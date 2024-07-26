В этом году F-16 применят на поле боя, - Маркарова
Украинская дипломатия в Соединенных Штатах Америки работает над увеличением количества тренировок пилотов на истребителях F-16 и подготовкой персонала по поддержке самолетов.
Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона "Единые новости", комментируя вопрос журналиста о том, что из пакета военной помощи, объявленного США, Украине могут передать в ближайшее время, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"2024 год - это год, в котором эта способность (самолеты F-16. - Ред.) будет у нас, и ее применят на поле боя. Сейчас мы работаем над стремительным увеличением количества тренировок, увеличением количества подготовки поддерживающего персонала и, конечно, над приближением поставки самолетов", - сказала Маркарова.
Чиновница заверила, что "ближайшие месяцы покажут серьезное увеличение" поставок оружия на фронт и ПВО для защиты украинских городов. В частности, дипломаты работают над передачей Украине артиллерийских снарядов.
"Важной также является противовоздушная помощь. Это и вопрос дополнительных установок, которые уже начали заходить: было объявление о том Patriot, который из Германии к нам попал. Мы работаем над дополнительными пятью системами, которые будут заходить. Также системы, которые были заказаны предварительно - NASAMS и другие - мы уже в ближайшее время увидим на службе в наших войсках", - добавила Маркарова.
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напевно тому що вже пройшли і байрактари, і джавеліни, і абрамси, і паладини, тощо.
Хоча лендліз намагались подовжити республіканці, з якими вони не співпрацюють
По NASAMS 6шт замовлены ще 2022 року, планова поставка осінь 2025
може раніше
таке враження, що заяви підганяють під факти
До речі, де поділись 100млн на тренування пілотів в 2023 року
Всіж працювали, були новини, що виділили
Це було ще до того, як пообіцяли літаки
Вона посол у Данії? Ні.
Вона посол у Нідерландах? Ні.
Вона займаєтьсч питаннями військової логістики? Ні.
Маркарова- " Думаю, що у 2024 році Ф 16 будуть в Україні"
Пустопорожнє тріпло. Як там твої бізнеса в Америці, зєбільна послиця? норм прибуток приносять? Тварюка відкриває в США свої ресторани, користуючись службовим становищем. Воно іноді вилазить на люди, щоб розкрити свого дурного рота і дзявнкути якусь псевдопатріотичну фразу за наказом з жОПи дЄрьмака.
Країни-партнери вже готові передати перші винищувачі F-16, проте Україна має завершити підготовчі роботи. Джерело: