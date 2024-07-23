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Несмотря на собственное желание, Словакия вооружает Украину, - Bloomberg

Боєприпаси зі Словаччини

Словакия публично выступает против военной поддержки Украины. Однако снаряды, которые изготавливают словацкие производители, попадают в распоряжение ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Министр обороны Словакии настаивает на значительном увеличении производства боеприпасов. В этом году производство крупнокалиберных снарядов в Словакии ожидается на уровне 125 тысяч единиц, а в 2025 году страна хочет увеличить этот показатель до 200 тысяч.

Но правительство не имеет полного контроля над тем, куда попадают эти снаряды, поскольку, по словам министра обороны Роберта Калинака, покупатели сами решают, что делать с приобретенными боеприпасами.

Чиновник также возразил, что продажа снарядов словацкого производства Украине напрямую или через третьих лиц противоречит позиции правительства, которое выступает против военной помощи Киеву.

"В нашей политической декларации сказано, что мы не будем оказывать бесплатную военную помощь Украине, потому что таким образом мы будем поддерживать конфликт. Но мы не будем ограничивать оборонное производство, когда оно поддерживает валовой внутренний продукт, потому что таким образом я бы навредил интересам Словакии", - сказал Калинак.

Напомним, Украина в течение июля-августа 2024 года должна получить еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы.

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Автор: 

оружие (10198) Словакия (975) Украина (44914)


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Топ комментарии
+2
Що за маніпуляція інформацією? У статті говориться,що БК не допомога,а продаж. А Словаччина і говорила,що хочете те і купляйте. Задарма нічого не буде. Так про що стаття?
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23.07.2024 08:37
+2
Це передрук з Bloomberg. Чи ви думаєте, кацапи не вміють Bloomberg читати і беруть новини виключно з цензора?
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23.07.2024 08:54
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Що за маніпуляція інформацією? У статті говориться,що БК не допомога,а продаж. А Словаччина і говорила,що хочете те і купляйте. Задарма нічого не буде. Так про що стаття?
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23.07.2024 08:37 Ответить
Ніякої "маніпуляції"! Американці дали кошти на відновлення технологічних ліній з випуску снарядів калібру 122 та 152 мм (Вони після вступу Словаччини до НАТО були заморожені та підлягали демонтажу) Також вони замовили там велику партію цих снарядів для нас Якщо уряд почне "фіцать" - проти нього піднімуться металурги Словаччини і усі словаки Бо це - удар по держбюджету ТОму уряд не хоче "різать курку яка несе золоті яйця"
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23.07.2024 13:15 Ответить
Це передрук з Bloomberg. Чи ви думаєте, кацапи не вміють Bloomberg читати і беруть новини виключно з цензора?
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23.07.2024 08:54 Ответить
Яким чином шкодить? Тим, що передруковує вже відому інформацію?
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23.07.2024 09:23 Ответить
Тому що в цій інформації вже немає нічого секретного.
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23.07.2024 09:26 Ответить
Тим що багато пистять зайвого
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23.07.2024 09:29 Ответить
Почему тогда не возможно подключить конфискованные рос. активы к закупке оружия Украиной? Тогда Украина так же сама сможет решать как этим оружием пользоваться.
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23.07.2024 08:51 Ответить
Ось так виглядає словацька шльондра
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23.07.2024 09:13 Ответить
З'являються у розпорядженні , потрапляють у розпорядження .
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23.07.2024 11:23 Ответить
 
 