Байден появился на публике впервые после положительного результата на COVID-19

Президент США Джо Байден во вторник, 23 июля, впервые появился на публике, после того как заболел коронавирусом и решил оставить президентскую гонку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

Отмечается, что Байден поднялся на борт самолета Air Force One в Делавэре. Он направляется в Вашингтон, где в среду вечером он должен выступить с речью перед американской общественностью.

Президент отказался общаться с журналистами, но сказал, что чувствует себя хорошо.

Ранее врач Байдена подтвердил, что последний тест президента США на коронавирус был отрицательный

Как писал Цензор.НЕТ, президент США Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19.

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