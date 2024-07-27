Оккупанты атаковали дронами Киевщину: попаданий и пострадавших нет, из-за падения обломков был пожар. Повреждены дома
Четвертую ночь подряд Киевская область находится под атакой вражеских ударных дронов.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, тревога в регионе объявлялась трижды.
"Попаданий в объекты гражданской и критической инфраструктуры нет. Пострадавшие отсутствуют, - отмечают в ОВА.
Также сообщается, что обломки вражеского БпЛА упали на территории одного из населенных пунктов. Возник пожар травяного настила, который оперативно ликвидировали.
Оборваны электропровода. Также повреждены крыши двух частных домов и забор. Обломки фиксируются на приусадебных участках.
Оперативные группы продолжают свою работу по ликвидации последствий атаки.
Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 27 июля войска РФ ударили дронами по Полтавщине, поврежден промышленный объект.
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