Минкульт предлагает лишать наград пророссийских деятелей по решению СНБО, - Карандеев

В Украине инициировали законопроект, который расширяет механизм лишения государственных наград и почетных званий лиц, поддерживающих российскую агрессию. Согласно документу, забрать почести можно будет и с помощью решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра культуры Ростислав Карандеев в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"История, когда люди, которые имеют украинские государственные награды или звания и выехали в Россию, не нова. Эта проблема берет начало еще в 2014 году", - отметил он.

По словам и. о. министра, в действующем законодательстве отсутствуют инструменты, которые бы позволяли лишить таких лиц государственных наград.

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Новый законопроект, предложенный президентом, предусматривает расширение оснований для лишения государственных наград.

"Законопроект предусматривает лишение наград не только за тяжкие уголовные преступления, но и за действия, направленные на дискредитацию Украины, против политики мира, национального достоинства и безопасности", - сообщил Карандеев.

Документ нового законопроекта требует внесения изменений в несколько ключевых законодательных актов Украины, в частности: уголовного и уголовно-процессуального кодексов, закона о государственных наградах Украины и налогового законодательства.

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Карандеев говорит, что официальный список лиц, которые могут быть лишены наград, Министерство культуры пока не составляло, но общественность провела значительную работу в этом направлении.

"На сегодня существует перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, введенный Верховной Радой. Этот перечень включает тех, кто поддерживает агрессию России и Беларуси против Украины", - отметил Карандеев.

По его словам, законопроект предусматривает два основных механизма для принятия решений о лишении наград:

Решение суда; Решение СНБО, которое вводится в действие указом президента.

"Это соответствует существующей практике судопроизводства и процедуре присвоения почетных званий и наград", - пояснил министр.

Он также подчеркнул, что права человека при этом не нарушаются, поскольку предоставление или лишение наград не является увеличением или уменьшением прав.

Карандеев выразил надежду, что депутаты Верховной Рады с пониманием относятся к необходимости принятия соответствующих законодательных изменений.

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"Многие из них участвовали в общественном обсуждении этой проблемы и инициировали соответствующие изменения", - подчеркнул он.

Министр также отметил, что этот законопроект будет одним из первых, который рассмотрит Верховная Рада после начала пленарных заседаний.