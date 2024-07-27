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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 573 510 человек (+1210 за сутки), 8331 танк, 15 885 артсистем, 16 074 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 573 510 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 573510 (+1210) человек,
  • танков - 8331 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 16074 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 15885 (+45) ед,
  • РСЗО - 1125 (+0) ед,
  • средства ППО - 905 (+1) ед,
  • самолетов - 363 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12736 (+53),
  • крылатые ракеты - 2403 (+1),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21500 (+86) ед,
  • специальная техника - 2671 (+3)

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Знищення російської армії

армия РФ (18994) ликвидация (3461) уничтожение (6803) ВСУ (6531)


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Топ комментарии
+22
Минув 3811 день москальсько-української війни.
170!! одиниць техніки та 1210! чумардосів за день.
Арта 45, броня 35, логістика 86!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 573 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.
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27.07.2024 08:02
+12
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27.07.2024 08:05
+12
Утилізація моськовського лайна триває!!! Слава ЗСУ !!))
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27.07.2024 08:12
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Минув 3811 день москальсько-української війни.
170!! одиниць техніки та 1210! чумардосів за день.
Арта 45, броня 35, логістика 86!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 573 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.
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27.07.2024 08:02 Ответить
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27.07.2024 08:05 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!!! Слава ЗСУ !!))
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27.07.2024 08:12 Ответить
Окрім обнадійливих зведень Генштабу вже звикаємо очікувати з ранку результатів нічних польотів нашіх дронів та ракет по кацапських НПЗ, підстанціях, летовищах, військових виробництвах,, складах б/п, транспортних вузлах і просто скупченнях біосміття. Це як приємний бонус до бінго.
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27.07.2024 08:25 Ответить
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27.07.2024 08:31 Ответить
Наземка перевалила за чотири тисячі, в "цьому клубі" лише травень і червень ц.р.
Чумардоси наблизились до 30 тис (29 700) завтра будуть в "клубі 30 тисячників" в якому, доречі, також лише травень і червень ц.р.
Спецтехніка пригальмувала, проте шансу на встановлення нового місячного рекорду не втратила.
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27.07.2024 08:26 Ответить
Чи враховуються знищені мотоцикли , мопеди , самокати і взагалі все що на двох колесах ?
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27.07.2024 08:32 Ответить
А якщо воно після вибуху злетіло, запропонуєш враховувати, як літаки?
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27.07.2024 08:41 Ответить
Автомобільна техніка та автоцистерни з ППМ (паливо-мастильні матеріали), де ти бачиш щоб йшлося про мототехніку чи велотехніку, ти ще тачки і мотоплуги приплети.
До речі, на початку війни цистерни рахували окремо і це були не тільки мобільні, а і стаціонарні цестерни, тоді кацапи могли дозволити собі таку розкіш, зараз жменями в мопедики таскають.
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27.07.2024 08:49 Ответить
Нашо ти, кожного дня, задаєш одне й те саме питання?
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27.07.2024 09:52 Ответить
Враховуємо лише лапті!
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27.07.2024 14:10 Ответить
Часто думаю відносно подачі мотиву залишення того чи іншого населенного пункту. Пишуть,що знищено зовсім і не має як тримати. А орки заходять туди і якось тримають, бо інакше ЗСУ легко могли б повернути втрачене. Повільно видавлюють з Донбасу, так написав редактор, словами захисника. Село за селом, а зброя є, стандартів НАТО, є БК, а ось кадрових офіцерів майже не має. Та і те,що читаєш в соцмережах, дивує,лякає, знищує повагу до самого надійного,що має Україна. Це ЗСУ вони тримають фронт і тримають Україну.
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27.07.2024 08:43 Ответить
А хіба це не калічний наполеон розпустив професійний Генштаб і звільнив Залужного? Ваш сумбурний коментар відгонить Безуглою.
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27.07.2024 09:18 Ответить
Втратами орків задоволений. А щодо територій, то буде ще і на нашій вулиці свято. Тримаймося, Українці !
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27.07.2024 11:11 Ответить
 
 