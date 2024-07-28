Вночі дрони атакували Курську область, палає нафтобаза. ВIДЕО
У ніч проти 28 липня 2024 року територію Курської області РФ атакували дрони.
Про це повідомив губернатор регіону Олексій Смірнов, інформує Цензор.НЕТ.
Він інформував, що сили та засоби ППО "приведені в готовність" на тлі небезпеки атаки БПлА, а також закликав жителів Курської області до "пильності".
Згодом у місцевих Telegram-каналах писали, що у Медвенському районі було дуже "гучно".
За даними місцевих Telegram-каналів, після дронової атаки спалахнуло дві пожежі в регіоні: одна у Медвенському районі, а інша - у Курському.
Як інформує Telegram-канал Shot, через атаку безпілотників спалахнула нафтобаза в селі Польова. Місцеві жителі кажуть, що вночі вони чули "кілька потужних вибухів" у районі нафтобази.
"До цього було чутно характерний звук прольоту БпЛА, а після вибухів очевидці побачили у небі сильне задимлення", - йдеться в публікації.
Своєю чергою Mash повідомляє про вибух у місті Суджа, а у Медвенському районі палає будинок.
Тим часом, у Міноборони РФ запевняють, що ППО вночі перехопила та знищила 5 БПЛА над Бєлгородською та 2 над Курською областями.
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Рязани).
Тяжело им договориться не бомбить друг друга, слишком много у них противоречий.
Любителі покукарікати в телеграмі з числа їх друзів вже збираються летіти в Африку і мстити туарегам та визволяти полонених. Вперед, африканська земля вас гостинно прийме. (c)
Туареги - дуже непрості хлопці! Сил їм та наснаги!
Ну, десь якісь партизани щось підірвали. Ну це "щось" виявилось однією з складових "ядерної тріади" (стратегічний бомбрдувальник). Ну деруться мухосранська народна республіка з задрищенською народною республікою - вовтузять один одного за чуби.
Яким це боком стосується неядерної держави Україна, найсильнішої військово на континенті?!?
А якщо згадати про ракети та літаки, то й термін "найсильніша" викликає сумнів.
Про флот не будемо...
Очевидно, що ні.
Сила армії визначається не стільки абсолютною кількістю залізяччя. А вмінням теє залізяччя застосовувати.
Той же "флот", про який ви не хочете - яскраво показовий в цьому сенсі. Коли були правильно поставлені задачі - виявилось, що Україна здатна досягти визначених задач, надважливих для країни, в Чорному морі. Страшно кошмарний, з сотнею суден, засрашинський флот на 1/3 потоплений, включаючи флагман, а все, що залишилось, здатне тільки висунути жерло пускових на пару годин з-за бонів, стрельнути і сховатися назад, за загородження. А якщо ідіотам вважається, що необхідно було побудувати свій ракетний крейсер і вивести його в море, аби "битися стінка на стінку" - той реально олігофрен.
І по яким параметрам ви назвали українську армію "найсильнішою військово на континенті?!?"
Ще раз - самостійно ніхто на континенті не зможе протистояти орді.
Україна руками ЗСУ самотужки протистоїть орді. Знищує всім, що під руку потрапляє. Самі ЗСУ зброю не виробляють. Виробляють зброю цивільні. В тилу. Тобі дуже важливо, які саме цивільні виробляють зброю? Які розмовляють ураїнським суржиком чи французським бретонським діалектом, який в Парижі не розуміють?
От коли хтось інший самотужки 2.5 роки зможе протистояти орді військово - може посперечатися щодо звання "найсильнішої військово держави на континенті". А до тих пір в України немає конкурентів щодо цього звання.
Орда теж не самотужки веде війну - без постачання купи речей на десятки мільярдів (від продуктів до процесорів) - вона сама по собі вже б давно посипалась. І допомагають їй так чи інакше - півсвіту (від КНДР - снарядами і ракетами, до продавців процесорів з Азії та Європи). Та що казати - навіть виробництво танків/бтр/бмп в кацапії відбувається на поставлених в розборі з США заводах, а стволи до танків та САУ/гармат вони виробляють на спеціальних машинах, куплених в 70-ті роки в Австрії. Саме тому в них зараз жорстка криза з заміною стволів...
Під нев дівчина стояла?
Так то може "куряне" накурили, не?
100% покурили, криворукі
значить треба продовжувати бомбити їх нафтобази. тактика робоча!