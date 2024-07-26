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В Париже стартовали Олимпийские игры-2024: Церемонию открытия впервые провели на воде

Стартували Олімпійські ігри

В столице Франции в пятницу, 26 июля, стартовали XXXIII летние Олимпийские игры. 58 украинских атлетов принимают участие в церемонии открытия. Всего из Украины на олимпиаду поехали 140 спортсменов, В этом году церемонию впервые проводят не на стадионе, а на воде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Вместо привычной трассы дорогой для открытия Олимпийских игр стала река Сена в Париже. Для этого Международному олимпийскому комитету даже пришлось менять правила Олимпийской хартии, заменив "олимпийский стадион" на "место церемонии открытия" в тексте.

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Как отмечается, трибунами для зрителей в этом году служат набережные. Длина парада и живого шоу, организованного в Париже, достигает 6 километров. Вдоль Сены установили почти сотню гигантских экранов. А для перевозки всех делегаций вдоль реки привлекли 85 лодок.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже продлятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Трансляция церемонии открытия Олимпиады-2024 началась в 20:00 по киевскому времени, ее продолжительность - более четырех часов. Комментирует событие Алексей Мандзий.

Украинские спортсмены на летних Олимпийских играх-2024

На церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже украинский флаг будут нести теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

140 спортсменов в этом году будут представлять Украину - это наименьшее количество в истории украинцев на Олимпийских играх.

Украина будет представлена почти во всех видах спорта, кроме игровых - там получить лицензии не удалось. По видам спорта украинцы лучше всего представлены в легкой атлетике - там аж 25 спортсменов.

Напомним, что несмотря на протест Украины, исполнительный комитет Международного олимпийского комитета разрешил российским и белорусским спортсменам соревноваться на Олимпийских играх в Париже, но индивидуально и под нейтральным флагом.

По состоянию на июль 2024 года на российско-украинской войне погибло 487 украинских спортсменов.

Автор: 

Олимпиада (1136) открытие (93)


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Топ комментарии
+10
"Мы на крыше. Мы все тонем": В Челябинской области РФ прорвало дамбу на водохранилище. Тоже проводят "игры" на воде...

https://t.me/insiderUKR/79603
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26.07.2024 21:41
+8
Прогнозируемые теракты от параши уже началсь. В день открытия Олимпиады Ху#лом нанесён удар по скоростным ж-д магистралям Франции. Сколько цивилизованный мир собирается это говнище терпеть? Парашные свинособаки должны быть поголовно уничтожены.
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26.07.2024 21:39
+7
Кацапи десь нагидять, мерзотники.
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26.07.2024 21:43
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Футбол це не ігровий вид спорту???
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26.07.2024 21:19 Ответить
У мене друг є, який регбі займався, так він завжди каже: "Футбол - це балет!" )))
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26.07.2024 21:22 Ответить
Так воно і є...бо це пародія на народну гру...коли озброєний дубинами натовп ганяє по вулицям шар з трави і лайна.. де його зустрічає такий же натовп і починається заміс
А ******** футбол це вигадка вихованців англійських універсітетів
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27.07.2024 06:10 Ответить
Знаю тільки що це жіночий вид спорту.
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26.07.2024 22:00 Ответить
І гомосексуалістів, напевно.
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26.07.2024 22:01 Ответить
Боже, бережи Францію!!
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26.07.2024 21:37 Ответить
Прогнозируемые теракты от параши уже началсь. В день открытия Олимпиады Ху#лом нанесён удар по скоростным ж-д магистралям Франции. Сколько цивилизованный мир собирается это говнище терпеть? Парашные свинособаки должны быть поголовно уничтожены.
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26.07.2024 21:39 Ответить
"Мы на крыше. Мы все тонем": В Челябинской области РФ прорвало дамбу на водохранилище. Тоже проводят "игры" на воде...

https://t.me/insiderUKR/79603
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26.07.2024 21:41 Ответить
Кацапи десь нагидять, мерзотники.
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26.07.2024 21:43 Ответить
Воно і на краще - якщо хтось щось планував, мінував, робив якісь закладки - то ось їм :
ПАЛУЧІТЄ ВАШІ ШПРОТИ !
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26.07.2024 21:51 Ответить
- Як тебе звуть?
- Ігор!
- Тебе так назвали, мабуть, на честь князя Ігоря?
- Ні! На честь Олімпійських Ігор! (с)
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26.07.2024 21:56 Ответить
Могли б і відмовитись від проведення Олімпіади під час війни в Європі. Але ж всі думають, що їх ця війна не торкнеться. Кацапи зроблять усе, щоб зіпсувати вам спортивне свято, яке взагалі-то має гасло: спорт - це мир.
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26.07.2024 22:35 Ответить
На российских каналах визг и вой.Стараются вылить больше грязи на Олимпийские игры в Париже
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27.07.2024 18:08 Ответить
 
 