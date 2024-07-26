В этом году F-16 применят на поле боя, - Маркарова

Украинская дипломатия в Соединенных Штатах Америки работает над увеличением количества тренировок пилотов на истребителях F-16 и подготовкой персонала по поддержке самолетов.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона "Единые новости", комментируя вопрос журналиста о том, что из пакета военной помощи, объявленного США, Украине могут передать в ближайшее время, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"2024 год - это год, в котором эта способность (самолеты F-16. - Ред.) будет у нас, и ее применят на поле боя. Сейчас мы работаем над стремительным увеличением количества тренировок, увеличением количества подготовки поддерживающего персонала и, конечно, над приближением поставки самолетов", - сказала Маркарова.

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Чиновница заверила, что "ближайшие месяцы покажут серьезное увеличение" поставок оружия на фронт и ПВО для защиты украинских городов. В частности, дипломаты работают над передачей Украине артиллерийских снарядов.

"Важной также является противовоздушная помощь. Это и вопрос дополнительных установок, которые уже начали заходить: было объявление о том Patriot, который из Германии к нам попал. Мы работаем над дополнительными пятью системами, которые будут заходить. Также системы, которые были заказаны предварительно - NASAMS и другие - мы уже в ближайшее время увидим на службе в наших войсках", - добавила Маркарова.