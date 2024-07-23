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Байден появился на публике впервые после положительного результата на COVID-19

Джо Байден

Президент США Джо Байден во вторник, 23 июля, впервые появился на публике, после того как заболел коронавирусом и решил оставить президентскую гонку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

Отмечается, что Байден поднялся на борт самолета Air Force One в Делавэре. Он направляется в Вашингтон, где в среду вечером он должен выступить с речью перед американской общественностью.

Президент отказался общаться с журналистами, но сказал, что чувствует себя хорошо.

Ранее врач Байдена подтвердил, что последний тест президента США на коронавирус был отрицательный

Как писал Цензор.НЕТ, президент США Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19.

Читайте также: Байден возвращается в Белый дом после COVID-19 и планирует провести "агрессивную" кампанию в поддержку Харрис, - ABC News

Автор: 

Байден Джо (2785) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+8
Камала Харріс дуже потужно виступила сьогодні та заявила, що за час її роботи генеральним прокурором Каліфорнії, вона таких гивнюків як Трамп, пересажала сотнями і його посадить.
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24.07.2024 00:09
+5
все саме цікаве тільки починається.
ну і хто в нас зараз старий пердун, доня?
в тебе вибили козирного туза - скільки вуха не клей...
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24.07.2024 00:15
+3
Гарріс вже заручилася підтримкою більшої частини своєї партії. Так, віце-президентка вже заручилася підтримкою низки губернаторів штатів, які представляють Демпартію, хоч раніше деякі з них вважалися її потенційними суперниками. Її також підтримали інші відомі члени Демпартії, як-от колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та колишня кандидатка у президенти Гілларі Клінтон. Серед тих, хто поки не висловив Гарріс підтримку, колишній президент Барак Обама.
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23.07.2024 23:58
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DW

Віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс має відрив у два відсотки від республіканця Дональда Трампа після того, як вона стала його імовірною опоненткою на президентських виборах у листопаді. Про це свідчать результати оприлюдненого в вівторок, 23 липня, загальнонаціонального опитування Reuters/Ipsos, проведеного в понеділок і вівторок.
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23.07.2024 23:55 Ответить
Гарріс вже заручилася підтримкою більшої частини своєї партії. Так, віце-президентка вже заручилася підтримкою низки губернаторів штатів, які представляють Демпартію, хоч раніше деякі з них вважалися її потенційними суперниками. Її також підтримали інші відомі члени Демпартії, як-от колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та колишня кандидатка у президенти Гілларі Клінтон. Серед тих, хто поки не висловив Гарріс підтримку, колишній президент Барак Обама.
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23.07.2024 23:58 Ответить
CNN
Камала Гарріс виклала своє бачення країни під час свого першого передвиборчого мітингу у Вісконсині як ймовірний кандидат від Демократичної партії.

Про Трампа: Коли вона говорила про свій послужний список як прокурора і посилалася на засудження Трампа і сказала: «Тож послухайте мене, коли я скажу: я знаю тип Дональда Трампа». Виборці штату Вісконсін у переповненому спортивному залі середньої школи в Мілуокі скандували: "lock him up."
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24.07.2024 00:08 Ответить
+++
Но есть маленькие неточности:
Не в Спортлото, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл.
Но все остальное верно.

The Hill также сообщает, что среднее значение из 60 "публичных" опросов составляет 45.4% у Харрис и 47.4% у Трампа.

Относительно закрытые опросы для "внутреннего пользования" показывают схожие данные: 45,1% - у Харрис и 48.3% - у Трампа.

Таким образом, на данный момент Трамп уверенно держит показатель в +2/+3%.
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24.07.2024 01:17 Ответить
Камала Харріс дуже потужно виступила сьогодні та заявила, що за час її роботи генеральним прокурором Каліфорнії, вона таких гивнюків як Трамп, пересажала сотнями і його посадить.
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24.07.2024 00:09 Ответить
Не посадит, бо вона вже не прокурор и не судья
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24.07.2024 02:12 Ответить
все саме цікаве тільки починається.
ну і хто в нас зараз старий пердун, доня?
в тебе вибили козирного туза - скільки вуха не клей...
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24.07.2024 00:15 Ответить
так молодi тiльки по дiвчатах шастають (Клiнтон, Кенедi).
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24.07.2024 00:46 Ответить
а старі пердуни за перепіхон десь так $130000 башляють, суд каже...
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24.07.2024 00:50 Ответить
i в чом тут кримiнал?
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24.07.2024 01:03 Ответить
завжди було цікаво,
чому як під канадським прапором, то цікавлять вибори в США?
от мені по перегонам яку таку трюдо ви там собі понавибидаєте в наступний раз - та хоч гурона чінгачгука!
а канадійці аж підпригують так їм цікаво - а шо ж там в Штатах?
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24.07.2024 01:11 Ответить
Ти ким працюешь, якщо таку ересь пишеш? Вибори у штатак цiкавлять усих у свiтi. Йо-мойо )))))))))))))))))))
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24.07.2024 01:18 Ответить
генеральним секретарем оон - йо твоє...
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24.07.2024 01:24 Ответить
говнюком на фермi 🤠
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24.07.2024 01:34 Ответить
почyвається рівень канадійського інтелектуала!
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24.07.2024 01:37 Ответить
Ой, не дуже гарна праця, містер Гуттеріш! Може, щось в ній зміните, поки не пізно? А то так рашу підтримуєте, аж із штанців вискакуєте! (Я про генсека оон, якщо що!)
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24.07.2024 09:41 Ответить
Вот сижу и усиленно пытаюсь представить, вспомнить, узнать или понять, а кого в мире вообще интересуют выборы в Канаде. И не получается!!! Мм-да, тяжёлый случай.
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24.07.2024 03:14 Ответить
Судячи з усього, найбільше асіх цікавлять вибори в Україні.
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24.07.2024 07:02 Ответить
баба з йацемi!
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24.07.2024 00:45 Ответить
Чекаємо, коли Донні зніметься з виборів і виставить замість себе якогось 40-річного.
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24.07.2024 01:02 Ответить
Вiд дерьмократiв ми вже наiлися. Загорнiть нам свiженького республiканця, 1 штука.
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24.07.2024 01:07 Ответить
ви там у условному Квебекє наїлися вод штатівськіх демократів?
навіть уявити собі боюся чим вони вас годували,
а ви плакали там Едмонтонах але їли...
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24.07.2024 01:35 Ответить
Конечно, наелись. Я вам искеренне сочувствую. Пришли в 2020 году в власти демократы. Байден позакрывал кучу больших американско-канадских проектов в сфере энергетической безопасность двух стран (в основном нефтянка). Канада потеряла миллиарды долларов планируемой прибыли. Но, канадцы - орлы! А птицам деньги не нужны.
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24.07.2024 03:10 Ответить
Донні може хіба що свого млявого висунути. А кандидата висуває партія.
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24.07.2024 01:25 Ответить
Камала трахни старого рыжего пердуна плиз.
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24.07.2024 01:19 Ответить
Я имел в виду пусть опустит его морально что он старый и преступник.
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24.07.2024 09:30 Ответить
А "хорошиє рускіє" конспірологи,яких Банкова таскає зранку до вечора на телемарафон і до "позітівних" блогерів,вже Байдена в "холодильник" відправили
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24.07.2024 03:26 Ответить
Вибух пролунав на території Румунії, саме під час масованих зальотів БПЛА на Одещину

ЗМІ пишуть, що Шахед залетів і вибухнув там.
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24.07.2024 07:21 Ответить
НАТА введи войска !
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24.07.2024 07:22 Ответить
все закрили тему, генсек убьіл на покой. не цікаво.
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24.07.2024 08:03 Ответить
 
 