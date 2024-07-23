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Новости Военное положение
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Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении в Украине действия военного положения и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" до 9 ноября 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующие законопроекты №11434 и №11433 зарегистрированы на сайте Рады.

Как отмечается, срок действия военного положения и всеобщей мобилизации планируют продлить еще на 90 дней.

Оба законопроекта направлены на рассмотрение профильного комитета.

Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, законопроекты утвердят на заседании сегодня, 23 июля.

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Это будет уже 12-е решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны в Украине.

Последний раз Верховная Рада голосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине в мае - до 11 августа 2024 года.

Автор: 

ВР (29228) законопроект (3219) Зеленский Владимир (20232) мобилизация (2735) военное положение (506)


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Топ комментарии
+7
хєрпіду
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23.07.2024 10:59
+6
Зелена жаба планує царювати далі?
А може пора її відпустити на волю, в пампаси?
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23.07.2024 10:57
+5
З такою мобілізацією через кілька років в країні залишиться тільки Верховна Рада та Адміністрація Президента! А також їх посіпаки мєнти, судді, прокурори !
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23.07.2024 11:13
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Це законно?
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23.07.2024 10:55 Ответить
Придивітся до зброї, вона з тих часів як і розуміння демократії. Наче багато всього, і приціл і гранатомет, а снова зброї 74 року.
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23.07.2024 10:59 Ответить
гп 25 костер 1978 а м 203 воював у намі і досі на озброєнні у Армії США
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23.07.2024 12:02 Ответить
Ні. Відповідно до ст. 28 Закону "Про запобігання корупції" ЗЕ вчиняє дії у стані реального конфлікту інтересів. Чекаємо на реакцію НАЗК.
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23.07.2024 12:21 Ответить
Зелена жаба планує царювати далі?
А може пора її відпустити на волю, в пампаси?
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23.07.2024 10:57 Ответить
Да ти герой хоть куда, як подивитись, не менше ніж зірка героя чи ти диванний? Тфу.
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23.07.2024 11:43 Ответить
хєрпіду
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23.07.2024 10:59 Ответить
боневтік !
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23.07.2024 11:01 Ответить
... що є вихі з цього становища?
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23.07.2024 11:01 Ответить
Конституція.
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23.07.2024 11:10 Ответить
З такою мобілізацією через кілька років в країні залишиться тільки Верховна Рада та Адміністрація Президента! А також їх посіпаки мєнти, судді, прокурори !
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23.07.2024 11:13 Ответить
Непродолжение военного стана значит что Зеленский должен идти на выборы или просто уплывать в закат.
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23.07.2024 11:15 Ответить
А те що без мобілізації залишить хлопців без поповнення резервів то дрібниці, все вірно?
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23.07.2024 11:44 Ответить
Сколько там Кабов вчера прилетело? Кажется 130 штук. Это 4000 КАБов в месяц.
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23.07.2024 13:18 Ответить
Досі не можу зрозуміти чому кордони для чоловіків перекрили ОДРАЗУ після початку повномасштабної? Тоді були товпи добровольців, люди поверталися з закордону, всі хотіли воювати тощо. Але вони щось знали.
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23.07.2024 11:40 Ответить
Как неожиданно..
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23.07.2024 15:23 Ответить
А який воєнний стан? Це стан війни, але до палководця не доходить!
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23.07.2024 15:37 Ответить
 
 