Байден появился на публике впервые после положительного результата на COVID-19
Президент США Джо Байден во вторник, 23 июля, впервые появился на публике, после того как заболел коронавирусом и решил оставить президентскую гонку.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.
Отмечается, что Байден поднялся на борт самолета Air Force One в Делавэре. Он направляется в Вашингтон, где в среду вечером он должен выступить с речью перед американской общественностью.
Президент отказался общаться с журналистами, но сказал, что чувствует себя хорошо.
Ранее врач Байдена подтвердил, что последний тест президента США на коронавирус был отрицательный
Как писал Цензор.НЕТ, президент США Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19.
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Віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс має відрив у два відсотки від республіканця Дональда Трампа після того, як вона стала його імовірною опоненткою на президентських виборах у листопаді. Про це свідчать результати оприлюдненого в вівторок, 23 липня, загальнонаціонального опитування Reuters/Ipsos, проведеного в понеділок і вівторок.
Камала Гарріс виклала своє бачення країни під час свого першого передвиборчого мітингу у Вісконсині як ймовірний кандидат від Демократичної партії.
Про Трампа: Коли вона говорила про свій послужний список як прокурора і посилалася на засудження Трампа і сказала: «Тож послухайте мене, коли я скажу: я знаю тип Дональда Трампа». Виборці штату Вісконсін у переповненому спортивному залі середньої школи в Мілуокі скандували: "lock him up."
Но есть маленькие неточности:
Не в Спортлото, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл.
Но все остальное верно.
The Hill также сообщает, что среднее значение из 60 "публичных" опросов составляет 45.4% у Харрис и 47.4% у Трампа.
Относительно закрытые опросы для "внутреннего пользования" показывают схожие данные: 45,1% - у Харрис и 48.3% - у Трампа.
Таким образом, на данный момент Трамп уверенно держит показатель в +2/+3%.
ну і хто в нас зараз старий пердун, доня?
в тебе вибили козирного туза - скільки вуха не клей...
чому як під канадським прапором, то цікавлять вибори в США?
от мені по перегонам яку таку трюдо ви там собі понавибидаєте в наступний раз - та хоч гурона чінгачгука!
а канадійці аж підпригують так їм цікаво - а шо ж там в Штатах?
навіть уявити собі боюся чим вони вас годували,
а ви плакали там Едмонтонах але їли...
ЗМІ пишуть, що Шахед залетів і вибухнув там.