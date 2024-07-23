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Суд в очередной раз арестовал яхту Медведчука и передал ее в АРМА, - ГБР

медведчук,яхта

По материалам ГБР, суд 19 июля удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора об аресте яхты "ROYAL ROMANCE", принадлежащей Виктору Медведчуку, и передаче ее в АРМА.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Работники ГБР открыли уголовное производство на основе собранных подразделениями финансовой разведки Украины доказательств о принадлежности яхты "ROYAL ROMANCE" обвиняемому в государственной измене, бывшему народному депутату от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку.

По этим материалам Печерский районный суд города Киева 19 июля удовлетворил ходатайство Офиса Генерального прокурора об аресте яхты и передаче ее в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами", - говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что следствие располагает данными о возможной незаконной легализации имущества Медведчуком. Речь идет о фиктивной продаже яхты через оффшорные компании, конечным бенефициаром которых является его жена. Также арест на это и другое имущество Медведчука применялось и по другим уголовным производством Государственного бюро расследований.

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Напомним, в марте 2022 года в Хорватии арестовали 92-метровую яхту "Royal Romance" кума Путина Виктора Медведчука. После передачи в управление АРМА ее планировали продать, но этого до сих пор не произошло.

23 июля народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что АРМА не сможет продать арестованную яхту Медведчука. По его словам, суд в Хорватии отменил ее арест. В Офисе Генпрокурора заявили, что яхта Медведчука находится под бессрочным арестом.

Автор: 

Медведчук Виктор (1788) яхта (75) ГБР (2971) АРМА (102)


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Топ комментарии
+4
- Міша, всо х....ня!! Давай па новай! (с)
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23.07.2024 19:31
+3
А Хорватія взяла під козирьок і виконала?
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23.07.2024 19:54
+2
Так в кінцевому результаті арештована чи ні? А то заголовок один, а написано інше.
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23.07.2024 19:30
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Так в кінцевому результаті арештована чи ні? А то заголовок один, а написано інше.
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23.07.2024 19:30 Ответить
Не только арестовали. Печерский суд распорядился чтоб Хорватия, без промедления, передала её (яхту) АРМЕ.
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23.07.2024 19:37 Ответить
А Хорватія взяла під козирьок і виконала?
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23.07.2024 19:54 Ответить
Заманала ця яхта, іншого майна та рахунків немає??
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23.07.2024 19:31 Ответить
- Міша, всо х....ня!! Давай па новай! (с)
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23.07.2024 19:31 Ответить
Печерський районний суд міста Києва это как бы не совсем тоже самое что суд в Хорватии.
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23.07.2024 19:37 Ответить
В Офісі Генпрокурора заявили, що яхта Медведчука перебуває під безстроковим арештом. Джерело:

А суд Хорватии в курсе? У них свои законы.
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23.07.2024 19:54 Ответить
Дохлый номер. По старой давней работе пару приятелей после распада совка поработали на подобном, чуть кое что знакомо. В экипаже работали. Рынок вторичный очень специфичный. Продать сложно будет---5 палуб тут, дорогие. Портовый суточный сбор запросто 100 евро сутки, там уже намотано, судебные издержки потянут дохера, и не всегда такие что по суду охотно покупают. Связатся бы с сявками урками местными за бабло чтоб спалили демонстративно---так хоть насолим соли на хвост мертвечуку. А так он же и купит на подставного за три монетки, потом нам же будет дули показывать! Так скорее и будет.
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23.07.2024 19:59 Ответить
Мервечук на московії, вкотре, вчергове глибоко захвильований, за таку дієвість, привладних та Зеленського!!
Шмигаль, як може допомагає…, подовше мусолити заарештовані активи ворогів України!!
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23.07.2024 20:00 Ответить
З цього приводу, один рашист-неофашист, сказав би, - яхта шо, вам, бутерброд, туди сюди її пхати.
Але він цього не скаже, він на концерті Кобзона.
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23.07.2024 20:49 Ответить
та втопіть ви цю яхту до біса, бо ні прокурори, ні судді у нас мищей не ловлять без хабара
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23.07.2024 20:51 Ответить
Кіно і німці + клоуни і шапіто .
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23.07.2024 20:53 Ответить
Мабуть спалять.
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23.07.2024 21:51 Ответить
Давайте спитаємо Маркіяна
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23.07.2024 22:35 Ответить
.... парешають, у охвісі є свої люди.
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23.07.2024 23:06 Ответить
 
 