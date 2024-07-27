Общие боевые потери РФ с начала войны – около 573 510 человек (+1210 за сутки), 8331 танк, 15 885 артсистем, 16 074 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 573 510 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 573510 (+1210) человек,

танков - 8331 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 16074 (+24) ед,

артиллерийских систем - 15885 (+45) ед,

РСЗО - 1125 (+0) ед,

средства ППО - 905 (+1) ед,

самолетов - 363 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12736 (+53),

крылатые ракеты - 2403 (+1),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 21500 (+86) ед,

специальная техника - 2671 (+3)

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