Генштаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму

Силы обороны Украины подтвердили удар по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Это один из оперативных аэродромов, которые россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории", - говорится в сообщении.

Сейчас информацию о последствиях удара уточняют.

Также в Генштабе отметили, что аэродром прикрывали "современные" российские средства ПВО.

Напомним, утром 26 июля стало известно о взрывах в оккупированном Крыму.

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