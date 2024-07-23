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Новини
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Байден з’явився на публіці вперше після позитивного результату на COVID-19

Джо Байден

Президент США Джо Байден у вівторок 23 липня вперше з'явився на публіці, після того як захворів на коронавірус та вирішив залишити президентські перегони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

Зазначається, що Байден піднявся на борт літака Air Force One в Делавері. Він прямує до Вашингтона, де в середу ввечері він має виступити з промовою перед американською громадськістю.

Президент відмовився спілкуватись із журналістами, але сказав, що почувається добре.

Раніше лікар Байдена підтвердив, що останній тест президента США на коронавірус був негативний

Як писав Цензор.НЕТ, президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Читайте: Байден повертається до Білого дому після COVID-19 та планує провести "агресивну" кампанію на підтримку Гарріс, - ABC News

Автор: 

Байден Джо (2887) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+8
Камала Харріс дуже потужно виступила сьогодні та заявила, що за час її роботи генеральним прокурором Каліфорнії, вона таких гивнюків як Трамп, пересажала сотнями і його посадить.
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24.07.2024 00:09
+5
все саме цікаве тільки починається.
ну і хто в нас зараз старий пердун, доня?
в тебе вибили козирного туза - скільки вуха не клей...
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24.07.2024 00:15
+3
Гарріс вже заручилася підтримкою більшої частини своєї партії. Так, віце-президентка вже заручилася підтримкою низки губернаторів штатів, які представляють Демпартію, хоч раніше деякі з них вважалися її потенційними суперниками. Її також підтримали інші відомі члени Демпартії, як-от колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та колишня кандидатка у президенти Гілларі Клінтон. Серед тих, хто поки не висловив Гарріс підтримку, колишній президент Барак Обама.
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23.07.2024 23:58
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DW

Віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс має відрив у два відсотки від республіканця Дональда Трампа після того, як вона стала його імовірною опоненткою на президентських виборах у листопаді. Про це свідчать результати оприлюдненого в вівторок, 23 липня, загальнонаціонального опитування Reuters/Ipsos, проведеного в понеділок і вівторок.
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23.07.2024 23:55 Відповісти
Гарріс вже заручилася підтримкою більшої частини своєї партії. Так, віце-президентка вже заручилася підтримкою низки губернаторів штатів, які представляють Демпартію, хоч раніше деякі з них вважалися її потенційними суперниками. Її також підтримали інші відомі члени Демпартії, як-от колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та колишня кандидатка у президенти Гілларі Клінтон. Серед тих, хто поки не висловив Гарріс підтримку, колишній президент Барак Обама.
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23.07.2024 23:58 Відповісти
CNN
Камала Гарріс виклала своє бачення країни під час свого першого передвиборчого мітингу у Вісконсині як ймовірний кандидат від Демократичної партії.

Про Трампа: Коли вона говорила про свій послужний список як прокурора і посилалася на засудження Трампа і сказала: «Тож послухайте мене, коли я скажу: я знаю тип Дональда Трампа». Виборці штату Вісконсін у переповненому спортивному залі середньої школи в Мілуокі скандували: "lock him up."
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24.07.2024 00:08 Відповісти
+++
Но есть маленькие неточности:
Не в Спортлото, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл.
Но все остальное верно.

The Hill также сообщает, что среднее значение из 60 "публичных" опросов составляет 45.4% у Харрис и 47.4% у Трампа.

Относительно закрытые опросы для "внутреннего пользования" показывают схожие данные: 45,1% - у Харрис и 48.3% - у Трампа.

Таким образом, на данный момент Трамп уверенно держит показатель в +2/+3%.
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24.07.2024 01:17 Відповісти
Камала Харріс дуже потужно виступила сьогодні та заявила, що за час її роботи генеральним прокурором Каліфорнії, вона таких гивнюків як Трамп, пересажала сотнями і його посадить.
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24.07.2024 00:09 Відповісти
Не посадит, бо вона вже не прокурор и не судья
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24.07.2024 02:12 Відповісти
все саме цікаве тільки починається.
ну і хто в нас зараз старий пердун, доня?
в тебе вибили козирного туза - скільки вуха не клей...
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24.07.2024 00:15 Відповісти
так молодi тiльки по дiвчатах шастають (Клiнтон, Кенедi).
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24.07.2024 00:46 Відповісти
а старі пердуни за перепіхон десь так $130000 башляють, суд каже...
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24.07.2024 00:50 Відповісти
i в чом тут кримiнал?
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24.07.2024 01:03 Відповісти
завжди було цікаво,
чому як під канадським прапором, то цікавлять вибори в США?
от мені по перегонам яку таку трюдо ви там собі понавибидаєте в наступний раз - та хоч гурона чінгачгука!
а канадійці аж підпригують так їм цікаво - а шо ж там в Штатах?
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24.07.2024 01:11 Відповісти
Ти ким працюешь, якщо таку ересь пишеш? Вибори у штатак цiкавлять усих у свiтi. Йо-мойо )))))))))))))))))))
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24.07.2024 01:18 Відповісти
генеральним секретарем оон - йо твоє...
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24.07.2024 01:24 Відповісти
говнюком на фермi 🤠
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24.07.2024 01:34 Відповісти
почyвається рівень канадійського інтелектуала!
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24.07.2024 01:37 Відповісти
Ой, не дуже гарна праця, містер Гуттеріш! Може, щось в ній зміните, поки не пізно? А то так рашу підтримуєте, аж із штанців вискакуєте! (Я про генсека оон, якщо що!)
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24.07.2024 09:41 Відповісти
Вот сижу и усиленно пытаюсь представить, вспомнить, узнать или понять, а кого в мире вообще интересуют выборы в Канаде. И не получается!!! Мм-да, тяжёлый случай.
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24.07.2024 03:14 Відповісти
Судячи з усього, найбільше асіх цікавлять вибори в Україні.
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24.07.2024 07:02 Відповісти
баба з йацемi!
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24.07.2024 00:45 Відповісти
Чекаємо, коли Донні зніметься з виборів і виставить замість себе якогось 40-річного.
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24.07.2024 01:02 Відповісти
Вiд дерьмократiв ми вже наiлися. Загорнiть нам свiженького республiканця, 1 штука.
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24.07.2024 01:07 Відповісти
ви там у условному Квебекє наїлися вод штатівськіх демократів?
навіть уявити собі боюся чим вони вас годували,
а ви плакали там Едмонтонах але їли...
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24.07.2024 01:35 Відповісти
Конечно, наелись. Я вам искеренне сочувствую. Пришли в 2020 году в власти демократы. Байден позакрывал кучу больших американско-канадских проектов в сфере энергетической безопасность двух стран (в основном нефтянка). Канада потеряла миллиарды долларов планируемой прибыли. Но, канадцы - орлы! А птицам деньги не нужны.
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24.07.2024 03:10 Відповісти
Донні може хіба що свого млявого висунути. А кандидата висуває партія.
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24.07.2024 01:25 Відповісти
Камала трахни старого рыжего пердуна плиз.
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24.07.2024 01:19 Відповісти
Я имел в виду пусть опустит его морально что он старый и преступник.
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24.07.2024 09:30 Відповісти
А "хорошиє рускіє" конспірологи,яких Банкова таскає зранку до вечора на телемарафон і до "позітівних" блогерів,вже Байдена в "холодильник" відправили
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24.07.2024 03:26 Відповісти
Вибух пролунав на території Румунії, саме під час масованих зальотів БПЛА на Одещину

ЗМІ пишуть, що Шахед залетів і вибухнув там.
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24.07.2024 07:21 Відповісти
НАТА введи войска !
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24.07.2024 07:22 Відповісти
все закрили тему, генсек убьіл на покой. не цікаво.
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24.07.2024 08:03 Відповісти
 
 