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Минкульт предлагает лишать наград пророссийских деятелей по решению СНБО, - Карандеев

Ростислав Карандєєв

В Украине инициировали законопроект, который расширяет механизм лишения государственных наград и почетных званий лиц, поддерживающих российскую агрессию. Согласно документу, забрать почести можно будет и с помощью решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"История, когда люди, которые имеют украинские государственные награды или звания и выехали в Россию, не нова. Эта проблема берет начало еще в 2014 году", - отметил он.

По словам и. о. министра, в действующем законодательстве отсутствуют инструменты, которые бы позволяли лишить таких лиц государственных наград.

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Новый законопроект, предложенный президентом, предусматривает расширение оснований для лишения государственных наград.

"Законопроект предусматривает лишение наград не только за тяжкие уголовные преступления, но и за действия, направленные на дискредитацию Украины, против политики мира, национального достоинства и безопасности", - сообщил Карандеев.

Документ нового законопроекта требует внесения изменений в несколько ключевых законодательных актов Украины, в частности: уголовного и уголовно-процессуального кодексов, закона о государственных наградах Украины и налогового законодательства.

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Карандеев говорит, что официальный список лиц, которые могут быть лишены наград, Министерство культуры пока не составляло, но общественность провела значительную работу в этом направлении.

"На сегодня существует перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, введенный Верховной Радой. Этот перечень включает тех, кто поддерживает агрессию России и Беларуси против Украины", - отметил Карандеев.

По его словам, законопроект предусматривает два основных механизма для принятия решений о лишении наград:

  1. Решение суда;
  2. Решение СНБО, которое вводится в действие указом президента.

"Это соответствует существующей практике судопроизводства и процедуре присвоения почетных званий и наград", - пояснил министр.

Он также подчеркнул, что права человека при этом не нарушаются, поскольку предоставление или лишение наград не является увеличением или уменьшением прав.

Карандеев выразил надежду, что депутаты Верховной Рады с пониманием относятся к необходимости принятия соответствующих законодательных изменений.

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"Многие из них участвовали в общественном обсуждении этой проблемы и инициировали соответствующие изменения", - подчеркнул он.

Министр также отметил, что этот законопроект будет одним из первых, который рассмотрит Верховная Рада после начала пленарных заседаний.

Автор: 

Министерство культуры и информационной политики (771) почетное звание (39) СНБО (4430) Карандеев (20)


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Топ комментарии
+1
Невже для цього потрібен ,, механізм"якийсь??! Просто наказу недостатньо??!
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26.07.2024 17:17
+1
Не викручуйтеся. Ви чітко висловилися, що ВР та РНБО не повинно цим займвтися. Таки болить - і дуже сильно.
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26.07.2024 18:14
+1
Зараз такі часи, що інколивкрай важко стримувати себе. Тому мабуть не завжди виходить створювати прозорий та усім зрозумілий сарказм)
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26.07.2024 18:51
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Дуже своєчасне рішення у середині 2024 року. Прям на випередження діють. Авжеж ВР та РНБО більш зайнятися нічим, все в країні добре, йде за планом… московським вочевидь.
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26.07.2024 17:01 Ответить
Ця проблема бере початок ще у 2014 році", - зазначив він Джерело:
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26.07.2024 17:03 Ответить
Так болить за репутацію москальських попихачів?
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26.07.2024 17:12 Ответить
Ні, не болить. Просто вражає «швидкість» реакції. Чому раніше це не зробили? На що сподівалися? А може не бажали своїх чипати? Доречі, МП чому не заборонили? Хтось ще й тут заважає? На кой хер увесь цей піар зараз?
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26.07.2024 17:25 Ответить
Не викручуйтеся. Ви чітко висловилися, що ВР та РНБО не повинно цим займвтися. Таки болить - і дуже сильно.
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26.07.2024 18:14 Ответить
Не треба за мене вигадувати того чого я не казав. Де я написав що ВР та РНБО не повинно цим займатися? З чого ви робите такі висновки? Якщо пан не розуміє сарказму, то пояснюю зміст мого допису - ця ініціатива повинна була запроваджена ще давно, а не на третьому році повномасштабної війни. Прийняти її слід було просто та швидко, без усяких погоджень, міркувань та консультацій. А наші ВР та РНБО добре відомі як інституції «швидких та своєчасних» рішень
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26.07.2024 18:38 Ответить
Якщо так, то добре, проте треба якось чіткіше висловлюватися. Сарказм потребує майстерної лексики.
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26.07.2024 18:48 Ответить
Зараз такі часи, що інколивкрай важко стримувати себе. Тому мабуть не завжди виходить створювати прозорий та усім зрозумілий сарказм)
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26.07.2024 18:51 Ответить
Коли в мене нема сил і натхнення розлого писати, але накипіло, можу просто коротенько влучно матюкнутися.
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26.07.2024 19:09 Ответить
Невже для цього потрібен ,, механізм"якийсь??! Просто наказу недостатньо??!
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26.07.2024 17:17 Ответить
.бать, министерство культуры, перечень есть, списка нет.
Моя знакомая 12 лет секретарем в минкульте отработала.
Один раз, позвонили, спрашивали прачечную. А она растерялась
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26.07.2024 17:43 Ответить
 
 