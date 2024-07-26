Если Украина не возобновит транзит нефти до сентября, Венгрии грозит дефицит топлива, - руководитель аппарата Орбана Гуяш

Правительство Венгрии заявило, что Украина якобы поставила Будапешт в "безвыходную ситуацию", остановив транзит российской нефти компании "Лукойл".

Об этом сказал руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуяш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

По его словам, блокированием поставок сырой нефти Украина шантажирует Венгрию и Словакию. Он считает, что если ситуация не изменится, возможен дефицит топлива в стране.

"Если ситуация не решится, может возникнуть нехватка топлива, но повода для паники нет, запасы есть, их можно смело гарантировать до сентября, а до тех пор надо найти решение", - отметил Гуяш.

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Он утверждает, что в интересах Венгрии, чтобы Украина восстановила первоначальную ситуацию.

Он считает, что Украина ставит Венгрию в "безвыходную ситуацию" и напомнил, что Будапешт помогает Киеву с поставками электроэнергии и предоставляет убежище украинским беженцам.

Впрочем, как утверждает представитель венгерского правительства, Венгрия не будет использовать это для шантажа Украины.

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Напомним, 18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.