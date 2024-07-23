Несмотря на собственное желание, Словакия вооружает Украину, - Bloomberg

Словакия публично выступает против военной поддержки Украины. Однако снаряды, которые изготавливают словацкие производители, попадают в распоряжение ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Министр обороны Словакии настаивает на значительном увеличении производства боеприпасов. В этом году производство крупнокалиберных снарядов в Словакии ожидается на уровне 125 тысяч единиц, а в 2025 году страна хочет увеличить этот показатель до 200 тысяч.

Но правительство не имеет полного контроля над тем, куда попадают эти снаряды, поскольку, по словам министра обороны Роберта Калинака, покупатели сами решают, что делать с приобретенными боеприпасами.

Чиновник также возразил, что продажа снарядов словацкого производства Украине напрямую или через третьих лиц противоречит позиции правительства, которое выступает против военной помощи Киеву.

"В нашей политической декларации сказано, что мы не будем оказывать бесплатную военную помощь Украине, потому что таким образом мы будем поддерживать конфликт. Но мы не будем ограничивать оборонное производство, когда оно поддерживает валовой внутренний продукт, потому что таким образом я бы навредил интересам Словакии", - сказал Калинак.

Напомним, Украина в течение июля-августа 2024 года должна получить еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы.

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