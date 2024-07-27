Общие боевые потери РФ с начала войны – около 573 510 человек (+1210 за сутки), 8331 танк, 15 885 артсистем, 16 074 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 573 510 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 573510 (+1210) человек,
- танков - 8331 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 16074 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 15885 (+45) ед,
- РСЗО - 1125 (+0) ед,
- средства ППО - 905 (+1) ед,
- самолетов - 363 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12736 (+53),
- крылатые ракеты - 2403 (+1),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 21500 (+86) ед,
- специальная техника - 2671 (+3)
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170!! одиниць техніки та 1210! чумардосів за день.
Арта 45, броня 35, логістика 86!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 573 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Новгородська область.
Чумардоси наблизились до 30 тис (29 700) завтра будуть в "клубі 30 тисячників" в якому, доречі, також лише травень і червень ц.р.
Спецтехніка пригальмувала, проте шансу на встановлення нового місячного рекорду не втратила.
До речі, на початку війни цистерни рахували окремо і це були не тільки мобільні, а і стаціонарні цестерни, тоді кацапи могли дозволити собі таку розкіш, зараз жменями в мопедики таскають.