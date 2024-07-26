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Новости Война
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Генштаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому Саки

Силы обороны Украины подтвердили удар по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Это один из оперативных аэродромов, которые россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории", - говорится в сообщении.

Сейчас информацию о последствиях удара уточняют.

Также в Генштабе отметили, что аэродром прикрывали "современные" российские средства ПВО.

Напомним, утром 26 июля стало известно о взрывах в оккупированном Крыму.

Читайте также: В оккупированном Крыму ракетами ATACMS атакован аэродром "Саки", уничтожен РЛС, ранены два оккупанта, - росСМИ

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Крым (26360) Саки (29) аэродром (292)


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26.07.2024 13:00 Ответить
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26.07.2024 13:09 Ответить
Дуже тішить як системно і ефективно ******** кпцапів у Криму. Щось буде...
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26.07.2024 13:09 Ответить
Буде, якщо ЗЕлупа не підпише капітуляцію до того. Обов'язково буде!
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26.07.2024 13:14 Ответить
нууууу, це не так просто для нього.
Може все закінчитися миттєво.
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26.07.2024 13:36 Ответить
Слава ЗСУ!! Хай палає земля під копитами окупантської наволочи!!))
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26.07.2024 13:10 Ответить
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26.07.2024 13:47 Ответить
а по Балтімору - це поки що ескалація?
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26.07.2024 13:58 Ответить
скільки? скільки мінусувати?
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26.07.2024 13:59 Ответить
 
 