Суд вчергове арештував яхту Медведчука та передав її до АРМА, - ДБР

За матеріалами ДБР суд 19 липня задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора щодо арешту яхти "ROYAL ROMANCE", що належить Віктору Медведчуку, та передачу її до АРМА.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження на основі зібраних підрозділами фінансової розвідки України доказів щодо належності яхти "ROYAL ROMANCE" звинуваченому в державній зраді, колишньому народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку.

За цими матеріалами Печерський районний суд міста Києва 19 липня задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора щодо арешту яхти та передачу її до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами", - ідеться у повідомленні.

У ДБР зазначають, що слідство володіє даними, щодо можливої незаконної легалізації майна Медведчуком. Йдеться про фіктивний продаж яхти через офшорні компанії, кінцевим бенефіціаром яких є його дружина. Також арешт на це та інше майно Медведчука застосовувалось і за іншими кримінальним провадженням Державного бюро розслідувань.

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Нагадаємо, у березні 2022 року у Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance кума Путіна Віктора Медведчука. Після передачі в управління АРМА її планували продати, але цього досі не відбулося.

23 липня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що АРМА не зможе продати арештовану яхту Медведчука. За його словами, суд у Хорватії скасував її арешт. В Офісі Генпрокурора заявили, що яхта Медведчука перебуває під безстроковим арештом.