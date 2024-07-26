Украина присоединилась к введенным ЕС санкциям против Ирана за военную помощь России
Украина присоединилась к европейским санкциям против Ирана за военную поддержку войны России против Украины и поставки оружия, в частности, на Ближний Восток и в регион Красного моря.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по поводу присоединения третьих стран к соответствующему решению Евросоюза, обнародованном на сайте Европейского совета.
"15 июля 2024 года Совет ЕС принял решение о продлении действия ограничительных мер, учитывая военную поддержку Ираном российской агрессивной войны против Украины и вооруженных групп и формирований на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря... Страны-кандидаты Северная Македония, Албания, Украина, Республика Молдова и Босния и Герцеговина, наряду со странами Европейской зоны свободной торговли Исландией, Лихтенштейном и Норвегией, членами Европейского экономического пространства, присоединились к этому решению Совета ЕС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что своим решением Совет ЕС продлил действие санкций против Ирана до 27 июля 2025 года и решил включить дополнительно четырех человек и два учреждения в санкционный перечень, который содержится в приложении к решению Совета ЕС.
Вышеперечисленные страны, включая Украину, взяли на себя обязательства обеспечить соответствие национальной политики упомянутому решению Совета ЕС. Европейский Союз принял во внимание такие обязательства и приветствовал их.
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