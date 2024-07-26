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Чиновники Минобороны, "Укроборонпрома" и отечественных компаний-спецэкспортеров препятствуют деятельности Сил обороны, - СМИ

міноборони

Злоупотребления в системе Минобороны и на уровне экспортеров при организации и осуществлении закупок оружия для ВСУ приобрели системный характер и препятствуют деятельности Сил обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Наши деньги".

Журналисты со ссылкой на постановление суда отметили, что должностные лица Минобороны, "Укроборонпрома" и других отечественных компаний-спецэкспортеров "совершают действия по препятствованию законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период".

Минобороны и ГП "Спецтехноэкспорт" в 11 марта 2022 года заключили контракт согласно которому в течение месяца наряду с другой номенклатурой вооружения и военной техники, предполагалось поставить в Украину пулеметы ДШК 12,7*108 мм (400 шт.) и КПВТ 14,5 (26 шт.). Общая стоимость Контракта составляет 209 051 464 грн, из которых 199 869 000 грн сумма аванса.

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По состоянию на 1 августа 2022 года контракт полностью выполнен не был. Не поставлено продукции примерно на 96 миллионов грн. Причиной указанного стало, то что "часть авансированных МОУ средств, руководство ГП "Спецтехноэкспорт", перечислило на счета аффилированных с ним иностранных компаний-посредников, отказавшись от предварительно достигнутых договоренностей с иностранными компаниями-поставщиками".

"Указанное осуществлялось несмотря на отсутствие со стороны спецэкспортера представленных установленным порядком необходимого перечня документов на проведение экспортно-импортных операций, лицензий о происхождении товара, результатов проведения технической инспекции и тому подобное. С целью скрыть факт срыва выполнения контракта, а также поставок товара по завышенным ценам и надлежащего качества, причастными лицами осуществляется приостановление наложения штрафных санкций на ГП "Спецтехноэкспорт" для возмещения убытков МОУ, блокирование подписания и авансирования прямого контракта между оборонным ведомством и словацкой компанией-поставщиком "Radington Industrial Consulting s.r.o.", на аналогичную номенклатуру товара, однако по более низким ценам (на 15-20%)", - говорится в материалах.

Так, поставки по контракту от 11.03.2022 ГП "Спецтехноэкспорт" должно было поставить за счет Контракта от 05.03.2022 заключенного с Компанией "XXeurope, s.r.o." (Словакия).

Однако директор Компании "XXeurope, s.r.o." сообщил, что Контракт от 05.03.2022 не был выполнен полностью "в связи с отсутствием полной оплаты, а также что последний отказался от участия в коррупционной схеме, которая ему была предложена в 20-х числах марта 2022 года от одного из неофициальных представителей ГП "Спецтехноэкспорт".

Также установлено, что аналогичное происходит с рядом других контрактов.

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Один из свидетелей сообщил, что контракты заключенные со стороны Украины и представителями страны Судан, по закупкам 120 мм мин изначально были такими, которые подрядные организации не могли выполнить, или поставляли бракованные товары, как новые за счет поддельных документов.

"При этом, свидетель сообщил, что лица, которые отправляли 120 мм мины имеют тесные связи с представителями ЧВК "Вагнер", а также представителями фсб рф. Указанные данные свидетелю известны за счет родственных связей с должностными лицами в правоохранительных органах страны Судан", - отмечается в материалах.

Следовательно, цитируют журналисты, имеющиеся данные свидетельствуют, что указанные злоупотребления в системе МОУ и на уровне экспортеров при организации и осуществлении закупок оружия, военной и специальной техники для нужд ВСУ, с 24.02.2022 приобрели системный характер, а в условиях военного положения, это прямые действия препятствованию законной деятельности ВСУ в особый период.

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Ранее в своем расследовании журналист Михаил Ткач сообщил, что предприниматель Алексей Владимиров связан с закупками оружия и боеприпасов. СМИ раздобыли запись разговора Владимирова, в котором он упоминал Алексея Петрова.

"Алексей Петров - руководитель государственной компании "Спецтехноэкспорт". Петров - бывший председатель закарпатской облгосадминистрации, а до того - начальник департамента контрразведки СБУ. Спецтехноэкспорт - это дочернее предприятие государственной компании "Укрспецэкспорт", которая имеет право закупать оружие и боеприпасы за рубежом. В начале полномасштабного вторжения правительство по просьбе ГУРа передало компанию Спецтехноэкспорт в управление ГУР МО. Далее Петрова назначили руководить компанией", - отметил Ткач.

Петров признал, что общается с Владимировым, сказал, что он не игрок на оборонном рынке. Он признал, что давал указания сотруднику компании Дмитрию Егупову, который приезжал к Владимирову, проводить встречи. Но контрактов с Владимировым, по словам Петрова, у управляемой им компании нет.

Напомним, что в 2022 году за контракты Минобороны отвечал глава департамента военно-технической политики Владимир Пикузо, который в конце 2022 года возглавил Агентство оборонных закупок. Сейчас Пикузо работает в "Спецтехноэкспорт".

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Автор: 

Минобороны (9275) закупки (746) Спецтехноэкспорт (26)


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Топ комментарии
+26
Хто призначив таких посадовців?...
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26.07.2024 14:45
+25
Коростылев был готов назвать поименно.

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26.07.2024 15:26
+24
Ще з совкових часів ******* писати міністерство, установа. А що в цих установах нема ПІб (Фіо) хто відповідає за цей напрямок? У всього є і ім'я і прізвище з посадою. А так звикли за різними назвами ховати підарасів.
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26.07.2024 14:42
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Правила форума Совет форумчан
Ще з совкових часів ******* писати міністерство, установа. А що в цих установах нема ПІб (Фіо) хто відповідає за цей напрямок? У всього є і ім'я і прізвище з посадою. А так звикли за різними назвами ховати підарасів.
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26.07.2024 14:42 Ответить
Коростылев был готов назвать поименно.

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26.07.2024 15:26 Ответить
А ви чого не пишите прізвища
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26.07.2024 18:02 Ответить
А що значить "бил готов назвать"? Йому хтось язика встиг відрубати? Відбити печінку у под'зді? Чи що ще? Якщо готов - то називай. Інакше - або всрався, або щось відбулося непоправне.
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28.07.2024 15:27 Ответить
Нормальні посадовці не будуть перешкоджати силам оборони. Це або риго.анали або ЗЕбануті тварюки, які повірили блазню, що в них закінчилась епоха бідності і вони, паскуди, крадуть так, що хватить не тільки їхнім вилупкам а і їх внукам.
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26.07.2024 14:43 Ответить
Хто призначив таких посадовців?...
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26.07.2024 14:45 Ответить
А в Московії нелюді засудили за корупцію екс-заступника Шойгу. А у нас все по людські. Гуманно! Всі ми люди з ким не буває !
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26.07.2024 14:57 Ответить
Все це крадійкувате вороже гівно призначене Оманським Віслюком та його довіреними особами.
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26.07.2024 15:00 Ответить
ніяк не відгороджую оманського піськограя, але таке крадійкувате вороже гівно було завжди ...
Але просто оманський піськограй довів це в аьсолют
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29.07.2024 01:19 Ответить
Пєтров і Владіміров займаються зброєю для ЗСУ..
Коли це бл..дство закінчиться?!
РНБО мав би негайно зібратись і вжити заходів!
Хоча, про що це я...
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26.07.2024 15:02 Ответить
НЕОЧІКУВАНО ПОТУЖНО
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26.07.2024 15:07 Ответить
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26.07.2024 15:25 Ответить
Може там зради й нема? Просто гроші ******?
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26.07.2024 15:29 Ответить
Тобто, пи..ти гроші у своїх, хто за тебе воює, - не зрада?
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28.07.2024 15:28 Ответить
Тобто з почуттям гумору в тебе ******... Це клімат Німеччини впливає?
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29.07.2024 14:59 Ответить
Мабуть українська спека тобі висушила мізки, бо коли пишуть гумористично, то ставлять щось на кшалт мемчика (якто ) або хоча б такий значочок . Бо орчарське слівце "пиз..ти" ну аж ніяк з почуттям гумору не вживається разом. А коли ще докоментовуєш з "ху..во", то взагалі якась біда ...
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02.08.2024 23:05 Ответить
Посадовці Міноборони, "Укроборонпрому" та вітчизняних компаній-спецекспортерів перешкоджають діяльності Сил оборони, - ЗМІ Джерело:
ВЛАДУ ТРЕБА МІНЯТИ НА ПРОУКРАЇНСЬКУ - ЦЕ ЄДИНИЙ ВАРІАНТ.
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26.07.2024 15:48 Ответить
Дивно правда, за мову вбивають, а за таке ні....
І жодної реакції від військових....
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26.07.2024 15:52 Ответить
Остання фраза дійсно насторожує.
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28.07.2024 17:32 Ответить
Загальна вартість Контракту становить 209 051 464 грн, з яких 199 869 000 грн сума авансу.Станом на 1 серпня 2022 року контракт повністю виконано не було. Не поставлено продукції приблизно на 96 мільйонів грн причиною вказаного стало, те що "частину авансованих МОУ коштів, керівництво ДП "Спецтехноекспорт", перерахувало на рахунки афілійованих з ним іноземних компаній-посередників, відмовившись від попередньо досягнутих домовленостей з іноземними компаніями-постачальниками". Джерело:

Не цільве використання становить 96 мільонів з 199,869 , тобто 48% було вкрадено тільки з одного контракту, можемо тільки догадуватися скількі було вкрадено зі всіх суми виділених народом на озброєння? Питання чому досі це не перевірено і не надано суспільству інформацію, коли в нас є ціла армія перевіряючих з допуском чи без, чи вони можуть кошмарити тільки оборонні підприємства та тільки після ціх перевірок якщо не вдається зупинити підриємства через суди після громадського оголосу то дивним чином туди прилітають ракети агресора.
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26.07.2024 16:03 Ответить
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26.07.2024 16:07 Ответить
Може пора вже за таке розстрілювати!
Бо з ними по людськи не виходить.
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26.07.2024 16:16 Ответить
Розстрілювали скоріше будуть таких як ми, а не корупцінерів
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28.07.2024 11:42 Ответить
А тому що волонтери їх розбалували і взяли на себе майже все харчування і інші клопоти, а вони паралельно на це виділяють гроші і слідом їх розкрадють. Ось вам і вовки ситі і вівці задоволені. Не треба волонтерам переволонтерювать.
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26.07.2024 16:18 Ответить
Тобто - спрчатку нам треба перестати донити. Бо волонтери збирають кошти, купують й привозять..
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26.07.2024 16:24 Ответить
Один зелений несмішний гороховий шут надись верещав - прирівняти воровство під час війни до державної зради. Ну і де він тепер - набрав до рота інформації Єрмака?

Це секрет Полішинеля - те, що на найвищих щабелях влади, та навколо них, все щільно заповнено звичайними ворюгами. Справедливості заради треба сказати, що це не винахід Зеленського. Але влада сьогодні - це владне дводуп'я ЄрмакЗеленський - і тепер на них провина за усе державне мародерство.

Пора престати триндіти "не розхитувати країну", бо розхитувати скоро буде нічого.
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26.07.2024 16:30 Ответить
виродки
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26.07.2024 16:42 Ответить
посадовці Міноборони, "Укроборонпрому" та інших вітчизняних компаній-спецекспортерів "вчиняють дії-(згідно розроблених планів рашистського фсб), для перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.Це є диверсійна діяльність Міноборони , та "Укроборонпрому" проти держави Україна , її народу та ЗСУ
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26.07.2024 16:47 Ответить
Ок, перешкоджають. Всі про це знають, кожна праска про це гудить ... і що з того? Якісь дії є? Немає. Союзники теж все знають, вже навіть почали гроші рахувати, ті, які дають, ба ... навіть своїх наглядачів приставили, щоб вели кожний долар чи то євро. І що з того? Нічого. Виходить, що пацанчікі або надто сміливі і на всіх і все клали свої шмарклі, або щось тут настільки все не так, що наші з вами мізки того сприйняти не можуть. Бо коли все скінчиться, то зєрьмак буде по горло у лайні і іншого варіанту, як пустити собі кулю в лоба у цих мерзот не має передбачатися. Але вони дико на коні і це жахіття толерастичної цивілізації!
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28.07.2024 17:44 Ответить
фсбэшник Елдак ....и его рЫговско-фсбэшная опг.....татаров, таран, шурма, кум костин, хомчак и т.д
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26.07.2024 17:34 Ответить
Ого! І виплив Вагнер. І як таке суд пропустив ? Колись Богдан стверджував, що кампашка Сівковича- Гетьманчикова до агресії шурувала через Емірати в Лівію зброю для поварьонка і Хавтара, а османи спалили два іл76 ВПС України. І в Болгарії вроді купували зброю в резидентки ГРУ, Яяка організувала підрив складів в Чехії.
А дерьмак давно підсуєтився, зробив х Льохою Голденяйцем Міжнародний арбітражний суд, начебто і справи вже розглядав.
Та шо там говорити, Алєкєєв,перший замнач ГРУ ОПЛАЧУВАВ операцію по Байдену-Порошенку, яку проводили Дерьмак з Деркачем за участю маминого синочка та залученням Руді Джуліані. Цікаво, а дерьмак їздив з хрипатим до бритів, чи дома сидів ?
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26.07.2024 19:28 Ответить
Аналогія. В середині 50 ванька сєров, сталінський депортатор, став правою рукою микитки хрущова. А був він предКГБ. По всіх закордонах супроводжував. Це сталось після Венгрії 56 року, звідки Сєров зразу ж депортував біля 10000 чол в тюрми України, організовував процеси -більше 800 чоловік розстріляли. І ось перед візитом Микитки до Великобританії Ванька приїхав до Лондона організовувати візит. Піднялась хвиля осуду в пресі-зустріли по заслугам. Покрутився Ванька і поїхав взад. І після цього його тихцем перевели начГУРУ, де вже справа Пеньковського остаточно підкосила його -розжалували, позбавили ряду нагород. А після втечі одного кегебіста вже виключили з партії разом з із своїм ставленником начконтррозвідки КГБ Грибановим.
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26.07.2024 19:45 Ответить
Це прекрасна історія, яка заслуговує бути взятою за приклад, як поводитися з падлотою. Але є один нюанс: в ті роки, та навіть ще 30 років тому, світова спільнота не перебувала на такому щаблі толерастичного охренізму з вадами жадібного пох...зму. Тому тоді всі ти сили були готові чавити ворога та всяких зрадників практично без цяцькання. Сьогодні все по-іншому, тому наволочь впевнена у собі.
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28.07.2024 18:05 Ответить
Даже читать лень. Еху понятно что зелень сдает кремлю все что можо.
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26.07.2024 22:29 Ответить
Час правління оманської гниди, показав вкраїнчики стерплять все і розмінування, і шашлики на крові, і звільнення Залужного, і графіки включень світла, води, скоро повітря... Чого їм взагалі боятися?? Хоть паржалі з тєрпіл за парєбрікам??
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27.07.2024 18:08 Ответить
Петров, Владимиров, Егупов - чего от людей с этими фамилиями ожидал тот, кто назначал Петрова на должность? В этом списке не хватает разве что Баширова.
Кто бы что ни говорил, а фамилия очень много значит в самоопределении человека. Да, воруют люди с любыми фамилиями, но вероятность попасть на человека, искренне желающего жертвовать своими интересами ради Украины выше, если этот человек носит украинскую фамилию.
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28.07.2024 11:10 Ответить
Зелені гниди!
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28.07.2024 11:58 Ответить
п.дари зермаковскі
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28.07.2024 17:09 Ответить
Владіміров, Єгупов, Петров... понабирала зелупа скрепних у всі щілини по принципу будь хто, аби не українець
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28.07.2024 20:36 Ответить
Так ясное дело что Зеленский НЕ виноват , это всё проклятый Порошенко чёрное творит .
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28.07.2024 20:46 Ответить
Нормальні менеджери у 🤡 ...народ прикалюється ...
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29.07.2024 08:25 Ответить
 
 