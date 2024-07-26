Процент штурмовиков среди военных на самом деле не так высок, - Минобороны
В украинской армии не большой процент воинов, которые участвуют в штурмовых действиях.
Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в интервью NV, информирует Цензор.НЕТ.
"Процент тех, кто участвует в штурмовых действиях, от общего количества военнослужащих, на самом деле не так высок. Потому что обеспечивать работу на линии боевого соединения должно огромное количество людей. Кто-то привозит снаряды, кто-то отвечает за логистику, кто-то кормит этих военнослужащих, занимается документами, проводит служебные расследования", - пояснил он.
По словам Лазуткина, армия - это огромный организм, который функционирует настолько эффективно, насколько каждое из его звеньев выполняет свои задачи - быстро, мобильно и качественно.
Спикер добавил, что на войну приходят люди из разных социальных слоев, с разным образованием и разной мотивацией.
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Гайда!
займаються забовтуванням
Перші - вбивають ворогів, безпосередньо ризикуючи власним життям і здоров'ям, другі - полюють на ворога із засідки, а треті - з укриття.
Ми ж май же весь час змушені ОБОРОНЯТИСЯ!
для чого штурмувати посадки?
Як на мій хлопський розум...
А їх (снаряди) на вулиці не наловиш...
потрібен розум.
Непростительная трата людских ресурсов
со стороны командования. Нельзя так воевать в 21 веке
▪️З 4,6 млн, які оновили дані, спочатку будуть закликати за фахом. Є дуже багато запитів на операторів БПЛА, та ІТ-фахівців;
▪️ТЦК не будуть видавати повістки на вулицях, коли всі оновлять дані та порушники зареєструються в "Резерв+";
▪️В "Резерв+" поки що не буде електронних повісток;
▪️Твердження про те, що всіх відправляють у штурмовики - неправильне.
Нехай не впарює цю муйню! Найбільша частина це піхота в окопах!