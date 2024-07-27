В Рязанской области прогремели взрывы, местные заявили об атаке БпЛА на НПЗ и военный аэродром. ВИДЕО+ФОТО

Утром 27 июля Рязанская область РФ оказалась под атакой беспилотных летательных аппаратов. Группа БПЛА ударила по территории нефтеперерабатывающего завода и военного аэродрома "Дягилево".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Жители Рязани ночью и утром жаловались на мощные взрывы. Очевидцы утверждают, что БПЛА взрывались в районе НПЗ и военного аэродрома "Дягилево". В сети опубликовали снимки, на которых видны столбы дыма после взрывов.

Также свидетели рассказывают, что после взрывов в сторону нефтеперерабатывающего завода перекрыли дорогу, а также то, что в направлении НПЗ поехали машины экстренных служб.

Также читайте: Россияне заявили о массированной атаке беспилотников на Брянскую область



