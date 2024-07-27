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В Рязанской области прогремели взрывы, местные заявили об атаке БпЛА на НПЗ и военный аэродром. ВИДЕО+ФОТО

Утром 27 июля Рязанская область РФ оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов. Группа БПЛА ударила по территории нефтеперерабатывающего завода и военного аэродрома "Дягилево".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Жители Рязани ночью и утром жаловались на мощные взрывы. Очевидцы утверждают, что БПЛА взрывались в районе НПЗ и военного аэродрома "Дягилево". В сети опубликовали снимки, на которых видны столбы дыма после взрывов.

Также свидетели рассказывают, что после взрывов в сторону нефтеперерабатывающего завода перекрыли дорогу, а также то, что в направлении НПЗ поехали машины экстренных служб.

Также читайте: Россияне заявили о массированной атаке беспилотников на Брянскую область

Атака БпЛА в Рязані
Атака БпЛА в Рязані

беспилотник (3516) россия (95308)


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Топ комментарии
+24
Радіють! - шо и іх не забули
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27.07.2024 08:23
+22
Степане! Не чіпляйся дарма до людей Українська мова багата синонімами У мові українській є і "жителі" Просто кацапам ми мову дали - але вони деякі слова вимовить не могли - бо вони не тільки "рукожопі" - але й "косоязикі" ТОму у них словесний запас на третину менший ніж український

- Украинский язык - выдуманный! Это русский язык, испорченый поляками!
- Хорошо! Что такое "жерлянка"?
- Это такая маленькая лягушка, тёмненькая с оранжевым брюшком Живёт в лесных родниках…
- Почему так называется?
- Не знаем! Какой-то "архаизм"…
- В украинском языке родник именуется "джерело"… Лягушка, живущая в "джереле", именуется "джерелянка"… Вопрос: "Кто кому язык испортил?"
- А-а-а!!! "Бендеры"!!!

В те времена когда "творец великава русскава языка" - Александр Сергеевич Пушкин, пачкал пелёнки, "хахол" Котляревский написал и издал в Санкт-Петербурге на "испорченном паляками русском языке" поэму "Энеида"
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27.07.2024 09:42
+22
Рассеяне! Информация к размышлению! Последний субъект Российской Федерации, который не успеет от неё отделиться и не объявит о своей независимости - будет платить репарации за ВСЕХ!!!
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27.07.2024 09:48
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Радіють! - шо и іх не забули
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27.07.2024 08:23 Ответить
Палати має вся орда,від Кенігсберга до Урала !!))
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27.07.2024 09:04 Ответить
Кацапською "жителі" пишеться через "є", а українською пишеться "мешканці"; хоча насправді вони не мешканці, а реальні андрофаги.
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27.07.2024 08:27 Ответить
Степане! Не чіпляйся дарма до людей Українська мова багата синонімами У мові українській є і "жителі" Просто кацапам ми мову дали - але вони деякі слова вимовить не могли - бо вони не тільки "рукожопі" - але й "косоязикі" ТОму у них словесний запас на третину менший ніж український

- Украинский язык - выдуманный! Это русский язык, испорченый поляками!
- Хорошо! Что такое "жерлянка"?
- Это такая маленькая лягушка, тёмненькая с оранжевым брюшком Живёт в лесных родниках…
- Почему так называется?
- Не знаем! Какой-то "архаизм"…
- В украинском языке родник именуется "джерело"… Лягушка, живущая в "джереле", именуется "джерелянка"… Вопрос: "Кто кому язык испортил?"
- А-а-а!!! "Бендеры"!!!

В те времена когда "творец великава русскава языка" - Александр Сергеевич Пушкин, пачкал пелёнки, "хахол" Котляревский написал и издал в Санкт-Петербурге на "испорченном паляками русском языке" поэму "Энеида"
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27.07.2024 09:42 Ответить
Мабуть Ст'опа решив забрати собі лаври з вакантного місця повчателя громадян України українській мові, яке звільнилось.
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27.07.2024 09:58 Ответить
Заспокойся! Нормальний він чоловік! Не "кацап" - хоч і прізище не українське Я його давно читаю Це я йому просто маленьку "поправочку" зробив!
До речі - Полтавщина та Черкащина до цих пір говорить саме мовою "Енеїди" Котляревського Це я тобі "гарантію даю" - бо сам виріс у "шевченкових" місцях і там де ступали його ноги у дитинстві - і мої ходили "босяка"
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27.07.2024 10:14 Ответить
Дуже цікаво! А у Холодному Яру бували? Мельники, Медведівка, Головківка...
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27.07.2024 10:28 Ответить
Лише "проїздом" був у Косарях Хоча мрію колись з"їздить Десь у тих краях похований прадід - Павло Дрига Брат мого прямого прадіда Загинув у лавах "холодноярців" Написав місцевим краєзнавцям - щоб пошукали могилу Але поки що нема інформації
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27.07.2024 10:37 Ответить
Косарі, спиртзавод там)))) Колись у тих місцях геожезію ганяв...
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27.07.2024 11:26 Ответить
Спиртзавод загнобили при донецьких "папірєдніках". Він і досі не працює.
Після смерті колишнього директора Дмитра Коломійця у 1998 році поступово все пішло коту під хвіст. Коломієць був директором 36 років, привів підприємство до міжнародного рівня і визнання. А потім з кожною зміною влади мінялися і власники-"потужні господарники". Довели завод до ручки.

https://esu.com.ua/article-4186 Коломієць Дмитро Миронович

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27.07.2024 12:58 Ответить
Дуже гарні та малевничи місця. Був у тіх місцях три доби. Буда, Мельники тощо, останне місце бою отамана, Чучупаки, дуб, курган, вали, монастир ...... Містичні місця. Колиска казатцта та волі українців.
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27.07.2024 12:28 Ответить
Так.

Мій рід походить звідти.
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27.07.2024 12:39 Ответить
Бабуся Кличків Бетя Юдівна Етінзон (Тамара Юхимівна Кличко) теж родом із села на околиці Холодного Яру. Село Жаботин. Від назви села - прізвище відомого сіоніста Жаботинського.

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27.07.2024 13:13 Ответить
Брат бабусі Кличків Анатолій (Натан) Етінзон. Похований недалеко від рідного села , у сусідньому районі. Тільки назву села, де похований, вказали неправильно, - не Бандуровка, а Бандурове.

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27.07.2024 13:17 Ответить
Холодний Яр як Холодний Яр, там навіть влітку пар з рота йде.
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28.07.2024 07:34 Ответить
Та я "з шаблею" народився" Предок був сотником полку Максима Кривоноса (помер від чуми) Його потомок - Лук"ян - гайдамака Ну а мій прадід (Павло) - "холодноярець"!
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28.07.2024 16:45 Ответить
Ну, як шо ви гарантуєтє шо він нормальний, тоді хай так і буде.
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27.07.2024 12:22 Ответить
Усе частіше переконуюся у тому, що "де два українці - там три гетьмани"...
Якшо кацапня прийде та вижине з рідної хати (а фронт вже не дуже далеко), то подамся на батьківщину пращурів, до Хмельниччини. Случ, Ікопоть, ліси... теж дуже мальвничі міста. А загалом скажу так: якшо любиш рідну землю, то й голі степи (там, де я зара) тобі будуть серцю милі.
Слава Україні!
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27.07.2024 13:46 Ответить
Щановний Яр Холодний, я чіпляюся не до людей, а до редакторів ЦЕНЗОР.НЕТ. Ми з вами, як пересічні громадяни, іноді можемо помилятися, це--не смертельно. Але коли редакція цього шановного видання постійно дозволяє собі фак-апи на кшалт цього, або просто користується гугл-перекладачем, то мене це коробить; не в змозі втриматися. Вибачте.
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27.07.2024 13:24 Ответить
Коли вказуєш їм на помилки на Раді Форумчан, - просто дякують, але нічого не виправляють.
Коли більш настійливо критикуєш за це під новиною з помилкою, - або взагалі не реагують, або банять. )))
Як приклад. У новині помилково назвали лівий берег Дніпра - правим. Хоча правий берег звільнений ще у 2022 році. Після критики забанили, але помилку так і не виправили. Вона і досі там.

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27.07.2024 15:38 Ответить
Мене банили тут рази три; нічого, живий, здоровий, більше справ корисних зробив для оточуючих.
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27.07.2024 16:15 Ответить
Мене у квітні забанили за карикатуру на Януковича.
Ви собі це уявляєте? Може, навіть і зараз забанять. Це якийсь брєд...

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27.07.2024 16:24 Ответить
Нормальна карікатура ...зеленський просматрюється 100% 👍
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27.07.2024 17:18 Ответить
Цю карикатуру я сам колись робив у Фотошопі, а потім - на сайті з фотоефектами.

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27.07.2024 17:40 Ответить
👍дуже класно і у тютельку
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27.07.2024 18:03 Ответить
а мене, коли вибори були, за те що я написав, як можна голосувати за клоуна. Потім політика змінилася, але я був в шоці. За критику сша то постійно бан, і за сонцесяйного байдена
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27.07.2024 17:21 Ответить
Мій старий нік, зареєстрований ще в 2013, деактивували в 2022 на "дєдовоювальний празднік."
Досі не знаю, за що. Можливо, у когось просто був або занадто гарний, або занадто поганий настрій.
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27.07.2024 17:33 Ответить
шкода. Було б непогано якби переглянули всім деактиви. Поганий настрій - то не аргумент
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27.07.2024 17:42 Ответить
ви ж новонароджений, з 2019р. Протримаєтеся більше- відпишетеся))
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27.07.2024 17:19 Ответить
шо апять, чи шо?
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27.07.2024 08:28 Ответить
Призываю апалченцев курской народной республики перестать бомбить объекты эрзянской народной республики и сесть с ними за стол переговоров для справедливого разделения между ними территории бывшей московии.
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27.07.2024 08:33 Ответить
Рассеяне! Информация к размышлению! Последний субъект Российской Федерации, который не успеет от неё отделиться и не объявит о своей независимости - будет платить репарации за ВСЕХ!!!
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27.07.2024 09:48 Ответить
🤣👍💯%
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27.07.2024 09:53 Ответить
...і прісаєдєна к Марсіанскай савєцкай ріспубліке!
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27.07.2024 13:50 Ответить
Такий ранній ранковий приліт, що не всі рязанці встигли вийти з квітами привітати наші дрони.
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27.07.2024 08:36 Ответить
Доброго ранку Рязань-косопузая,ми з України!!))
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27.07.2024 09:05 Ответить
Ранковий гість з України, - це тепер НАДОВГО!!
Слава Україні та її Захисникам !
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27.07.2024 08:40 Ответить
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27.07.2024 09:41 Ответить
О-о-о! Пішла в хід "укрофанера"! Відносно "копійчані" дрони! Але скільки роблять "капості" кацапам! Австралійці їх розробили як засіб доставки продуктів та медикаментів з ************ - а ми їх модернізували і доставляємо кацапам "головний біль"! "Гуртом і батька добре бить!"
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27.07.2024 09:53 Ответить
Ой, горє-та какойе! Ой, бяда-та какайа!..

...То направду дрібниці, та все ж приємно.
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27.07.2024 10:01 Ответить
Справжня назва Рязані, - Ерзянь. Походить від назви фінно-угорського народу ерзя.
Ще одне місто, назва якого походить від ерзя, - Арзамас (Ерзямас). Означає "земля народу ерзя".
Ерзя, - це основна частина мордви. Інша частина, - мокша. Кацапи штучно об'єднали два народи під однією назвою мордва.
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27.07.2024 10:08 Ответить
Підтверджую. Фінською maa -- "земля", "край". Предки ******** фіннів прийшли саме звідти, тому багато слів, що є "субстратом" мови, схожі у ерзянській і у фінській.
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27.07.2024 10:30 Ответить
Ще один приклад - назва міста Пєрмь. З фінно-угорських мов "пєрья маа" - "далека земля".
Прізвище Пушкіна, до речі, теж ерзянське. "Пушка" означає "липа" ерзянською мовою.

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27.07.2024 12:27 Ответить
Нема мови-- нема народу. Доки ми пам*ятаємо та спілкуємося рідною мовою, доти жодна **** не в змозі нам закинути про якесь там штучне утворення тощо.
У канадійців--нема, у американців--нема, у австралійців--нема, у бельгійців/люксембуржців/австріяк--нема.. А у нас-- Є !!!
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27.07.2024 13:58 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0&diffonly=true Люксембурзька мова.

Належить до https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BC%27%D1%8F індоєвропейської сім'ї мов (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0 германські мови ). За німецької діалектології мова класифікується як західнонімецький, середньонімецький культурний діалект, що відноситься до мозельсько-франкських (середньонімецька група є підгрупою верхньонімецької).

За класифікацію люксембурзької як окремої мови говорить те, що носії стандартної німецької (верхньонімецької - Hochdeutsch) як рідної зазнають великих труднощів у розумінні люксембурзької мови. Проте, немає чітких мовних кордонів люксембурзької мови з сусідніми німецькими діалектами.

Існують різні діалектні форми люксембурзької: Areler, Eechternoocher, Kliärrwer, Miseler, Veiner, Weelzer тощо. Із заходу на схід люксембурзька поступово переходить в інші мозельсько-франкські діалекти.
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27.07.2024 14:25 Ответить
Не буду сперечатися; признаюся чесно: я -- не лінгвіст. Але...
Українець з офіційною українською (полтавський діалект) може не зрозуміти співрозмовника з деяких районів/областей Західної України. Ви ж, напевно, зрозуміли, до чого це я.
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27.07.2024 14:33 Ответить
Всі українські діалекти легкі для розуміння звичайного українця десь із Наддніпрянщини.
Хіба що, крім закарпатського діалекту. То особлива історія.
Мій кум раніше жив на Закарпатті, коли був одружений з місцевою дівчиною. Люди мені дуже сподобалися, але місцевий діалект без підготовки зрозуміти доволі важко. Особливо, коли між собою дуже швидко спілкуються жіночки. )))

"Пой на керт пообзераєм, як туй сі нагаздував", - "Пішли на город, подивимся, як ти тут господарюєш".
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27.07.2024 14:49 Ответить
В підлітковому віці відпочивала на озері Любязь, це Волинь біля білоруського кордону. Батько розпитував дорогу то те, що говорила дівчина, я не розуміла. Запам'ятала фразу "рику бристи" яка перекладалась "річку перепливати".
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27.07.2024 18:00 Ответить
То вам на слух було незвично.
Рику (ріку) брести (перейти вбрід).
З білоруського боку кордону такі самі українці живуть, - пінчуки (від назви міста Пінськ). Брестська область так само майже всуціль заселена українцями. Їх совєти записали білорусами по паспорту. Але по селах там розмовляють українською.

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27.07.2024 18:13 Ответить
Тільки в самому Бресті ні українську, ні білоруську не чути.
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27.07.2024 18:39 Ответить
Несколькими беспилотниками был атакован аэродром Дягилево (Рязань)
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27.07.2024 10:18 Ответить
Орда буде розбита !
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27.07.2024 10:59 Ответить
Донатимо, всіляко підтримуємо. Слава ЗСУ!
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27.07.2024 13:59 Ответить
Столиця вдв кацапорилих
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27.07.2024 11:46 Ответить
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27.07.2024 12:29 Ответить
Загрустил чето))
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27.07.2024 18:11 Ответить
Добром нужно отвечать на добро, а на зло нужно отвечать справедливостью. Конфуций
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27.07.2024 14:24 Ответить
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27.07.2024 16:24 Ответить
DW

Дрони Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) вночі і вранці 27 липня атакували три військові аеродроми в РФ, на одному з них був уражений надзвуковий бомбардувальник.
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27.07.2024 16:29 Ответить
Зокрема, дрони атакували військовий аеродром в Енгельсі Саратовської області, військовий аеродром "Дягилево" в Рязанській області та військовий аеродром "Оленья" в Мурманській області.

Також джерело у військовій розвідці повідомляло, що на аеродромі "Оленья", який розташований на відстані приблизно 1800 кілометрів від українського кордону, попередньо було зафіксоване пошкодження російського дальнього надзвукового бомбардувальника-ракетоносця Ту-22М3.
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27.07.2024 16:30 Ответить
Там 3 військових училища - зв'язку , автомобільне, десантне + МВС. Потрібно їх @башити.
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27.07.2024 16:58 Ответить
Пишут как всегда - пэвэо усё сбила, но где то местами упали обломки дронов и начался небольшой пожарчик.
По классике: вспышка, хлопок и задымление .
п.с. но если там могучайшее вообще работает пво то посему все "обломки дронов" падают именно на тот объект, который ожидается атаковать... и не много ли задымлений за два крайних года..
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27.07.2024 17:31 Ответить
 
 