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Если Украина не возобновит транзит нефти до сентября, Венгрии грозит дефицит топлива, - руководитель аппарата Орбана Гуяш

Угорщина звинуватила Україну в шантажі через зупинку транзиту нафти РФ

Правительство Венгрии заявило, что Украина якобы поставила Будапешт в "безвыходную ситуацию", остановив транзит российской нефти компании "Лукойл".

Об этом сказал руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуяш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

По его словам, блокированием поставок сырой нефти Украина шантажирует Венгрию и Словакию. Он считает, что если ситуация не изменится, возможен дефицит топлива в стране.

"Если ситуация не решится, может возникнуть нехватка топлива, но повода для паники нет, запасы есть, их можно смело гарантировать до сентября, а до тех пор надо найти решение", - отметил Гуяш.

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Он утверждает, что в интересах Венгрии, чтобы Украина восстановила первоначальную ситуацию.

Он считает, что Украина ставит Венгрию в "безвыходную ситуацию" и напомнил, что Будапешт помогает Киеву с поставками электроэнергии и предоставляет убежище украинским беженцам.

Впрочем, как утверждает представитель венгерского правительства, Венгрия не будет использовать это для шантажа Украины.

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Напомним, 18 июля Словакия и Венгрия заявили об остановке Украиной транзита нефти "Лукойла" по нефтепроводу "Дружба".

"Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества. В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

Автор: 

Венгрия (1926) нефть (1917) топливо (627) Лукойл (21)


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Топ комментарии
+37
Треба було це зробити ще 2 роки тому - угорці , вже давно , Орбана вперед ногами винесли !
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26.07.2024 14:37
+22
Угорці, в блокування можна грати вдвох....
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26.07.2024 14:40
+13
то є файно!
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26.07.2024 14:37
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Треба було це зробити ще 2 роки тому - угорці , вже давно , Орбана вперед ногами винесли !
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26.07.2024 14:37 Ответить
орбан дуже любить трампа і російський бензин

американський бензин не заходить
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26.07.2024 14:58 Ответить
Угорський Орган куй ла тепер позбавиться своєї твердої непохитності
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26.07.2024 15:15 Ответить
ща они будут пищать: - путен!!! введи войска!!!
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26.07.2024 15:58 Ответить
Наша 10 або 128 гшбр , з цим впораються
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26.07.2024 17:03 Ответить
то є файно!
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26.07.2024 14:37 Ответить
+ 100 !

проблеми уйобиків шеріфа не цікавлять !

менше срати треба було
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26.07.2024 14:56 Ответить
Я кохаю кожного...

Хто не є Угорщиною...

Хто свею кожею....

Відчує...

Мололь...

Співчуває загиблим...

Всім... та кожному...

Чиста поглядь...
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26.07.2024 15:01 Ответить
Гуляш нехай відсмокче у *****, після чОрбана...
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26.07.2024 14:38 Ответить
Він то може. Але що це дасть??
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26.07.2024 14:49 Ответить
Пальне для мадярів? Нехай пісю сосуть у Орбана.
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26.07.2024 14:38 Ответить
Сушіть весла
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26.07.2024 14:39 Ответить
Угорці, в блокування можна грати вдвох....
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26.07.2024 14:40 Ответить
Я не знав....

Що Угорщина......

Це Те мізце...

Куди я довгий час...

Стяв..

І віл цього.....

Ставав Вищим...
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26.07.2024 14:42 Ответить
Просто пц.
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26.07.2024 15:18 Ответить
Виявляється і цих під..ів можна за срак..у брати. Хай перестановки блокувати всі рішення ЄС та НАТО по Україні, тоді буде розмова
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26.07.2024 14:42 Ответить
Уйобки
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26.07.2024 14:42 Ответить
Об'єм транзиту нафти не змінився, вся 3,14здьош через санкції проти нафти лукоіл, так що в загальному Україна нічого не порушувала, нафта і надалі поступає в Славаччину і Мадярщину
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26.07.2024 14:43 Ответить
- і газ
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26.07.2024 14:44 Ответить
Заправляйте автівки нашим глибоким занепокоєнням.
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26.07.2024 14:45 Ответить
А інших джерел постачання нафти Угорщина не має? Ну хто ж винний тоді?
Йдіть до свого хазяїна *****, просіть забратись з України, тоді, може, і санкції українські з цибуляойлу знімуть.
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26.07.2024 14:46 Ответить
Можно все владнати мирним шляхом хай віддають третину мадярщини до нашого Закарпаття і сосуть далі халявну нафту.
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26.07.2024 19:43 Ответить
І це ще розборки про ВВЕРи і ТВЕЛи кацапські не починалися.

Готуйся, Гуляш. Найцікавіше для тебе і для твоїх фідесцівців ще попереду.
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26.07.2024 14:48 Ответить
Ну це відбувається по волі партнерів як помста за вояж Орбана від ЄС. Тому ми не діємо, виходячі із власних бажань.
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26.07.2024 14:48 Ответить
Що не подобається гра в два боки!!Скількі років Україні міски виносили !!Курва пічаба !!))
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26.07.2024 14:49 Ответить
А де інші країни ЄС беруть нафту? Чому в них немає паливної кризи?
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26.07.2024 14:53 Ответить
Вочевидь - завдяки постачанню з РФії , в Угорщині , паливо було дешевше ...
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26.07.2024 15:14 Ответить
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26.07.2024 14:53 Ответить
Яка сумна новина!!!
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26.07.2024 14:54 Ответить
З цієї ситуації є вихід - Угорщина перестає шаннтажувати Україну, розблоковує всі гроші для України, які вона блокує і знімає неадекватні вимоги щодо угорської мови на Закарпатті - і тоді Україна може піти на зустріч.
При наступному блокувані Угорщиною будь-яких рішеннь на користь України - все знову буде перекрито (на ремонт відправлено)
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26.07.2024 14:54 Ответить
"с тревогой и озабоченностью" спострерігаємо за Угорською кризою.
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26.07.2024 14:55 Ответить
В вас дефіцит совісті, це цілком перекриває дефіцит палива.
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26.07.2024 15:03 Ответить
Пішли ви до біса. Тут війна третій рік, а ви вершки на лайні збираєте...
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26.07.2024 15:08 Ответить
звісно Загрожує?? -- дай *** з ним!
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26.07.2024 15:09 Ответить
Венгры теперь будут в Украину за дешевым топливом ездить
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26.07.2024 15:12 Ответить
Це вже було на початку 90х
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26.07.2024 15:13 Ответить
Дефіцит палива в Угорщині і Словакіі був завжди! Хто памʼятає 90і той погодиться.
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26.07.2024 15:12 Ответить
Та нормально всё будет. В канистрах будете нефть из кацапии возить.
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26.07.2024 15:17 Ответить
Иди гуляш по коридору!
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26.07.2024 15:19 Ответить
Які ж ці українці злі. Не дають двом країнам спонсорувати війну проти себе. Ох і нація))
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26.07.2024 15:19 Ответить
Питання - чому 2 роки давали ?
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26.07.2024 15:20 Ответить
не зовсім впевнений, але десь рік тому читав, що там якийсь зелений бізнес був у угорському пальному.
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26.07.2024 15:35 Ответить
Украина наказывает за плохое поведение только Венгрию и Словакию, или остальных это тоже касается?
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26.07.2024 15:29 Ответить
ШТА?!
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26.07.2024 16:15 Ответить
Україна никого окрім московитів не наказує. Просто скінчівся контракт на транзит по теріторії України і Україна не буде його продливати. Шось не подобається МУДЬЯрам? Ну дядько, походить по ярмарку, може де ще є.
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26.07.2024 16:19 Ответить
Яка халепа. Це геноцид угорців з боку України. Зверниться до *****, хай війська введе.
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26.07.2024 15:33 Ответить
"Угорщині загрожує дефіцит палива" - не зовсім так. Угорщина має свою внутрішню ціну на паливо, яка значно нижча, ніж в інших країнах. Однак через автозаправки MOL вони продають паливо по Європі за стандартною ціною.

Зараз Угорщина змушена купувати паливо за цінами, які діють для всіх інших країн. Так, ціни на паливо в Угорщині зростуть, але всі інші країни вже пройшли через це з початку війни.

Е ще одне питання, на яке е проста одповідь - кому належать заправки MOL ?
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26.07.2024 15:37 Ответить
А сколько на нефтедоллары кацапы закупят оружия ? мадьяры это разве не эскалация ?
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26.07.2024 15:43 Ответить
купуйте нафту у кацапів на позичений мільярд у китайців і нехай через китай до вас іде транзит
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26.07.2024 15:48 Ответить
Х…. , завернутый в газетку, заменяет сигаретку.
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26.07.2024 15:52 Ответить
Пусть ваш Орбан подумает, что будет с трубопроводной транспортной системой, если его друг путькин не перестанет по энергосистеме Украины херячить! Хватит венгров от восточной до западной границы Украины, что бы нефть ведрами транспортировать?
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26.07.2024 15:53 Ответить
А в яке положення ставили ****** Україну, коли блокували все що можна блокувати?
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26.07.2024 15:53 Ответить
А що угроці не знали що Лукойл під санкціями?
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26.07.2024 16:03 Ответить
І все? А в Україні на голови людям падають рашистські ракети по наказу путєна, якого так обожнює орбан, і який блокує військову допомогу Україні.
Тож не волайте.
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26.07.2024 16:04 Ответить
Ми дуже стурбовані та висловлюємо занепокоєння вашим становищем.
Але потужно підтримуємо вашу незламність у прагненні до енергонезалежності, тому направляємо до вашого уряду наших депутатів, вони будуть керувати запезпеченням вашої країни всім необхідним.
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26.07.2024 16:18 Ответить
Поскакали проти України і заскиглили, вірно зроблено- якщо ти проти мене триндиш, то я тобі краник перекрию, так і треба.
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26.07.2024 16:20 Ответить
Ай яй яй яй, шо коіться, шо коіться!
******* щось не подобається? І це ще НГУ з СБУ жодного масового рейду по Мукачево з Береговим та Ужгородом шодо незаконих паспортів МУДЬЯрі\ не провело з арештами та висилкой до Будапешту отіх власників мудьярських паспортів.
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26.07.2024 16:23 Ответить
Я за ЯКЩО !
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26.07.2024 16:37 Ответить
Битьё определяет сознание !
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26.07.2024 16:44 Ответить
Більше схоже на те, що то ЄС нашими руками мадяр та словаків крабом поставила.
Мадяри та словаки пішли зі скаргою в ЄС, а ЄС мадяр та словаків послала відкритим текстом на хій.
Ну, виходить так, що там і є місце мадяр та словаків, якщо ЄС то місце їм відвела.
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26.07.2024 16:46 Ответить
З таким прізвищем краще сидіти тихо.
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26.07.2024 16:53 Ответить
одним словом...Гуляш
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26.07.2024 17:19 Ответить
Якщо нафта не йде до мадьярів, то нехай мадьяри йдуть до нафти. Орбан і Ко, киздуйте в рідні ханти-мансійські болота!
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26.07.2024 17:48 Ответить
А Україні не насрати на проблеми цих сволот?НЕхай викручуються
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26.07.2024 18:31 Ответить
Наші "дорогі друзі" повинні віднестися з розумінням до введення санкцій проти нафто-газового сектору російської економіки, адже це все робиться для досягнення нашої загальної мети, довгострокового миру.
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26.07.2024 20:25 Ответить
Орбан, ты думал в сказку попал с кисельными берегами, пока украинцев рашисты убивают?! Нет, ты в ***** вляпался единственный из ЕС!
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26.07.2024 20:53 Ответить
ще і біженців пригадали...с*ки
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27.07.2024 02:15 Ответить
 
 