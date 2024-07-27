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Новости Война
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Оккупанты атаковали дронами Киевщину: попаданий и пострадавших нет, из-за падения обломков был пожар. Повреждены дома

шахед на Київщині

Четвертую ночь подряд Киевская область находится под атакой вражеских ударных дронов.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, тревога в регионе объявлялась трижды.

"Попаданий в объекты гражданской и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют, - отмечают в ОВА.

Также сообщается, что обломки вражеского БпЛА упали на территории одного из населенных пунктов. Возник пожар травяного настила, который оперативно ликвидировали.

Оборваны электропровода. Также повреждены крыши двух частных домов и забор. Обломки фиксируются на приусадебных участках.

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Оперативные группы продолжают свою работу по ликвидации последствий атаки.

Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 27 июля войска РФ ударили дронами по Полтавщине, поврежден промышленный объект.

Киевская область (4111) обстрел (26835) дроны (3831)


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Дивлюся наразі відео,як ремонтують дороги прифронтової зони. Для фронту не вистачає озброєння, техніки,а довбой....би дороги асфальтують.
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27.07.2024 10:22 Ответить
а квіти та дерева саджають..... за 21 км від фронта.... ???
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27.07.2024 14:13 Ответить
 
 