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Новости Помощь Украине
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В этом году F-16 применят на поле боя, - Маркарова

F-16

Украинская дипломатия в Соединенных Штатах Америки работает над увеличением количества тренировок пилотов на истребителях F-16 и подготовкой персонала по поддержке самолетов.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире телемарафона "Единые новости", комментируя вопрос журналиста о том, что из пакета военной помощи, объявленного США, Украине могут передать в ближайшее время, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"2024 год - это год, в котором эта способность (самолеты F-16. - Ред.) будет у нас, и ее применят на поле боя. Сейчас мы работаем над стремительным увеличением количества тренировок, увеличением количества подготовки поддерживающего персонала и, конечно, над приближением поставки самолетов", - сказала Маркарова.

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Чиновница заверила, что "ближайшие месяцы покажут серьезное увеличение" поставок оружия на фронт и ПВО для защиты украинских городов. В частности, дипломаты работают над передачей Украине артиллерийских снарядов.

"Важной также является противовоздушная помощь. Это и вопрос дополнительных установок, которые уже начали заходить: было объявление о том Patriot, который из Германии к нам попал. Мы работаем над дополнительными пятью системами, которые будут заходить. Также системы, которые были заказаны предварительно - NASAMS и другие - мы уже в ближайшее время увидим на службе в наших войсках", - добавила Маркарова.

Автор: 

Маркарова (279) F-16 (547)


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Топ комментарии
+32
О! Нова версія. То в кінці травня, потім на початку літа, потім просто влітку, тепер в цьому році, млять...
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26.07.2024 21:14
+21
Хоч би ти вже не пNзділа.
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26.07.2024 21:13
+21
Послиця керує літаками, міністр екології в курсі що відбувається з енергетикою, кабмін взагалі знає усе. Оце вибрали так вибрали.
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26.07.2024 21:18
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Правила форума Совет форумчан
Хоч би ти вже не пNзділа.
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26.07.2024 21:13 Ответить
Чумадрила піддермачна , мала б сором товстопуза , ще ти лізешь в військові справи, я БЕЗМОЗГЛА КУРВА
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26.07.2024 21:29 Ответить
О! Нова версія. То в кінці травня, потім на початку літа, потім просто влітку, тепер в цьому році, млять...
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26.07.2024 21:14 Ответить
Ага! Та ще й на полі бою. Мабудь замість танків.
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26.07.2024 21:48 Ответить
Це точно будуть знати після звільнення Єрмака.
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26.07.2024 23:20 Ответить
подивимося, думаю чекати недовго лишилося. Але чомусь внутрішньо хочеться з ними погодитись заздалегідь.
напевно тому що вже пройшли і байрактари, і джавеліни, і абрамси, і паладини, тощо.
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26.07.2024 21:24 Ответить
Зе&ЕРМАКИ , повним ходом , за спинами громадян КАПІТУЛЯЦІЮ ГОТУЮТЬ, щоб ДЯДЮ ВАВУ ПУТЛЕРА НЕ НЕРВУВАТИ , саботували ВСЄ , що можна , ніхрена не зробили для захисту ціх літаків і не тільки ! Чому Кротевіч не бачив , як МО ( Резников Шарапов імагуілов Ермачидло … Умеров )грабували , МАРОДЕРИЛИ не поставляли в війська озброєння ? То , що витворяє ЗЕІУДА З ПІДРУЧНИМИ , на рівні знущань геноциду РУСЬКИХ АГРЕСОРІВ
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26.07.2024 21:39 Ответить
Спалився кацап
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26.07.2024 21:27 Ответить
А посмотреть их ТТХ не дано?
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26.07.2024 21:28 Ответить
Хто ще не висказувався про F-16 ?По одній цитаті в день і нормально
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26.07.2024 21:17 Ответить
Авжеж, вже НЕ "цього літа", а "цього року"?!!!
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26.07.2024 21:18 Ответить
Послиця керує літаками, міністр екології в курсі що відбувається з енергетикою, кабмін взагалі знає усе. Оце вибрали так вибрали.
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26.07.2024 21:18 Ответить
У Маркаровоі все в ***********
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26.07.2024 21:18 Ответить
Так, звичайно, вони ж бо вже тижні зо три у дорозі.
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26.07.2024 21:19 Ответить
так, декілька десяток ескадриль "шороху" можуть наробити це факт ...- а не пару одиниць...., але краще так
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26.07.2024 21:20 Ответить
Українська дипломатія сидить збоку, на приставному стільці. Бачили на перемовинах із Сіярто,в Ужгороді.
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26.07.2024 21:21 Ответить
Це як у казці - "а ведмідь почув, та й собі гукнув ку-ка-рі-ку"
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26.07.2024 21:25 Ответить
Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки підтримуючого персоналу і, звичайно, над наближенням постачання літаків" - "ПОТУЖНА ""зелена звіздьож" , яка діє в Україні з 2019 року.Немає виконаного ,від слова "абсолютно" нічого,що наобіцяли українцям "зелено-прорашистські грабіжники цього народу
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26.07.2024 21:26 Ответить
А что они скажут? Что до сих пор не готовы принять? Как сказал новый коммуникатор Евлаш - "проблемы с коммуникацией и инфраструктурой"
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26.07.2024 21:42 Ответить
Не можешь сделать, так хоть пообещай..
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26.07.2024 21:49 Ответить
До цього потужно працювали, щоб подовжити лендліз.

Хоча лендліз намагались подовжити республіканці, з якими вони не співпрацюють

По NASAMS 6шт замовлены ще 2022 року, планова поставка осінь 2025
може раніше

таке враження, що заяви підганяють під факти

До речі, де поділись 100млн на тренування пілотів в 2023 року
Всіж працювали, були новини, що виділили
Це було ще до того, як пообіцяли літаки
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26.07.2024 22:16 Ответить
А Маркарова коли була в.о. а потім і міністром фінансів теж так звізділа? Чи її так звіздіти навчили перед тим як поставити на цю посаду?
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26.07.2024 21:44 Ответить
Зеленський для них взірець.
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26.07.2024 23:31 Ответить
хоч би вже цього сторіччя, щоб на вєрочку.
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26.07.2024 21:46 Ответить
Черова порція локшини ,лялькова вистава кремлівського балагана триває!!))
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26.07.2024 21:47 Ответить
Просто цікаво, а до чого тут Маркарова взагалі?

Вона посол у Данії? Ні.
Вона посол у Нідерландах? Ні.
Вона займаєтьсч питаннями військової логістики? Ні.
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26.07.2024 21:53 Ответить
Воно - ще одне клованське одоробло із зєбільного шапіто. Це як "мільйон дронів", мільйон гігават децентралізованої генерації енергії. Є свіже інтерв'ю Лани Зеркаль на тему енергетики, де вона розповідає про ці гігавати
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26.07.2024 22:07 Ответить
Якщо вона не буде брехати, можуть виложити факти ії крадіжок а банках
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26.07.2024 23:34 Ответить
-От вже їдуть, ось, ось приїдуть, вже уавкували, чек на касі пробили...

Маркарова- " Думаю, що у 2024 році Ф 16 будуть в Україні"
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26.07.2024 21:56 Ответить
спасибі...заспокоїла..
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26.07.2024 22:02 Ответить
Цьогоріч F-16 застосують на полі бою, - Маркарова.

Пустопорожнє тріпло. Як там твої бізнеса в Америці, зєбільна послиця? норм прибуток приносять? Тварюка відкриває в США свої ресторани, користуючись службовим становищем. Воно іноді вилазить на люди, щоб розкрити свого дурного рота і дзявнкути якусь псевдопатріотичну фразу за наказом з жОПи дЄрьмака.
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26.07.2024 22:05 Ответить
Просто до тих літаків патронов завєзлі нє той сістєми ! От в наступному сторіччі точно будуть... А може і не точно... А може вуйна закончіцца... Може москалі усі подохнуть...
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26.07.2024 22:08 Ответить
А може, українські пілоти недостатньо добре вміють говорити ангійські слова з американською вимовою - бортовий штучний інтелект не зрозуміє і літак навіть не злетить. А може, Грета Тумблер не дозволяє передати літаки, бо викиди з реактивних сопел їх двигунів залишають надто великий вуглецевий слід і це неекологічно. В може, в серед пілотів ЗСУ немає гомосексуалістів, трансгендерів, і чорних, тому квота рівноправ'я і толєрастії не виконана. І т.д., аби максимально затягнути час від прийняття рішення про предачі літаків до їх бойового застосування в небі України.
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26.07.2024 22:19 Ответить
Партнери готові передати F-16 Україні, але потрібно підготувати інфраструктуру та інженерів, - Ігнат. ВIДЕО

Країни-партнери вже готові передати перші винищувачі F-16, проте Україна має завершити підготовчі роботи. Джерело:
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27.07.2024 00:49 Ответить
Як дядя Сем собі надумав, то так і буде. Макарова і всі інші балакуни нічого не вирішують.
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26.07.2024 22:40 Ответить
чим той ящик з біляшами займається в Америці?
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26.07.2024 22:42 Ответить
Невже Єрмака до цього часу звільнять ?
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26.07.2024 23:18 Ответить
Ее нужно на фронт на недельку. Уверен самолеты появятся быстрее еще и в большем количестве
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26.07.2024 23:21 Ответить
*** собі Маркіян іде…
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27.07.2024 00:02 Ответить
Кінець весни,початок літа,в лмпні точно,до кінця літа...до кінця року...захищати скоро не буде чого...узькі півторатонки почали застосовувати...
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27.07.2024 05:23 Ответить
Скільки ще буде оця зелена свиноматка вішати локшину?
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27.07.2024 10:49 Ответить
 
 