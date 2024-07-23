Суд в очередной раз арестовал яхту Медведчука и передал ее в АРМА, - ГБР

По материалам ГБР, суд 19 июля удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора об аресте яхты "ROYAL ROMANCE", принадлежащей Виктору Медведчуку, и передаче ее в АРМА.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Работники ГБР открыли уголовное производство на основе собранных подразделениями финансовой разведки Украины доказательств о принадлежности яхты "ROYAL ROMANCE" обвиняемому в государственной измене, бывшему народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку.

По этим материалам Печерский районный суд города Киева 19 июля удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора об аресте яхты и передаче ее в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами", - говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что следствие располагает данными о возможной незаконной легализации имущества Медведчуком. Речь идет о фиктивной продаже яхты через оффшорные компании, конечным бенефициаром которых является его жена. Также арест на это и другое имущество Медведчука применялось и по другим уголовным производством Государственного бюро расследований.

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Напомним, в марте 2022 года в Хорватии арестовали 92-метровую яхту "Royal Romance" кума Путина Виктора Медведчука. После передачи в управление АРМА ее планировали продать, но этого до сих пор не произошло.

23 июля народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что АРМА не сможет продать арестованную яхту Медведчука. По его словам, суд в Хорватии отменил ее арест. В Офисе Генпрокурора заявили, что яхта Медведчука находится под бессрочным арестом.