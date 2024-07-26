В России арестовали экс-заместителя Шойгу Булгакова, подозревают в коррупции, - росСМИ

В России задержали и поместили в СИЗО бывшего заместителя Сергея Шойгу Дмитрия Булгакова по делу о коррупции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ со ссылкой на данные ФСБ РФ.

Отмечается, что он проходит по делу о коррупции, сейчас его поместили в СИЗО. Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии оккупантов. В сентябре 2022 года его уволили с должности в связи с переходом на другую работу.

Напомним, ранее в России отправили в СИЗО заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Читайте: Ордера МУС на арест Шойгу и Герасимова являются абсурдными. Россия их не признает, - Песков