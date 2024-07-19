Украинские атлеты не будут приветствовать нейтральных спортсменов из РФ на Олимпиаде-2024, - НОК
Национальный олимпийский комитет Украины договорился с международными федерациями о том, что украинские атлеты не будут приветствовать на Олимпийских играх 2024 года в Париже спортсменов из Российской Федерации, которые будут выступать под нейтральными флагами.
Об этом заявил президент НОК Вадим Гутцайт в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс Украина".
"Мы договорились с международными федерациями, где необходимо во время встречи приветствовать, а также после матча приветствовать, что мы не приветствуем друг друга, не жмем руку. Мы предусмотрели этот вопрос и уже договорились", - отметил Гутцайт.
Глава НОК подчеркнул, что главное - не допустить провокаций против украинских спортсменов.
Гутцайт сообщил, что 15 российских и 16 белорусских спортсменов будут представлены на Олимпийских играх в Париже в статусе нейтральных.
Он считает, что российские спортсмены, которых допустили к Играм, вероятнее всего, будут жить за границей, а не в России, и выступают за иностранные клубы.
Напомним, Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Украинские спортсмены получили 124 лицензии на участие в Олимпиаде-2024 в Париже.
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