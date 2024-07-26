В России арестовали экс-заместителя Шойгу Булгакова, подозревают в коррупции, - росСМИ
В России задержали и поместили в СИЗО бывшего заместителя Сергея Шойгу Дмитрия Булгакова по делу о коррупции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ со ссылкой на данные ФСБ РФ.
Отмечается, что он проходит по делу о коррупции, сейчас его поместили в СИЗО. Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии оккупантов. В сентябре 2022 года его уволили с должности в связи с переходом на другую работу.
Напомним, ранее в России отправили в СИЗО заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
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+4 Dmitry Klaus
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+2 Суслик Агроном
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+1 Serg #592010
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ЗАСПОКОЮЄ ТІЛЬКИ ТЕ, ЩО РЕШТА - ТАКІ САМІ.
І хто ж у результаті сильнішим стане?
Високопосадовці не повинні почувати себе безкарними - а у нас почувають !
Гарячу. Розпечену. кужугєту за комір.
Нелюді!