Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації в Україні до 9 листопада
У вівторок, 23 липня, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки схвалив законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб.
Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Комітет з питань оборони підтримав два укази президента на затвердження парламентом. ЗА - 13 голосів, одноголосно", - зазначив він.
Далі потрібно понад 226 голосів парламенту сьогодні та підпис Зеленського.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження в Україні дії воєнного стану та "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" до 9 листопада 2024 року.
Це буде вже 12-те рішення щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни в Україні.
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