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В России арестовали экс-заместителя Шойгу Булгакова, подозревают в коррупции, - росСМИ

У Росії заарештували ексзаступника Шойгу Булгакова

В России задержали и поместили в СИЗО бывшего заместителя Сергея Шойгу Дмитрия Булгакова по делу о коррупции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ со ссылкой на данные ФСБ РФ.

Отмечается, что он проходит по делу о коррупции, сейчас его поместили в СИЗО. Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии оккупантов. В сентябре 2022 года его уволили с должности в связи с переходом на другую работу.

Напомним, ранее в России отправили в СИЗО заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Читайте: Ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова являются абсурдными. Россия их не признает, - Песков

Автор: 

арест (10454) Шойгу (712) Минобороны рф (922)


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Топ комментарии
+4
Наша влада бере найкраще і найпрогресивніше від усіх країн, наприклад, від кацапів цього року взяли підвищення акцизів на кока-колу і скасування переведення годинників. Від Європи взяли підвищення цін на бензин і електроенергію
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26.07.2024 14:16
+2
ШКОДА...РОБИВ ДОБРУ СПРАВУ ПО ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЇ РАШКИ.
ЗАСПОКОЮЄ ТІЛЬКИ ТЕ, ЩО РЕШТА - ТАКІ САМІ.
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26.07.2024 14:03
+1
Круто. А в нас закон про відкуп за корупцію ухвалили.
І хто ж у результаті сильнішим стане?
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26.07.2024 14:04
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ШКОДА...РОБИВ ДОБРУ СПРАВУ ПО ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЇ РАШКИ.
ЗАСПОКОЮЄ ТІЛЬКИ ТЕ, ЩО РЕШТА - ТАКІ САМІ.
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26.07.2024 14:03 Ответить
не переживай, это не борьба с корупцией а передел нажитого не посильным трудом, прийдут новые звезды.
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26.07.2024 14:09 Ответить
Круто. А в нас закон про відкуп за корупцію ухвалили.
І хто ж у результаті сильнішим стане?
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26.07.2024 14:04 Ответить
Ви справді вірите, що цього ексзаступника за корупцію заарештували?
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26.07.2024 14:16 Ответить
А яка різниця за що саме ?
Високопосадовці не повинні почувати себе безкарними - а у нас почувають !
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26.07.2024 14:36 Ответить
Чому не заарештували, коли був діючим і крав? Взялись тільки коли "дах" з'їхав.
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26.07.2024 14:37 Ответить
Наша влада бере найкраще і найпрогресивніше від усіх країн, наприклад, від кацапів цього року взяли підвищення акцизів на кока-колу і скасування переведення годинників. Від Європи взяли підвищення цін на бензин і електроенергію
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26.07.2024 14:16 Ответить
У корупції? Та ну. Невже?
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26.07.2024 14:11 Ответить
Пiдпис до фото - "***......"
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26.07.2024 14:13 Ответить
Зачепили Булгакова, тепер Аннушка точна прольє олію, а далі "то лі іщо будіт ой-йо-йой".
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26.07.2024 14:14 Ответить
> тепер Аннушка точна прольє олію...

Гарячу. Розпечену. кужугєту за комір.
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26.07.2024 14:23 Ответить
А у нас рєзнікова слуги проводжали оплесками. Виходить у нас ще гірше чим в рашкостані
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26.07.2024 14:25 Ответить
а тим часом, в Україні, яйця по 17 пішли на підвищення
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26.07.2024 14:33 Ответить
обложили Му-му..
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26.07.2024 14:28 Ответить
Коли вже ***** свого напарніка по тайгє олєнєйоба кокне?
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26.07.2024 14:34 Ответить
Яка ж то та Росія насильницька країна! Навіть за корупцію в Мо арештовують!
Нелюді!
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26.07.2024 14:40 Ответить
В нас такого немає,щоб за корупцію посадили людину з МО ! В Києві є музей Булгакова !
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26.07.2024 15:38 Ответить
 
 