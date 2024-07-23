Байден з’явився на публіці вперше після позитивного результату на COVID-19

Президент США Джо Байден у вівторок 23 липня вперше з'явився на публіці, після того як захворів на коронавірус та вирішив залишити президентські перегони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

Зазначається, що Байден піднявся на борт літака Air Force One в Делавері. Він прямує до Вашингтона, де в середу ввечері він має виступити з промовою перед американською громадськістю.

Президент відмовився спілкуватись із журналістами, але сказав, що почувається добре.

Раніше лікар Байдена підтвердив, що останній тест президента США на коронавірус був негативний

Як писав Цензор.НЕТ, президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

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