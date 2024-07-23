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Новости Война
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Силы обороны юга за сутки уничтожили 89 оккупантов и 45 единиц вооружения и военной техники

Сили оборони Півдня

На юге Силы обороны продолжают наносить огневое поражение по врагу, его огневым позициям и тылам

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Сил обороны юга.

"В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 89 человек.

Также враг потерял 45 единиц вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

В частности, за сутки уничтожено:

  • 1 танк;
  • 2 боевые бронированные машины;
  • 17 единиц автомобильной техники;
  • 12 пушек;
  • 1 миномет;
  • 1 станция радиоэлектронной борьбы;
  • 7 разведывательных БпЛА;
  • 1 станция спутниковой связи;
  • 2 мотоцикла;
  • 1 лодка

Кроме того, уничтожено 5 полевых пунктов хранения боеприпасов, 1 место хранения горюче-смазочных материалов, 4 наблюдательных пункта, 3 генератора, 1 наземная станция управления БпЛА.

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