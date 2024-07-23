Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине действия военного положения и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" до 9 ноября 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие законопроекты №11434 и №11433 зарегистрированы на сайте Рады.

Как отмечается, срок действия военного положения и всеобщей мобилизации планируют продлить еще на 90 дней.

Оба законопроекта направлены на рассмотрение профильного комитета.

Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, законопроекты утвердят на заседании сегодня, 23 июля.

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Это будет уже 12-е решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны в Украине.

Последний раз Верховная Рада голосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине в мае - до 11 августа 2024 года.