Оккупанты ударили по Курахово и Мирнограду, ранены 5 гражданских, в том числе 11-летний ребенок

27 июля российская армия нанесла удары авиабомбами по Курахово и Мирнограду Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

По центральной части Курахово армия РФ нанесла 3 авиаудара управляемыми авиабомбами, по предварительной информации, "КАБ-250". 4 гражданских получили телесные повреждения.

"Три женщины в возрасте 19, 40, 58 лет и 50-летний мужчина доставлены в больницу с множественными осколочными ранениями", - сообщили в прокуратуре.

"ФАБ-500" из УМПК враг ударил по Мирнограду. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобиль и трансформаторная подстанция.

"Ранена 11-летняя девочка, которая находилась во дворе частного домовладения. У ребенка диагностирована минно-взрывная травма и резаная рана предплечья", - добавили в прокуратуре

Также смотрите: Российские военные обстреляли центр Глухова в Сумской области, есть раненые и разрушения. ВИДЕО