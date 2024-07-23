Губернатор Краснодарского края заявил о якобы атаке украинских БПлА на порт "Кавказ": Горит паромное судно, есть пострадавшие и погибший
Местные власти Краснодарского края РФ заявляют о якобы атаке украинских беспилотников на порт "Кавказ".
Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, утром 23 июля беспилотниками якобы было атаковано паромное судно в порту "Кавказ".
Сейчас на месте работают экстренные службы.
Кондратьев утверждает, что из-за атаки якобы есть среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший.
Больше подробностей на эту минуту не известно.
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+16 vuiko dobrui
показать весь комментарий23.07.2024 09:58
+15 vsbu vsbu
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+8 valentyna #410470
показать весь комментарий23.07.2024 09:58
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