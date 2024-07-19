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Украинские атлеты не будут приветствовать нейтральных спортсменов из РФ на Олимпиаде-2024, - НОК

Атлети з України не вітатимуть російських спортсменів на Олімпіаді-2024

Национальный олимпийский комитет Украины договорился с международными федерациями о том, что украинские атлеты не будут приветствовать на Олимпийских играх 2024 года в Париже спортсменов из Российской Федерации, которые будут выступать под нейтральными флагами.

Об этом заявил президент НОК Вадим Гутцайт в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс Украина".

"Мы договорились с международными федерациями, где необходимо во время встречи приветствовать, а также после матча приветствовать, что мы не приветствуем друг друга, не жмем руку. Мы предусмотрели этот вопрос и уже договорились", - отметил Гутцайт.

Глава НОК подчеркнул, что главное - не допустить провокаций против украинских спортсменов.

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Гутцайт сообщил, что 15 российских и 16 белорусских спортсменов будут представлены на Олимпийских играх в Париже в статусе нейтральных.

Он считает, что российские спортсмены, которых допустили к Играм, вероятнее всего, будут жить за границей, а не в России, и выступают за иностранные клубы.

Напомним, Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Украинские спортсмены получили 124 лицензии на участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

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НОК (102) Олимпиада (1137) спорт (2444) Гутцайт Вадим (60)


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Нема у россиії нейтральних спортсменів це все ФСБшні тварюки замасковані під спортсменів як і їх попи..Але продажне МОК не чурається грошей вимазаних українською кров'ю
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19.07.2024 12:27 Ответить
та ви шо...довбні притрушені.....так нас здивували куколди срані....
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19.07.2024 12:45 Ответить
А пи..дити їх не домовились? То не бадьоро.
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19.07.2024 13:03 Ответить
Под белым нейтральным флагом, под гимн "Голубая луна" выходят на арену ребята, Нейтралия ихня страна!
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19.07.2024 13:05 Ответить
Дуже потужна заява...самим не смiшно?
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19.07.2024 13:08 Ответить
А как же "Путин - *****!", а ответ "Во истину *****!"
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19.07.2024 13:18 Ответить
Ну, если уж быть совсем нейтральным, то ответом должно быть троекратное "В жопу, товарищи, в жопу!"
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19.07.2024 13:44 Ответить
 
 