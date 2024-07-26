РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8510 посетителей онлайн
Новости Война
4 357 29

Процент штурмовиков среди военных на самом деле не так высок, - Минобороны

Скільки штурмовиків у ЗСУ

В украинской армии не большой процент воинов, которые участвуют в штурмовых действиях.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в интервью NV, информирует Цензор.НЕТ.

"Процент тех, кто участвует в штурмовых действиях, от общего количества военнослужащих, на самом деле не так высок. Потому что обеспечивать работу на линии боевого соединения должно огромное количество людей. Кто-то привозит снаряды, кто-то отвечает за логистику, кто-то кормит этих военнослужащих, занимается документами, проводит служебные расследования", - пояснил он.

По словам Лазуткина, армия - это огромный организм, который функционирует настолько эффективно, насколько каждое из его звеньев выполняет свои задачи - быстро, мобильно и качественно.

Спикер добавил, что на войну приходят люди из разных социальных слоев, с разным образованием и разной мотивацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армии нуждаются больше операторов беспилотников и ИТ-специалистов, - Минобороны

Автор: 

армия (8490) Минобороны (9275) ВСУ (6531)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Якщо брати, що служить за оф.даними 1.3млн, то може і не високий. А якщо про тих хто на передку 300тис, то цифри будуть різниться у 4.5рази.
показать весь комментарий
26.07.2024 13:23
+5
Та й вб'ють вас зовсім не боляче: тюк - і фсьо!
Гайда!
показать весь комментарий
26.07.2024 13:22
+5
Тому що забезпечувати роботу на лінії бойового з'єднання має величезна кількість людей. Хтось привозить снаряди, хтось відповідає за логістику, хтось годує цих військовослужбовців, займається документами, проводить службові розслідування, а хтось просто ******* гроші
показать весь комментарий
26.07.2024 13:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та й вб'ють вас зовсім не боляче: тюк - і фсьо!
Гайда!
показать весь комментарий
26.07.2024 13:22 Ответить
Відсоток невеликий, проте "тєкучесть кадрав" велика
показать весь комментарий
26.07.2024 14:09 Ответить
Якщо брати, що служить за оф.даними 1.3млн, то може і не високий. А якщо про тих хто на передку 300тис, то цифри будуть різниться у 4.5рази.
показать весь комментарий
26.07.2024 13:23 Ответить
замість запровадити декілька очевидних нових рішень
займаються забовтуванням
показать весь комментарий
26.07.2024 13:26 Ответить
Побуткє думка, що бійці-штурмовики - це гладіатори, снайпери - мисливці, а оператори дронів - геймери.
Перші - вбивають ворогів, безпосередньо ризикуючи власним життям і здоров'ям, другі - полюють на ворога із засідки, а треті - з укриття.
показать весь комментарий
26.07.2024 13:27 Ответить
Он спартівний комєнтатор
показать весь комментарий
26.07.2024 13:32 Ответить
Звісно "не такий високий"!
Ми ж май же весь час змушені ОБОРОНЯТИСЯ!
показать весь комментарий
26.07.2024 13:29 Ответить
Тому що забезпечувати роботу на лінії бойового з'єднання має величезна кількість людей. Хтось привозить снаряди, хтось відповідає за логістику, хтось годує цих військовослужбовців, займається документами, проводить службові розслідування, а хтось просто ******* гроші
показать весь комментарий
26.07.2024 13:31 Ответить
А ще хтось просто пздИть...
показать весь комментарий
26.07.2024 13:37 Ответить
Ще б сказали, що відсоток загиблих серед штурмовиків "не такий вже й великий".
показать весь комментарий
26.07.2024 13:36 Ответить
тобто ті хлопці "відсоток" - інших слів для них не знайшлося...
показать весь комментарий
26.07.2024 13:38 Ответить
Ну звісно що не такий високий процент штурмовиків - командири-дегенерати не дают йому вирости.
показать весь комментарий
26.07.2024 13:39 Ответить
... і левова частка тих хто гине у віці 45+, і чому б це?
показать весь комментарий
26.07.2024 13:41 Ответить
проясніть будь ласка питання.
для чого штурмувати посадки?
показать весь комментарий
26.07.2024 13:45 Ответить
Тоже не понимаю этого. Их не штурмовать нужно, а накрывать артой, а потом, по мере необходимости, зачищать
показать весь комментарий
26.07.2024 14:10 Ответить
от саме на зачистку тей "відсоток" і іде...
показать весь комментарий
26.07.2024 14:16 Ответить
Мабуть, для цього треба мати арту. І снаряди...
Як на мій хлопський розум...
А їх (снаряди) на вулиці не наловиш...
показать весь комментарий
26.07.2024 14:19 Ответить
Асфальтом же ж треба! Замість снарядів!
показать весь комментарий
26.07.2024 14:37 Ответить
Заливати білоруським бітумом і підпалювати.
показать весь комментарий
26.07.2024 14:42 Ответить
щоб випалити напалмом 1 га посадки лісу, розом із рашистами, арта не потрібна.
потрібен розум.
показать весь комментарий
26.07.2024 16:09 Ответить
Американци во Вьетнами целые джунгли напалмом выжигали, а тут пару гавеных гектаров, как в 41.
Непростительная трата людских ресурсов
со стороны командования. Нельзя так воевать в 21 веке
показать весь комментарий
26.07.2024 16:06 Ответить
Угу, відсоток маленький, зате ротація щоденна. До того ж ротація не така як у чиновників, тцкашників, митників та інших - по Іспанії на відпочинок, а 200-й або якщо пощастить - 300-й...
показать весь комментарий
26.07.2024 13:46 Ответить
слідкуй за своїм грязним ротом, псіна зелена...
показать весь комментарий
26.07.2024 13:58 Ответить
Угу, відсоток маленький, зате ротація щоденна. До того ж ротація не така як у чиновників, тцкашників, митників та інших - по Іспанії на відпочинок, а 200-й або якщо пощастить - 300-й...
показать весь комментарий
26.07.2024 13:59 Ответить
Речення не закінчене. Відсоток штурмовиків не такий високий, як відсоток зеленої наволочі на фінансових потоках, відкатах, корупційних схемах і просто тупому деребані.
показать весь комментарий
26.07.2024 14:11 Ответить
«Темпи мобілізації зросли» Гострої потреби у зниженні призовного віку на даний момент немає - речник МО Лазуткін
▪️З 4,6 млн, які оновили дані, спочатку будуть закликати за фахом. Є дуже багато запитів на операторів БПЛА, та ІТ-фахівців;
▪️ТЦК не будуть видавати повістки на вулицях, коли всі оновлять дані та порушники зареєструються в "Резерв+";
▪️В "Резерв+" поки що не буде електронних повісток;
▪️Твердження про те, що всіх відправляють у штурмовики - неправильне.
показать весь комментарий
26.07.2024 14:37 Ответить
Це до чи після штурму?
показать весь комментарий
26.07.2024 14:46 Ответить
Ага!Всі на кухнях та складах воюють!
Нехай не впарює цю муйню! Найбільша частина це піхота в окопах!
показать весь комментарий
26.07.2024 14:56 Ответить
 
 