Войска РФ ударили дронами по Полтавщине: поврежден промышленный объект

Войска РФ ночью атаковали ударными дронами Полтавскую область.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, есть повреждения промышленного объекта. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. К счастью, без пострадавших.

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"Воздушную тревогу не игнорируйте, находитесь в безопасных местах. Берегите друг друга", - отмечает глава ОВА.