В Париже стартовали Олимпийские игры-2024: Церемонию открытия впервые провели на воде

В столице Франции в пятницу, 26 июля, стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. 58 украинских атлетов принимают участие в церемонии открытия. Всего из Украины на олимпиаду поехали 140 спортсменов, В этом году церемонию впервые проводят не на стадионе, а на воде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Вместо привычной трассы дорогой для открытия Олимпийских игр стала река Сена в Париже. Для этого Международному олимпийскому комитету даже пришлось менять правила Олимпийской хартии, заменив "олимпийский стадион" на "место церемонии открытия" в тексте.

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Как отмечается, трибунами для зрителей в этом году служат набережные. Длина парада и живого шоу, организованного в Париже, достигает 6 километров. Вдоль Сены установили почти сотню гигантских экранов. А для перевозки всех делегаций вдоль реки привлекли 85 лодок.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже продлятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Трансляция церемонии открытия Олимпиады-2024 началась в 20:00 по киевскому времени, ее продолжительность - более четырех часов. Комментирует событие Алексей Мандзий.

Украинские спортсмены на летних Олимпийских играх-2024

На церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже украинский флаг будут нести теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

140 спортсменов в этом году будут представлять Украину - это наименьшее количество в истории украинцев на Олимпийских играх.

Украина будет представлена почти во всех видах спорта, кроме игровых - там получить лицензии не удалось. По видам спорта украинцы лучше всего представлены в легкой атлетике - там аж 25 спортсменов.

Напомним, что несмотря на протест Украины, исполнительный комитет Международного олимпийского комитета разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх в Париже, но индивидуально и под нейтральным флагом.

По состоянию на июль 2024 года на российско-украинской войне погибло 487 украинских спортсменов.