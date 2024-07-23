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Новости Военное положение
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Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине до 9 ноября

Комітет ВР підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

Во вторник, 23 июля, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности одобрил законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет по вопросам обороны поддержал два указа президента на утверждение парламентом. ЗА - 13 голосов, единогласно", - отметил он.

Далее нужно более 226 голосов парламента сегодня и подпись Зеленского.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине действия военного положения и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" до 9 ноября 2024 года.

Это будет уже 12-е решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны в Украине.

Автор: 

ВР (29228) мобилизация (2735) военное положение (506) Железняк Ярослав (420)


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Атож!
Он ще скіко живих українців лишилося!
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23.07.2024 11:51 Ответить
Це вже зацементована "вєртікаль власті" чи ще почекати?
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23.07.2024 12:14 Ответить
 
 