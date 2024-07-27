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Войска РФ ударили дронами по Полтавщине: поврежден промышленный объект

шахед на Полтавщині

Войска РФ ночью атаковали ударными дронами Полтавскую область.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, есть повреждения промышленного объекта. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. К счастью, без пострадавших.

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"Воздушную тревогу не игнорируйте, находитесь в безопасных местах. Берегите друг друга", - отмечает глава ОВА.

обстрел (26835) дроны (3831) Полтавская область (1144)


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Дивно,але усі цілі було збито.
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27.07.2024 10:12 Ответить
 
 