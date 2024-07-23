Губернатор Краснодарского края заявил о якобы атаке украинских БПлА на порт "Кавказ": Горит паромное судно, есть пострадавшие и погибший

Местные власти Краснодарского края РФ заявляют о якобы атаке украинских беспилотников на порт "Кавказ".

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, утром 23 июля беспилотниками якобы было атаковано паромное судно в порту "Кавказ".

Сейчас на месте работают экстренные службы.

Кондратьев утверждает, что из-за атаки якобы есть среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший.

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Больше подробностей на эту минуту не известно.