Если Украина не возобновит транзит нефти до сентября, Венгрии грозит дефицит топлива, - руководитель аппарата Орбана Гуяш
Правительство Венгрии заявило, что Украина якобы поставила Будапешт в "безвыходную ситуацию", остановив транзит российской нефти компании "Лукойл".
Об этом сказал руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуяш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.
По его словам, блокированием поставок сырой нефти Украина шантажирует Венгрию и Словакию. Он считает, что если ситуация не изменится, возможен дефицит топлива в стране.
"Если ситуация не решится, может возникнуть нехватка топлива, но повода для паники нет, запасы есть, их можно смело гарантировать до сентября, а до тех пор надо найти решение", - отметил Гуяш.
Он утверждает, что в интересах Венгрии, чтобы Украина восстановила первоначальную ситуацию.
Он считает, что Украина ставит Венгрию в "безвыходную ситуацию" и напомнил, что Будапешт помогает Киеву с поставками электроэнергии и предоставляет убежище украинским беженцам.
Впрочем, как утверждает представитель венгерского правительства, Венгрия не будет использовать это для шантажа Украины.
Напомним, 18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".
"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.
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американський бензин не заходить
проблеми уйобиків шеріфа не цікавлять !
менше срати треба було
Хто не є Угорщиною...
Хто свею кожею....
Відчує...
Мололь...
Співчуває загиблим...
Всім... та кожному...
Чиста поглядь...
Що Угорщина......
Це Те мізце...
Куди я довгий час...
Стяв..
І віл цього.....
Ставав Вищим...
Йдіть до свого хазяїна *****, просіть забратись з України, тоді, може, і санкції українські з цибуляойлу знімуть.
Готуйся, Гуляш. Найцікавіше для тебе і для твоїх фідесцівців ще попереду.
При наступному блокувані Угорщиною будь-яких рішеннь на користь України - все знову буде перекрито (на ремонт відправлено)
Зараз Угорщина змушена купувати паливо за цінами, які діють для всіх інших країн. Так, ціни на паливо в Угорщині зростуть, але всі інші країни вже пройшли через це з початку війни.
Е ще одне питання, на яке е проста одповідь - кому належать заправки MOL ?
Тож не волайте.
Але потужно підтримуємо вашу незламність у прагненні до енергонезалежності, тому направляємо до вашого уряду наших депутатів, вони будуть керувати запезпеченням вашої країни всім необхідним.
******* щось не подобається? І це ще НГУ з СБУ жодного масового рейду по Мукачево з Береговим та Ужгородом шодо незаконих паспортів МУДЬЯрі\ не провело з арештами та висилкой до Будапешту отіх власників мудьярських паспортів.
Мадяри та словаки пішли зі скаргою в ЄС, а ЄС мадяр та словаків послала відкритим текстом на хій.
Ну, виходить так, що там і є місце мадяр та словаків, якщо ЄС то місце їм відвела.