалі в 10 разів більше.Проти кабів нічого протиставити.Ну затиснуть ще гірше права і у введуть продуктові картки,але не для всіх.Як це зупинить каби і авіацію москалів? Ракети в України все одно не появляться.Та й шоб сильно ще обмежити права і свободи,потрібна ще одна армія.яка буде це робити,як в совці.
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23.07.2024 13:18 Ответить
Сформувався ? Я тобі що тільки но писав , совок для мене - відстій . Ти мене чуєш чи ні .??
Я формувався на забороненій в совку літературі , за яку кдб могли відправити в мєста не столь отдальонниє ) . Зрозумів . ? І в тій літературі чорним по білому ще тоді писалося що мир між українцями і кацапами це - утопія . Що мета кацапів - цілковите винищення всього українського .
І що кацап обов'язково встромить ножа українцю в спину , якщо він вирішить що кацап йому брат і не вже несе загрози .
Тому я і вважаю що - Україна приречена на загибель , якщо припинить спротив русні .
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23.07.2024 13:40 Ответить
Ти сам то воював,чи воюєш? Бо легко писати.щоб хтось в Кринках помирав.
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23.07.2024 14:14 Ответить
Чому я маю тобі звітувати .? І яка тобі різниця воював я чи ні ?
Пробуєш цим запитанням - загнати мене на слизьке ) , заткнути мені рота , мовляв - якщо ти не воюєш чи не воював то помовч , чи навіщо ще питаєш !?
Тоді - чому ти дозволяєш собі говорити все що хочеш , ти ж теж - напевно ж не воював ,, бо якби ти був фронтовиком то не робив би цих ідіотських натяків в стилі ЗЕ - нужно только пєрєстать стрелять . !!
І до чого тут Кринки ,, де я згадував - про Кринки ? Примарилось ?
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23.07.2024 16:52 Ответить
Я не воював і відкрито це кажу.А Зе підтримує значна кількість військових.В тому числі азовці.А замість Кринок можна поставити іншу локацію.Якщо хтось не воює,то яке він має право говорити за те,що хтось має воювати?
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23.07.2024 17:33 Ответить
Як це - яке право ?! Та звичайне .
А чому ж ти - не воюєш , але вважаєш що маєш право говорити про те що - йти захищати країну не обов'язково ?
От я не воюю і кажу - захищати країну треба , а ти теж не воюєш і кажеш - ні не треба . Тобто виходить - ми в однакових умовах , але тобі говорити можна а мені ні .??
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23.07.2024 18:10 Ответить
Я кажу що це має бути добровільно і все.Так що ми не в однакових умовах.Війна це смерть і це в першу чергу.Яке я чи ти,чи хтось інший,маємо право когось посилати на смерть?
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23.07.2024 18:14 Ответить
Жодна війна не була виграна одними лише добровольцями . Світова історія не знає таких прикладів .
Якщо країна хоче зберегтися вона має багато чого принести в жертву . На жаль від цього нікуди не дінешся .
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23.07.2024 18:22 Ответить
Проти такого ворога потрібні ракети.Багато ракет.Історія не знала саме такої війни.Ні Перша Світова,ні Друга Світова,ні війна у В'єтнамі,ні в Афганістані,не така.Україна при такій війні не зможе постійно в лоб з москалями битися.Бо з самого початку війна не в рівних умовах.
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23.07.2024 18:27 Ответить
Ви всі слухаєте підмосковників.Що вони взагалі всі знають про демократію,якщо вони навчали на москальщині і працювали у московських комсомольцях?
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23.07.2024 11:00 Ответить
100%
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23.07.2024 10:27 Ответить
ух как ненавидит зе-плесень и кацапьё Залужного, спасшего от полной оккупации Украину
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23.07.2024 09:35 Ответить
... І Захід, на відміну від придурошнлї Зелені, таки робить правильну річ, він уникає війни. Це тільки зелені самогубці могли з голою сракою попертися у самовбивчу війну, бо в них ні дипломатії, ні мізків, ні оборони - нічого немає і не було. Результат - катастрофа. А тепер, коли країна дійшла до фінішу, зелений обриган забігав з "мирними самітами", на які ворогові насрати, і єдине, що він здатен вибігати - капітуляція. Пливли, пливли, а на березі всралися.
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23.07.2024 09:45 Ответить
Перед вами будущий президент Украины со всеми его плюсами и минусами...
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23.07.2024 09:55 Ответить
Какой из него президент ?)
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23.07.2024 10:04 Ответить
Все іде за корейським сценарієм. Будуть в Україні ще свої Лі Син Ман та Чон Ду Хван.
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23.07.2024 11:14 Ответить
Заколот військових означав би практично 100% імовірність припинення зонішньої допомоги. Принаймні б до тих пір, доки не розберуться, а це - місяці, а може й роки.

Щодо дисертації - генерали і комбриги теж є військовослужбовцями. І ще, спробуйте дисертацію написати, а не купити. Лише так можна зрозуміти, що це не папірець.
Просто бісить купа бидла, яка примудрилася під час війни плюнути в очі українцям і обрати війну. Здається, вони йдосі так і не зрозуміли, що натворили.
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23.07.2024 09:58 Ответить
Навпаки, це зелене корупційне болото так дістало всіх союзників, що вони з радістю погнали б в три рази більше допомоги. Публічно висловлювали б звичайно всілякі "озабочєнності", а фактично були б раді, тільки нормального генерала в командування, якби Залужного чи кого він порекомендує, бо добре знає хто чого вартий серед них.
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23.07.2024 11:52 Ответить
Звичайний совковий генерал-безхребетна,догодлива,неамбіційна людина,максимально зручна.Але хитра -не став чекати,поки його разом з Содолем притягнуть до відповідальності-вчасно зіскочив )
А інфантили хай і надалі оргазмують від кожного слова Зелужного,та фантазують на тему ссилки )
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23.07.2024 10:02 Ответить
За Купола як Президента я б проголосував-порядна,смілива людина,справжній офіцер.
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23.07.2024 10:17 Ответить
Ти про Залужного ? Який він тобі - совковий генерал .??
Залужний мабуть єдиний серед генералітету , який не вчився у совкових вишах .
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23.07.2024 10:48 Ответить
Совковий виш,содолівщина вона у головах.Немає в нас ходу до гори справжнім офіцерам,якщо вони не погоджуються лизати дупи зеленій погані.І приклад з Куполом,як одним з військових нової доби, це наглядно демонструє.
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23.07.2024 12:01 Ответить
В сьогоденні на перші шпальта виходять проблеми нерівного розвитку країн та групп країн.
Це якби назвав " війни цивілізацій".
Коли не цивілізовані а часом і автократичні та диктаторські країни старі демократії намагаються долучити до технологічного процесу.
Країни, які ще 50- 60 років тому жили та й зараз живуть по законах середньовіччя або навіть первісного ладу, озброюють за останніми технологічними досягненнями .
Це т.з. країни середнього сходу- усілякі бахрейни, ОАЕ, Саудівська Аравія, Кувейт та інші. 60 років тому жили та й живуть за законами початку нової ери або навіть до Різдва христового. Їли баранину, пили верблюже молоко . Закидали та і досі закидають камінням хвойд та злодіїв.
Китай та східно- тихоокеанський регіон. Ще 50- 60 років тому окрім паперових ліхтарів та хіжин з бамбуку нічого не мали . Ті , які їли та й досі їдять комах та все що рухаються по землі та літає в повітрі.
Одних старий світ збагачує величезними грошима за нафту. Інших озброює передовими технологіями.
Старий світ не хоче працювати. Але ціна стає зависокою. Це ісламський тероризм. Експансія дешевих товарів за останніми технологіями з поглинанням всієї західної інфраструктури та захопленням всіх критичних засобів існування Заходу.

І вже як наслідок ми маємо розробляти нові стратегії війн, та вирішення військових проблем.
Здається , якійсь китайський філософ чи правитель запровадив теорію поглинання. Тобто всі народи та країни які оточують імперію втрачають або насильно позбавляються повністю ідентичності як нації. Є вальс" на сопках манжурії " але самої Манжурії як і Тибету вже немає. Є провінції Китаю.

Тому можливо час повертати ці країни в їх первісний стан?
Технології швидко застарівають а нових давати не треба - тільки готові продукти.
Давати Близькому Сходу тільки гроші. Якщо без нафти та газу зараз ніяк. Але нехай вони за ці гроші роблять собі золоте каміння щоб закидати злодіїв та золоті палиці із золотими списами щоби воювати між собою.
Якось так на мій погляд невігласа.
"Єдине що я знаю що я нічого не знаю. Але багато хто не знає і цього."
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23.07.2024 10:16 Ответить
Китай то своїми мізками заробляє.Вони самі дуже багато чого виготовляють.Японці також усіляке їдять,але по всьому це передові люди і доволі давно.
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23.07.2024 10:56 Ответить
Окрім мізків ще потрібна освіта, яку вони отримують в університетах колективного заходу та США від нобелівських лауреатів.
Бо мізків первісних людей вистачало тільки на палиці.
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23.07.2024 11:14 Ответить
Вони і в совку навчалися.
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23.07.2024 11:32 Ответить
Всі країни які отримували совкову освіту ( Китай, Індія, Лівія, Сирія, Єгипет), та багато навіть європейських держав соц. Табору не дуже просунулись у розвитку.
Тільки після отримання доступу до західних технологій та/ або вступу до ЄС.
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23.07.2024 11:52 Ответить
Совок не давав розвинутись людині.
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23.07.2024 23:27 Ответить
Доречі Японія як Китай пішли шляхом ізоляції. Але Японія на самовдосконалення а Кітай на розмноження та екстенсивне розширення ( поглинання).
Японія почала взаємодію із умовним Заходом з 19 сторіччя. А Кітай ще просидів в комуністичній ізоляції до 90 років 20 ст.
І плавив залізо та виготовляв собі лопати в кожному поселенні окремо відповідно до вказівок КПК і Мао.
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23.07.2024 11:26 Ответить
Зальот!!!!

Не можна робити такі виступи без Бубона!!!
Тим більше,що сам ЗЄ і половини з нього сам не зрозуміє.

От побачите. ЗЄ Залужного тепер у якусь діру послом запхає, де виступати хібащо перед мавпами можна.
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23.07.2024 10:20 Ответить
А він і підкориться..
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23.07.2024 10:31 Ответить
А може не підкоритися і залишитися послом у ВБ?

У тебе досить дивні уявлення про призначення послів.
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23.07.2024 10:43 Ответить
Може продовжити захищати Україну у опозиції.
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23.07.2024 11:19 Ответить
В якій опозиції? Він же не є членом партії, тим більше депутатом в раді.
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23.07.2024 11:44 Ответить
Нехай стане.
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23.07.2024 13:28 Ответить
Яким чином? Виборів до кінця війни не буде.

Тобто, ти пропонуєш просто стати ніким і покинути все.
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23.07.2024 15:45 Ответить
порошенко ж не ніхто
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24.07.2024 01:05 Ответить
То він призначить вибори у ВР чи шо?
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24.07.2024 02:08 Ответить
Ще раз:
Яким чином громадянин України може без виборів стати депутатом ВР?

А тепер весь можливий ланцюг подій спочатку, як його уявляють упороті:
1. Примусове звільнення з ЗСУ (можливо з шантажем та погрозами).
2. Відмова від пропозиції посади посла у ВБ.
3. Начальник охорони у супермаркеті?

Ні!!! Валерій Федорович чарівним чином стає депутатом та президентом просто так.
І головне - ОП сидить і ніфіга не робить, щоб знешкодити Залужного.

Чи ви всерйоз вважаєте, що ЗЄрмаки дупу рвали, щоб прибрати Залужного тільки для того, щоб потім дозволити йому піти у політику?
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24.07.2024 02:19 Ответить
секта свідків залужного? нецікаво
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24.07.2024 23:08 Ответить
Та я ще з попереднього поста зрозумів, що ти довбойоб. 😁
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24.07.2024 23:17 Ответить
Пост Головнокомандувача теж після розлогого інтерв'ю втратив. Погано, коли начальник розпізнає в тобі сапієнса.
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23.07.2024 11:39 Ответить
Як ваше здоров'я пане залужнмй, після списання з армії за станом здоров'я? Не кашляєте? Все гаразд?
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23.07.2024 10:59 Ответить
А ти спитай у зеленого чма. Залужний же пішов не по власному бажанню, чмо його звільнило, а вже як це оформили, то інша пісня. Але подоляківськім ботофермам треба обсирати людину на яку вкаже ОПа і вилизувати зесраку.
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23.07.2024 11:41 Ответить
А ти де кашляєш?
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23.07.2024 11:59 Ответить
Абстрактні думки.
Чого неможна так:
1. Зробіть суспільству доступність до володіння зброєю. Щоб не водити в бучу гостей.
2. Не змінюйте правила під гаслом, це війна, це питання виживання нації.
Бо най не продуктивніше - це дати суспільству обіцянку в своїй непередбачуваності до ухваленню рішень. Як ТРо стало - зсу, а на місці них збільшили патрулі, тим самим зменшили громадян відносно силовиків. за підтримку закручування гайки по відповідальності, то зовсім діч. Переписали слова де є кара в днях на вахті, та розмір суми.
3. Не має бути ставки великої(людей), щоб знати звідки витоки а не казати про це через рік.
4. Мати найманців, мотивувати навчатись в ліцеях а не робити тилові кордони бастилією.
5. Не хлопати в руки і не заохочувати в перекладачі відповідальності на волонтерські ініціативи.
6. Не має бути такого. Що мін оборони замовляє танк, за мість трьох гаубиць бо це швидше отримати свої 7% з замовлення.
Не можна знищити громадський контроль за тиловим забезпеченням словами що там були люди не військові чи не добровольці до лав сзу.
7. Не робіть як наші інституції - зробили цивільний дрон товаром подвійного призначення.
Тепер вже за міжнародні посилки взялись.
Намагались всіх посадити на рецепти.
Добре що є волонтерки які пояснили складність зриву вагітності в місцях окупованих.
8.
9.
10

А це триндець, а не висновки
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23.07.2024 11:25 Ответить
Залужний - КРАСАВА!
А як вам фото, де Залужний біля літака навпроти якогось небритого чма?
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23.07.2024 11:36 Ответить
UKRAINE FOREVER

А Зеленський хоч зрозумів цю цитату генерала?

В. Залужний: "Використання війни у власних цілях або намагання впливати на її хід задля власних інтересів є злочином, наслідком якого є величезні жертви."
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23.07.2024 14:28 Ответить
до чого тут зе?
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24.07.2024 01:07 Ответить
До того, що воно, нікчемне, некомпетентне через голову головнокомандувача призначає-звільняє командирів, втручається в планування воєнних операцій.
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24.07.2024 08:48 Ответить
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