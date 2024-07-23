Байден з’явився на публіці вперше після позитивного результату на COVID-19
Президент США Джо Байден у вівторок 23 липня вперше з'явився на публіці, після того як захворів на коронавірус та вирішив залишити президентські перегони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.
Зазначається, що Байден піднявся на борт літака Air Force One в Делавері. Він прямує до Вашингтона, де в середу ввечері він має виступити з промовою перед американською громадськістю.
Президент відмовився спілкуватись із журналістами, але сказав, що почувається добре.
Раніше лікар Байдена підтвердив, що останній тест президента США на коронавірус був негативний
Як писав Цензор.НЕТ, президент США Джо Байден отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
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Віце-президентка Сполучених Штатів Камала Гарріс має відрив у два відсотки від республіканця Дональда Трампа після того, як вона стала його імовірною опоненткою на президентських виборах у листопаді. Про це свідчать результати оприлюдненого в вівторок, 23 липня, загальнонаціонального опитування Reuters/Ipsos, проведеного в понеділок і вівторок.
Камала Гарріс виклала своє бачення країни під час свого першого передвиборчого мітингу у Вісконсині як ймовірний кандидат від Демократичної партії.
Про Трампа: Коли вона говорила про свій послужний список як прокурора і посилалася на засудження Трампа і сказала: «Тож послухайте мене, коли я скажу: я знаю тип Дональда Трампа». Виборці штату Вісконсін у переповненому спортивному залі середньої школи в Мілуокі скандували: "lock him up."
Но есть маленькие неточности:
Не в Спортлото, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл.
Но все остальное верно.
The Hill также сообщает, что среднее значение из 60 "публичных" опросов составляет 45.4% у Харрис и 47.4% у Трампа.
Относительно закрытые опросы для "внутреннего пользования" показывают схожие данные: 45,1% - у Харрис и 48.3% - у Трампа.
Таким образом, на данный момент Трамп уверенно держит показатель в +2/+3%.
ну і хто в нас зараз старий пердун, доня?
в тебе вибили козирного туза - скільки вуха не клей...
чому як під канадським прапором, то цікавлять вибори в США?
от мені по перегонам яку таку трюдо ви там собі понавибидаєте в наступний раз - та хоч гурона чінгачгука!
а канадійці аж підпригують так їм цікаво - а шо ж там в Штатах?
навіть уявити собі боюся чим вони вас годували,
а ви плакали там Едмонтонах але їли...
ЗМІ пишуть, що Шахед залетів і вибухнув там.