Процент штурмовиков среди военных на самом деле не так высок, - Минобороны

В украинской армии не большой процент воинов, которые участвуют в штурмовых действиях.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в интервью NV, информирует Цензор.НЕТ.

"Процент тех, кто участвует в штурмовых действиях, от общего количества военнослужащих, на самом деле не так высок. Потому что обеспечивать работу на линии боевого соединения должно огромное количество людей. Кто-то привозит снаряды, кто-то отвечает за логистику, кто-то кормит этих военнослужащих, занимается документами, проводит служебные расследования", - пояснил он.

По словам Лазуткина, армия - это огромный организм, который функционирует настолько эффективно, насколько каждое из его звеньев выполняет свои задачи - быстро, мобильно и качественно.

Спикер добавил, что на войну приходят люди из разных социальных слоев, с разным образованием и разной мотивацией.

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