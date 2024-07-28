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Ночью дроны атаковали Курскую область, горит нефтебаза. ВИДЕО

В ночь на 28 июля 2024 года территорию Курской области РФ атаковали дроны.

Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов, информирует Цензор.НЕТ.

Он информировал, что силы и средства ПВО "приведены в готовность" на фоне опасности атаки БПЛА, а также призвал жителей Курской области к "бдительности".

Впоследствии в местных Telegram-каналах писали, что в Медвенском районе было очень "громко".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беспилотники атаковали крупнейший НПЗ Центральной России. Это третий раз за полгода

По данным местных Telegram-каналов, после дроновой атаки вспыхнуло два пожара в регионе: один в Медвенском районе, а другой - в Курском.

Как информирует Telegram-канал Shot, из-за атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза в селе Полевая. Местные жители говорят, что ночью они слышали "несколько мощных взрывов" в районе нефтебазы.

"До этого был слышен характерный звук пролета БпЛА, а после взрывов очевидцы увидели в небе сильное задымление", - говорится в публикации.

В свою очередь Mash сообщает о взрыве в городе Суджа, а в Медвенском районе пылает дом.

Между тем, в Минобороны РФ уверяют, что ПВО ночью перехватила и уничтожила 5 БПЛА над Белгородской и 2 над Курской областями.

Автор: 

россия (95326) нефтепродукты (148) дроны (3834)


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Топ комментарии
+42
Приємні новини продовжують надходити з Малійського напрямку - за інформацією каналів, повʼязаних з Вагнером, також стало відомо про ліквідацію людини, яка очолила ПВК після вбивства путінського повара та нациста Уткіна, а саме командира з позивним «Лотос». Не дуже медійного, але дуже відомого в тих колах кацапа, який приймав участь в бойових діях в Україні, в тому числі в окупації Соледара.

Любителі покукарікати в телеграмі з числа їх друзів вже збираються летіти в Африку і мстити туарегам та визволяти полонених. Вперед, африканська земля вас гостинно прийме. (c)
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28.07.2024 07:37
+32
Это ответка от эрзянской народной республики за бомбардировку Эрзяни (Рязани).
Тяжело им договориться не бомбить друг друга, слишком много у них противоречий.
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28.07.2024 07:31
+31
Так повинно було палати в перші часи війни 22 лютого, але наш наполеон будував дороги замість ракет. Оманські домовленості в дії.
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28.07.2024 07:34
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Это ответка от эрзянской народной республики за бомбардировку Эрзяни (Рязани).
Тяжело им договориться не бомбить друг друга, слишком много у них противоречий.
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28.07.2024 07:31 Ответить
ВИХОВУЮТЬ КАЦАПСЬКИХ ОЛІГОФРЕНІВ ДРОНИ БОГОТВОРЯЩІ.
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28.07.2024 07:32 Ответить
то всьо курскіє салавьї-іх работа...
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28.07.2024 07:32 Ответить
Так повинно було палати в перші часи війни 22 лютого, але наш наполеон будував дороги замість ракет. Оманські домовленості в дії.
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28.07.2024 07:34 Ответить
Лучше поздно чем никогда)
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28.07.2024 15:16 Ответить
а може то вейшногорці прилітали?
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28.07.2024 07:37 Ответить
Приємні новини продовжують надходити з Малійського напрямку - за інформацією каналів, повʼязаних з Вагнером, також стало відомо про ліквідацію людини, яка очолила ПВК після вбивства путінського повара та нациста Уткіна, а саме командира з позивним «Лотос». Не дуже медійного, але дуже відомого в тих колах кацапа, який приймав участь в бойових діях в Україні, в тому числі в окупації Соледара.

Любителі покукарікати в телеграмі з числа їх друзів вже збираються летіти в Африку і мстити туарегам та визволяти полонених. Вперед, африканська земля вас гостинно прийме. (c)
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28.07.2024 07:37 Ответить
Своі? - чи на вождя наіхав?
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28.07.2024 07:43 Ответить
Какие то местные "повстанцы-исламисты"... Честно сказать, я не знаю кто и с кем там воюет)
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28.07.2024 07:46 Ответить
Там всі воюють зі всіма, бо контроль за викопним золотом та алмазами будь-якої ідеології чи союзників не передбачає... Там в них "королівська битва" та пародія на "дункана маклауда" - залишиться тільки один.
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28.07.2024 09:08 Ответить
Вже пішла інфа шо то туареги - 80 пригожинців ********* - 15 взяли в полон - початок не погании
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28.07.2024 09:15 Ответить
15 штук! Непогано. Це на пів місяця на чималу бригаду туарегів (по одному на обід) вистачить.
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28.07.2024 10:28 Ответить
Там ще й воєнкора завалили - відомого GreyZone! Та гвинтокрил!

Туареги - дуже непрості хлопці! Сил їм та наснаги!
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28.07.2024 13:06 Ответить
Опять всей базой дроны сбивали, ну что ж такое...
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28.07.2024 07:39 Ответить
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B036 НБ "Полєвая" в цьому роі горить другий раз. Перший раз туди прилетіло у лютому.
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28.07.2024 07:43 Ответить
В прошлый раз вроде 4 резервуара горели, в этот 3. А всего там 10 резервуаров было.
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28.07.2024 07:47 Ответить
ні, тоді згоріло тільки два резервуари - один на тисячу кубів, а другий на чотириста.
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28.07.2024 07:49 Ответить
Що згорить то не згниє .
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28.07.2024 07:56 Ответить
сподіваюсь, що по https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B011 ПС Суджа знов прилетіло.
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28.07.2024 08:01 Ответить
Ранкові новини про палючу нафтобазу на Московії, завжди піднімають настрій!
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28.07.2024 08:05 Ответить
официальной инфы ещё не было по вчерашним прилётам по дягилево, оленьему(!) и энгельсу?
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28.07.2024 08:21 Ответить
І не буде. В зведення ГШ знищений автотранспорт на оцих, наприклад, нафтобазах - теж не потрапить.

Ну, десь якісь партизани щось підірвали. Ну це "щось" виявилось однією з складових "ядерної тріади" (стратегічний бомбрдувальник). Ну деруться мухосранська народна республіка з задрищенською народною республікою - вовтузять один одного за чуби.

Яким це боком стосується неядерної держави Україна, найсильнішої військово на континенті?!?
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28.07.2024 09:12 Ответить
Найсильніша? Можливо. Але при цьому найзалежніша від партнерів. Що маємо, те маємо...
А якщо згадати про ракети та літаки, то й термін "найсильніша" викликає сумнів.
Про флот не будемо...
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28.07.2024 09:35 Ответить
Ну от історичний ланцюг подій дав дупоруким 10'000 танків, 15'000 гармат, 25'000 ББМ, десятки тисяч ракет, сотні літаків. І що, можете сказати, що оті дупорукі, з боліт, є найсильнішою армією на континенті?!?

Очевидно, що ні.

Сила армії визначається не стільки абсолютною кількістю залізяччя. А вмінням теє залізяччя застосовувати.

Той же "флот", про який ви не хочете - яскраво показовий в цьому сенсі. Коли були правильно поставлені задачі - виявилось, що Україна здатна досягти визначених задач, надважливих для країни, в Чорному морі. Страшно кошмарний, з сотнею суден, засрашинський флот на 1/3 потоплений, включаючи флагман, а все, що залишилось, здатне тільки висунути жерло пускових на пару годин з-за бонів, стрельнути і сховатися назад, за загородження. А якщо ідіотам вважається, що необхідно було побудувати свій ракетний крейсер і вивести його в море, аби "битися стінка на стінку" - той реально олігофрен.
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28.07.2024 18:07 Ответить
А зможете назвати армію будь-якої країни на континенті, котра зараз буде спроможна самотужки протистояти кацапам? Може Німеччина чи Франція?
І по яким параметрам ви назвали українську армію "найсильнішою військово на континенті?!?"
Ще раз - самостійно ніхто на континенті не зможе протистояти орді.
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28.07.2024 19:13 Ответить
Воюють люди. А зброя - то другорядне. Під Охтиркою, Баштанкою та в Ірпені в ЗСУ та ТРО не було Леопардів та Хаймарсів. Але кацапів там трощіли добряче.

Україна руками ЗСУ самотужки протистоїть орді. Знищує всім, що під руку потрапляє. Самі ЗСУ зброю не виробляють. Виробляють зброю цивільні. В тилу. Тобі дуже важливо, які саме цивільні виробляють зброю? Які розмовляють ураїнським суржиком чи французським бретонським діалектом, який в Парижі не розуміють?

От коли хтось інший самотужки 2.5 роки зможе протистояти орді військово - може посперечатися щодо звання "найсильнішої військово держави на континенті". А до тих пір в України немає конкурентів щодо цього звання.

Орда теж не самотужки веде війну - без постачання купи речей на десятки мільярдів (від продуктів до процесорів) - вона сама по собі вже б давно посипалась. І допомагають їй так чи інакше - півсвіту (від КНДР - снарядами і ракетами, до продавців процесорів з Азії та Європи). Та що казати - навіть виробництво танків/бтр/бмп в кацапії відбувається на поставлених в розборі з США заводах, а стволи до танків та САУ/гармат вони виробляють на спеціальних машинах, куплених в 70-ті роки в Австрії. Саме тому в них зараз жорстка криза з заміною стволів...
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28.07.2024 22:28 Ответить
На фоні того ,що всі ТЕС України розбиті рашкою.....це дуже потужна відповідь рашці! Тепер рашці кінець,палає нафтобаза ! А ось іще Буданов ,як розіб"є трансформатор десь у селі під Курском,буде Армагедон!
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28.07.2024 08:23 Ответить
Политиков не мешайте с военными. А если критикуете то для начала сами что-то сделайте прежде чем набрасываться на войско
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28.07.2024 15:18 Ответить
Содоль,Галушкін,Буданов це ще не військо...
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28.07.2024 17:36 Ответить
При чем тут содоль, вас Буданов чем-то не устраивает?
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28.07.2024 18:23 Ответить
Горіла база, палала

Під нев дівчина стояла?
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28.07.2024 08:31 Ответить
Откуда в Курске Бомондъ?
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28.07.2024 08:42 Ответить
Імперські андрофаги, напевно, себе такими вважають. Та нехай. Нашій зброї та ЗСУ похєр, ким там вони себе вважають. Вогонь священної помсти знищить усе; і люмпенів, і бомонд, і столичну еліту, і босоногих бурятів.
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28.07.2024 10:36 Ответить
Десь чув, що жителів Курська ЧМОсковити називають "курянє"...
Так то може "куряне" накурили, не?
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28.07.2024 08:47 Ответить
Курянє самі себе так називають.
100% покурили, криворукі
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28.07.2024 09:37 Ответить
Горит русня? Туши бензином
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28.07.2024 08:48 Ответить
Момент влучання: https://t.me/insiderUKR/79651?single
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28.07.2024 08:59 Ответить
Дякую. Подивився. Виникло питання: в кацапськім єзигє є дієслово"глянь"?
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28.07.2024 09:13 Ответить
Ой вань ты глянь, какие клоуны..)))є
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28.07.2024 09:36 Ответить
Там цікавий діалект, дуже багато українських слів.
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28.07.2024 09:39 Ответить
Чи ви збули, чи не знали, кому ті землі раніше належали?
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28.07.2024 10:39 Ответить
Країна запальничка.
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28.07.2024 09:41 Ответить
Слабенько якось, поруч бачу гіганський арсенал та військовий аеродром. Наступною буде фабрика акордеонів та школа пантоміми.
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28.07.2024 09:57 Ответить
Горіла база палала , горіла база палала , горіла база палала !
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28.07.2024 10:33 Ответить
Кацапы нас без света оставили, раздолбали всю нашу энергетику, а как ответ на это - бесполезные удары по нефтебазам, которые практически ни на что не влияют. Потужно, ничего не скажешь.
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28.07.2024 11:09 Ответить
Якщо майже кожний день так, то це потужно.
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28.07.2024 12:28 Ответить
И какая же нам выгода от этого? Ведь на обычных кацапов это вообще никак не влияет, они не перестанут поддерживать войну после этого.
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28.07.2024 12:59 Ответить
а від тебе нам яка вигода?
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28.07.2024 14:18 Ответить
Болить за кацапську нафту, буряте?
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28.07.2024 17:07 Ответить
а ось і кацапські кремлеботи (які зареєстровані тут 5 днів назад) під'їхали, щоб розказати нам всім, як це безрезультатно бомбити москальські нафтобази!
значить треба продовжувати бомбити їх нафтобази. тактика робоча!
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28.07.2024 22:23 Ответить
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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28.07.2024 14:21 Ответить
нафтобази на ********* мають горіти-палати КОЖНУ БОЖУ НІЧ! безперестанку і нон-стоп.
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28.07.2024 22:21 Ответить
 
 