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Суд вчергове арештував яхту Медведчука та передав її до АРМА, - ДБР

медведчук,яхта

За матеріалами ДБР суд 19 липня задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора щодо арешту яхти "ROYAL ROMANCE", що належить Віктору Медведчуку, та передачу її до АРМА.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження на основі зібраних підрозділами фінансової розвідки України доказів щодо належності яхти "ROYAL ROMANCE" звинуваченому в державній зраді, колишньому народному депутату від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку.

За цими матеріалами Печерський районний суд міста Києва 19 липня задовольнив клопотання Офісу Генерального прокурора щодо арешту яхти та передачу її до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами", - ідеться у повідомленні.

У ДБР зазначають, що слідство володіє даними, щодо можливої незаконної легалізації майна Медведчуком. Йдеться про фіктивний продаж яхти через офшорні компанії, кінцевим бенефіціаром яких є його дружина. Також арешт на це та інше майно Медведчука застосовувалось і за іншими кримінальним провадженням Державного бюро розслідувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив АРМА продати арештовану яхту Медведчука

Нагадаємо, у березні 2022 року у Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance кума Путіна Віктора Медведчука. Після передачі в управління АРМА її планували продати, але цього досі не відбулося.

23 липня народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що АРМА не зможе продати арештовану яхту Медведчука. За його словами, суд у Хорватії скасував її арешт. В Офісі Генпрокурора заявили, що яхта Медведчука перебуває під безстроковим арештом.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) яхта (151) ДБР (3488) АРМА (555)


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Топ коментарі
+4
- Міша, всо х....ня!! Давай па новай! (с)
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23.07.2024 19:31
+3
А Хорватія взяла під козирьок і виконала?
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23.07.2024 19:54
+2
Так в кінцевому результаті арештована чи ні? А то заголовок один, а написано інше.
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23.07.2024 19:30
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Так в кінцевому результаті арештована чи ні? А то заголовок один, а написано інше.
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23.07.2024 19:30 Відповісти
Не только арестовали. Печерский суд распорядился чтоб Хорватия, без промедления, передала её (яхту) АРМЕ.
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23.07.2024 19:37 Відповісти
А Хорватія взяла під козирьок і виконала?
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23.07.2024 19:54 Відповісти
Заманала ця яхта, іншого майна та рахунків немає??
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23.07.2024 19:31 Відповісти
- Міша, всо х....ня!! Давай па новай! (с)
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23.07.2024 19:31 Відповісти
Печерський районний суд міста Києва это как бы не совсем тоже самое что суд в Хорватии.
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23.07.2024 19:37 Відповісти
В Офісі Генпрокурора заявили, що яхта Медведчука перебуває під безстроковим арештом. Джерело:

А суд Хорватии в курсе? У них свои законы.
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23.07.2024 19:54 Відповісти
Дохлый номер. По старой давней работе пару приятелей после распада совка поработали на подобном, чуть кое что знакомо. В экипаже работали. Рынок вторичный очень специфичный. Продать сложно будет---5 палуб тут, дорогие. Портовый суточный сбор запросто 100 евро сутки, там уже намотано, судебные издержки потянут дохера, и не всегда такие что по суду охотно покупают. Связатся бы с сявками урками местными за бабло чтоб спалили демонстративно---так хоть насолим соли на хвост мертвечуку. А так он же и купит на подставного за три монетки, потом нам же будет дули показывать! Так скорее и будет.
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23.07.2024 19:59 Відповісти
Мервечук на московії, вкотре, вчергове глибоко захвильований, за таку дієвість, привладних та Зеленського!!
Шмигаль, як може допомагає…, подовше мусолити заарештовані активи ворогів України!!
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23.07.2024 20:00 Відповісти
З цього приводу, один рашист-неофашист, сказав би, - яхта шо, вам, бутерброд, туди сюди її пхати.
Але він цього не скаже, він на концерті Кобзона.
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23.07.2024 20:49 Відповісти
та втопіть ви цю яхту до біса, бо ні прокурори, ні судді у нас мищей не ловлять без хабара
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23.07.2024 20:51 Відповісти
Кіно і німці + клоуни і шапіто .
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23.07.2024 20:53 Відповісти
Мабуть спалять.
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23.07.2024 21:51 Відповісти
Давайте спитаємо Маркіяна
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23.07.2024 22:35 Відповісти
.... парешають, у охвісі є свої люди.
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23.07.2024 23:06 Відповісти
 
 