В Рязанской области прогремели взрывы, местные заявили об атаке БпЛА на НПЗ и военный аэродром. ВИДЕО+ФОТО
Утром 27 июля Рязанская область РФ оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов. Группа БПЛА ударила по территории нефтеперерабатывающего завода и военного аэродрома "Дягилево".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Жители Рязани ночью и утром жаловались на мощные взрывы. Очевидцы утверждают, что БПЛА взрывались в районе НПЗ и военного аэродрома "Дягилево". В сети опубликовали снимки, на которых видны столбы дыма после взрывов.
Также свидетели рассказывают, что после взрывов в сторону нефтеперерабатывающего завода перекрыли дорогу, а также то, что в направлении НПЗ поехали машины экстренных служб.
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+24 Валентин Коваль #587289
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- Украинский язык - выдуманный! Это русский язык, испорченый поляками!
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- В украинском языке родник именуется "джерело"… Лягушка, живущая в "джереле", именуется "джерелянка"… Вопрос: "Кто кому язык испортил?"
- А-а-а!!! "Бендеры"!!!
В те времена когда "творец великава русскава языка" - Александр Сергеевич Пушкин, пачкал пелёнки, "хахол" Котляревский написал и издал в Санкт-Петербурге на "испорченном паляками русском языке" поэму "Энеида"
До речі - Полтавщина та Черкащина до цих пір говорить саме мовою "Енеїди" Котляревського Це я тобі "гарантію даю" - бо сам виріс у "шевченкових" місцях і там де ступали його ноги у дитинстві - і мої ходили "босяка"
Після смерті колишнього директора Дмитра Коломійця у 1998 році поступово все пішло коту під хвіст. Коломієць був директором 36 років, привів підприємство до міжнародного рівня і визнання. А потім з кожною зміною влади мінялися і власники-"потужні господарники". Довели завод до ручки.
https://esu.com.ua/article-4186 Коломієць Дмитро Миронович
Мій рід походить звідти.
Якшо кацапня прийде та вижине з рідної хати (а фронт вже не дуже далеко), то подамся на батьківщину пращурів, до Хмельниччини. Случ, Ікопоть, ліси... теж дуже мальвничі міста. А загалом скажу так: якшо любиш рідну землю, то й голі степи (там, де я зара) тобі будуть серцю милі.
Слава Україні!
Коли більш настійливо критикуєш за це під новиною з помилкою, - або взагалі не реагують, або банять. )))
Як приклад. У новині помилково назвали лівий берег Дніпра - правим. Хоча правий берег звільнений ще у 2022 році. Після критики забанили, але помилку так і не виправили. Вона і досі там.
Ви собі це уявляєте? Може, навіть і зараз забанять. Це якийсь брєд...
Досі не знаю, за що. Можливо, у когось просто був або занадто гарний, або занадто поганий настрій.
Слава Україні та її Захисникам !
...То направду дрібниці, та все ж приємно.
Ще одне місто, назва якого походить від ерзя, - Арзамас (Ерзямас). Означає "земля народу ерзя".
Ерзя, - це основна частина мордви. Інша частина, - мокша. Кацапи штучно об'єднали два народи під однією назвою мордва.
Прізвище Пушкіна, до речі, теж ерзянське. "Пушка" означає "липа" ерзянською мовою.
У канадійців--нема, у американців--нема, у австралійців--нема, у бельгійців/люксембуржців/австріяк--нема.. А у нас-- Є !!!
Належить до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BC%27%D1%8F індоєвропейської сім'ї мов (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 германські мови ). За німецької діалектології мова класифікується як західнонімецький, середньонімецький культурний діалект, що відноситься до мозельсько-франкських (середньонімецька група є підгрупою верхньонімецької).
За класифікацію люксембурзької як окремої мови говорить те, що носії стандартної німецької (верхньонімецької - Hochdeutsch) як рідної зазнають великих труднощів у розумінні люксембурзької мови. Проте, немає чітких мовних кордонів люксембурзької мови з сусідніми німецькими діалектами.
Існують різні діалектні форми люксембурзької: Areler, Eechternoocher, Kliärrwer, Miseler, Veiner, Weelzer тощо. Із заходу на схід люксембурзька поступово переходить в інші мозельсько-франкські діалекти.
Українець з офіційною українською (полтавський діалект) може не зрозуміти співрозмовника з деяких районів/областей Західної України. Ви ж, напевно, зрозуміли, до чого це я.
Хіба що, крім закарпатського діалекту. То особлива історія.
Мій кум раніше жив на Закарпатті, коли був одружений з місцевою дівчиною. Люди мені дуже сподобалися, але місцевий діалект без підготовки зрозуміти доволі важко. Особливо, коли між собою дуже швидко спілкуються жіночки. )))
"Пой на керт пообзераєм, як туй сі нагаздував", - "Пішли на город, подивимся, як ти тут господарюєш".
Рику (ріку) брести (перейти вбрід).
З білоруського боку кордону такі самі українці живуть, - пінчуки (від назви міста Пінськ). Брестська область так само майже всуціль заселена українцями. Їх совєти записали білорусами по паспорту. Але по селах там розмовляють українською.
Дрони Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) вночі і вранці 27 липня атакували три військові аеродроми в РФ, на одному з них був уражений надзвуковий бомбардувальник.
Також джерело у військовій розвідці повідомляло, що на аеродромі "Оленья", який розташований на відстані приблизно 1800 кілометрів від українського кордону, попередньо було зафіксоване пошкодження російського дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3.
По классике: вспышка, хлопок и задымление .
п.с. но если там могучайшее вообще работает пво то посему все "обломки дронов" падают именно на тот объект, который ожидается атаковать... и не много ли задымлений за два крайних года..