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Губернатор Краснодарского края заявил о якобы атаке украинских БПлА на порт "Кавказ": Горит паромное судно, есть пострадавшие и погибший

порт Кавказ

Местные власти Краснодарского края РФ заявляют о якобы атаке украинских беспилотников на порт "Кавказ".

Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, утром 23 июля беспилотниками якобы было атаковано паромное судно в порту "Кавказ".

Сейчас на месте работают экстренные службы.

Кондратьев утверждает, что из-за атаки якобы есть среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют увеличить мощность Мариупольского порта для переправы краденого украинского зерна, - Центр нацсопротивления

Больше подробностей на эту минуту не известно.

Автор: 

корабль (2040) порт (732) россия (95365) дроны (3845)


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Топ комментарии
+16
Яка "сумна" новина ...

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23.07.2024 09:58
+15
Загиблий...?
не загиблий, а подохший, і не подохший, а подохші
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23.07.2024 09:56
+8
Мій день мав початок з пісні Люди'Титани, Слава ЗСУ, так тримати
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23.07.2024 09:58
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Загиблий...?
не загиблий, а подохший, і не подохший, а подохші
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23.07.2024 09:56 Ответить
в не пострадавші, а подранки
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23.07.2024 09:57 Ответить
Яка "сумна" новина ...

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23.07.2024 09:58 Ответить
Мій день мав початок з пісні Люди'Титани, Слава ЗСУ, так тримати
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23.07.2024 09:58 Ответить
Якшо горить - то яке нібито
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23.07.2024 10:07 Ответить
Горіть кацапи всі у пеклі !!!
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23.07.2024 10:30 Ответить
Шановні українці, гребемо далі...і не забуваємо посильно донатити!
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23.07.2024 10:09 Ответить
... малувато буде.
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23.07.2024 10:15 Ответить
Душевна падамашнєму
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23.07.2024 10:17 Ответить
"Каров пасу- а тут он!" СВО, **** казать...
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23.07.2024 10:28 Ответить
жаль, що дроном. На стоячий паром могли б і один "нептун" витратити. Тим більше він туди долітає.
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23.07.2024 11:26 Ответить
Рашисти, постійно чудять, то АПЛ КУРСЬК, то авіАНОСЕЦЬ Кузя, то якісь трубопроводи Північний потічок, то на отій кладці до Криму, щось загорілося, а тепер, ще й оце одоробало, паромна переправа.??!!
Як перед своєю смертю, вони чудять…
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23.07.2024 12:56 Ответить
 
 