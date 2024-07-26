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Украина присоединилась к введенным ЕС санкциям против Ирана за военную помощь России

Санкції ЄС проти Ірану

Украина присоединилась к европейским санкциям против Ирана за военную поддержку войны России против Украины и поставки оружия, в частности, на Ближний Восток и в регион Красного моря.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по поводу присоединения третьих стран к соответствующему решению Евросоюза, обнародованном на сайте Европейского совета.

"15 июля 2024 года Совет ЕС принял решение о продлении действия ограничительных мер, учитывая военную поддержку Ираном российской агрессивной войны против Украины и вооруженных групп и формирований на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря... Страны-кандидаты Северная Македония, Албания, Украина, Республика Молдова и Босния и Герцеговина, наряду со странами Европейской зоны свободной торговли Исландией, Лихтенштейном и Норвегией, членами Европейского экономического пространства, присоединились к этому решению Совета ЕС", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что своим решением Совет ЕС продлил действие санкций против Ирана до 27 июля 2025 года и решил включить дополнительно четырех человек и два учреждения в санкционный перечень, который содержится в приложении к решению Совета ЕС.

Вышеперечисленные страны, включая Украину, взяли на себя обязательства обеспечить соответствие национальной политики упомянутому решению Совета ЕС. Европейский Союз принял во внимание такие обязательства и приветствовал их.

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Иран (1769) санкции (11247) Евросоюз (17052)


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26.07.2024 19:10 Ответить
Самі б у ОПі хрін би додумалися до такого і за десять років. Спасибі ЄС.
Сподіваюся, Кулеба не встиг долучити Іран до мирних домовленостей і своїх обійм.
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26.07.2024 18:54 Ответить
Цікаво, в наші йолупи випадково не годують Північну Корею? Ну там зернятко, олію, м'ясо не продають?
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26.07.2024 20:34 Ответить
ЕС и США ввели ,,санкции,, против России, но в ракетах обстреливающих Украины, обнаружены комплетующие стран ЕС и США.
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26.07.2024 23:26 Ответить
 
 