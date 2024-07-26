Генштаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму
Силы обороны Украины подтвердили удар по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Это один из оперативных аэродромов, которые россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории", - говорится в сообщении.
Сейчас информацию о последствиях удара уточняют.
Также в Генштабе отметили, что аэродром прикрывали "современные" российские средства ПВО.
Напомним, утром 26 июля стало известно о взрывах в оккупированном Крыму.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може все закінчитися миттєво.