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Вночі дрони атакували Курську область, палає нафтобаза. ВIДЕО

У ніч проти 28 липня 2024 року територію Курської області РФ атакували дрони.

Про це повідомив губернатор регіону Олексій Смірнов, інформує Цензор.НЕТ.

Він інформував, що сили та засоби ППО "приведені в готовність" на тлі небезпеки атаки БПлА, а також закликав жителів Курської області до "пильності".

Згодом у місцевих Telegram-каналах писали, що у Медвенському районі було дуже "гучно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували найбільший НПЗ Центральної Росії. Це втретє за пів року

За даними місцевих Telegram-каналів, після дронової атаки спалахнуло дві пожежі в регіоні: одна у Медвенському районі, а інша - у Курському.

Як інформує Telegram-канал Shot, через атаку безпілотників спалахнула нафтобаза в селі Польова. Місцеві жителі кажуть, що вночі вони чули "кілька потужних вибухів" у районі нафтобази.

"До цього було чутно характерний звук прольоту БпЛА, а після вибухів очевидці побачили у небі сильне задимлення", - йдеться в публікації.

Своєю чергою Mash повідомляє про вибух у місті Суджа, а у Медвенському районі палає будинок.

Тим часом, у Міноборони РФ запевняють, що ППО вночі перехопила та знищила 5 БПЛА над Бєлгородською та 2 над Курською областями.

Автор: 

росія (65052) нафтопродукти (609) дрони (4662)


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Топ коментарі
+42
Приємні новини продовжують надходити з Малійського напрямку - за інформацією каналів, повʼязаних з Вагнером, також стало відомо про ліквідацію людини, яка очолила ПВК після вбивства путінського повара та нациста Уткіна, а саме командира з позивним «Лотос». Не дуже медійного, але дуже відомого в тих колах кацапа, який приймав участь в бойових діях в Україні, в тому числі в окупації Соледара.

Любителі покукарікати в телеграмі з числа їх друзів вже збираються летіти в Африку і мстити туарегам та визволяти полонених. Вперед, африканська земля вас гостинно прийме. (c)
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28.07.2024 07:37
+32
Это ответка от эрзянской народной республики за бомбардировку Эрзяни (Рязани).
Тяжело им договориться не бомбить друг друга, слишком много у них противоречий.
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28.07.2024 07:31
+31
Так повинно було палати в перші часи війни 22 лютого, але наш наполеон будував дороги замість ракет. Оманські домовленості в дії.
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28.07.2024 07:34
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Это ответка от эрзянской народной республики за бомбардировку Эрзяни (Рязани).
Тяжело им договориться не бомбить друг друга, слишком много у них противоречий.
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28.07.2024 07:31 Відповісти
ВИХОВУЮТЬ КАЦАПСЬКИХ ОЛІГОФРЕНІВ ДРОНИ БОГОТВОРЯЩІ.
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28.07.2024 07:32 Відповісти
то всьо курскіє салавьї-іх работа...
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28.07.2024 07:32 Відповісти
Так повинно було палати в перші часи війни 22 лютого, але наш наполеон будував дороги замість ракет. Оманські домовленості в дії.
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28.07.2024 07:34 Відповісти
Лучше поздно чем никогда)
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28.07.2024 15:16 Відповісти
а може то вейшногорці прилітали?
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28.07.2024 07:37 Відповісти
Приємні новини продовжують надходити з Малійського напрямку - за інформацією каналів, повʼязаних з Вагнером, також стало відомо про ліквідацію людини, яка очолила ПВК після вбивства путінського повара та нациста Уткіна, а саме командира з позивним «Лотос». Не дуже медійного, але дуже відомого в тих колах кацапа, який приймав участь в бойових діях в Україні, в тому числі в окупації Соледара.

Любителі покукарікати в телеграмі з числа їх друзів вже збираються летіти в Африку і мстити туарегам та визволяти полонених. Вперед, африканська земля вас гостинно прийме. (c)
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28.07.2024 07:37 Відповісти
Своі? - чи на вождя наіхав?
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28.07.2024 07:43 Відповісти
Какие то местные "повстанцы-исламисты"... Честно сказать, я не знаю кто и с кем там воюет)
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28.07.2024 07:46 Відповісти
Там всі воюють зі всіма, бо контроль за викопним золотом та алмазами будь-якої ідеології чи союзників не передбачає... Там в них "королівська битва" та пародія на "дункана маклауда" - залишиться тільки один.
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28.07.2024 09:08 Відповісти
Вже пішла інфа шо то туареги - 80 пригожинців ********* - 15 взяли в полон - початок не погании
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28.07.2024 09:15 Відповісти
15 штук! Непогано. Це на пів місяця на чималу бригаду туарегів (по одному на обід) вистачить.
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28.07.2024 10:28 Відповісти
Там ще й воєнкора завалили - відомого GreyZone! Та гвинтокрил!

Туареги - дуже непрості хлопці! Сил їм та наснаги!
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28.07.2024 13:06 Відповісти
Опять всей базой дроны сбивали, ну что ж такое...
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28.07.2024 07:39 Відповісти
https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B036 НБ "Полєвая" в цьому роі горить другий раз. Перший раз туди прилетіло у лютому.
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28.07.2024 07:43 Відповісти
В прошлый раз вроде 4 резервуара горели, в этот 3. А всего там 10 резервуаров было.
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28.07.2024 07:47 Відповісти
ні, тоді згоріло тільки два резервуари - один на тисячу кубів, а другий на чотириста.
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28.07.2024 07:49 Відповісти
Що згорить то не згниє .
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28.07.2024 07:56 Відповісти
сподіваюсь, що по https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B011 ПС Суджа знов прилетіло.
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28.07.2024 08:01 Відповісти
Ранкові новини про палючу нафтобазу на Московії, завжди піднімають настрій!
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28.07.2024 08:05 Відповісти
официальной инфы ещё не было по вчерашним прилётам по дягилево, оленьему(!) и энгельсу?
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28.07.2024 08:21 Відповісти
І не буде. В зведення ГШ знищений автотранспорт на оцих, наприклад, нафтобазах - теж не потрапить.

Ну, десь якісь партизани щось підірвали. Ну це "щось" виявилось однією з складових "ядерної тріади" (стратегічний бомбрдувальник). Ну деруться мухосранська народна республіка з задрищенською народною республікою - вовтузять один одного за чуби.

Яким це боком стосується неядерної держави Україна, найсильнішої військово на континенті?!?
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28.07.2024 09:12 Відповісти
Найсильніша? Можливо. Але при цьому найзалежніша від партнерів. Що маємо, те маємо...
А якщо згадати про ракети та літаки, то й термін "найсильніша" викликає сумнів.
Про флот не будемо...
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28.07.2024 09:35 Відповісти
Ну от історичний ланцюг подій дав дупоруким 10'000 танків, 15'000 гармат, 25'000 ББМ, десятки тисяч ракет, сотні літаків. І що, можете сказати, що оті дупорукі, з боліт, є найсильнішою армією на континенті?!?

Очевидно, що ні.

Сила армії визначається не стільки абсолютною кількістю залізяччя. А вмінням теє залізяччя застосовувати.

Той же "флот", про який ви не хочете - яскраво показовий в цьому сенсі. Коли були правильно поставлені задачі - виявилось, що Україна здатна досягти визначених задач, надважливих для країни, в Чорному морі. Страшно кошмарний, з сотнею суден, засрашинський флот на 1/3 потоплений, включаючи флагман, а все, що залишилось, здатне тільки висунути жерло пускових на пару годин з-за бонів, стрельнути і сховатися назад, за загородження. А якщо ідіотам вважається, що необхідно було побудувати свій ракетний крейсер і вивести його в море, аби "битися стінка на стінку" - той реально олігофрен.
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28.07.2024 18:07 Відповісти
А зможете назвати армію будь-якої країни на континенті, котра зараз буде спроможна самотужки протистояти кацапам? Може Німеччина чи Франція?
І по яким параметрам ви назвали українську армію "найсильнішою військово на континенті?!?"
Ще раз - самостійно ніхто на континенті не зможе протистояти орді.
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28.07.2024 19:13 Відповісти
Воюють люди. А зброя - то другорядне. Під Охтиркою, Баштанкою та в Ірпені в ЗСУ та ТРО не було Леопардів та Хаймарсів. Але кацапів там трощіли добряче.

Україна руками ЗСУ самотужки протистоїть орді. Знищує всім, що під руку потрапляє. Самі ЗСУ зброю не виробляють. Виробляють зброю цивільні. В тилу. Тобі дуже важливо, які саме цивільні виробляють зброю? Які розмовляють ураїнським суржиком чи французським бретонським діалектом, який в Парижі не розуміють?

От коли хтось інший самотужки 2.5 роки зможе протистояти орді військово - може посперечатися щодо звання "найсильнішої військово держави на континенті". А до тих пір в України немає конкурентів щодо цього звання.

Орда теж не самотужки веде війну - без постачання купи речей на десятки мільярдів (від продуктів до процесорів) - вона сама по собі вже б давно посипалась. І допомагають їй так чи інакше - півсвіту (від КНДР - снарядами і ракетами, до продавців процесорів з Азії та Європи). Та що казати - навіть виробництво танків/бтр/бмп в кацапії відбувається на поставлених в розборі з США заводах, а стволи до танків та САУ/гармат вони виробляють на спеціальних машинах, куплених в 70-ті роки в Австрії. Саме тому в них зараз жорстка криза з заміною стволів...
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28.07.2024 22:28 Відповісти
На фоні того ,що всі ТЕС України розбиті рашкою.....це дуже потужна відповідь рашці! Тепер рашці кінець,палає нафтобаза ! А ось іще Буданов ,як розіб"є трансформатор десь у селі під Курском,буде Армагедон!
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28.07.2024 08:23 Відповісти
Политиков не мешайте с военными. А если критикуете то для начала сами что-то сделайте прежде чем набрасываться на войско
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28.07.2024 15:18 Відповісти
Содоль,Галушкін,Буданов це ще не військо...
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28.07.2024 17:36 Відповісти
При чем тут содоль, вас Буданов чем-то не устраивает?
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28.07.2024 18:23 Відповісти
Горіла база, палала

Під нев дівчина стояла?
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28.07.2024 08:31 Відповісти
Откуда в Курске Бомондъ?
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28.07.2024 08:42 Відповісти
Імперські андрофаги, напевно, себе такими вважають. Та нехай. Нашій зброї та ЗСУ похєр, ким там вони себе вважають. Вогонь священної помсти знищить усе; і люмпенів, і бомонд, і столичну еліту, і босоногих бурятів.
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28.07.2024 10:36 Відповісти
Десь чув, що жителів Курська ЧМОсковити називають "курянє"...
Так то може "куряне" накурили, не?
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28.07.2024 08:47 Відповісти
Курянє самі себе так називають.
100% покурили, криворукі
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28.07.2024 09:37 Відповісти
Горит русня? Туши бензином
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28.07.2024 08:48 Відповісти
Момент влучання: https://t.me/insiderUKR/79651?single
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28.07.2024 08:59 Відповісти
Дякую. Подивився. Виникло питання: в кацапськім єзигє є дієслово"глянь"?
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28.07.2024 09:13 Відповісти
Ой вань ты глянь, какие клоуны..)))є
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28.07.2024 09:36 Відповісти
Там цікавий діалект, дуже багато українських слів.
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28.07.2024 09:39 Відповісти
Чи ви збули, чи не знали, кому ті землі раніше належали?
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28.07.2024 10:39 Відповісти
Країна запальничка.
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28.07.2024 09:41 Відповісти
Слабенько якось, поруч бачу гіганський арсенал та військовий аеродром. Наступною буде фабрика акордеонів та школа пантоміми.
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28.07.2024 09:57 Відповісти
Горіла база палала , горіла база палала , горіла база палала !
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28.07.2024 10:33 Відповісти
Кацапы нас без света оставили, раздолбали всю нашу энергетику, а как ответ на это - бесполезные удары по нефтебазам, которые практически ни на что не влияют. Потужно, ничего не скажешь.
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28.07.2024 11:09 Відповісти
Якщо майже кожний день так, то це потужно.
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28.07.2024 12:28 Відповісти
И какая же нам выгода от этого? Ведь на обычных кацапов это вообще никак не влияет, они не перестанут поддерживать войну после этого.
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28.07.2024 12:59 Відповісти
а від тебе нам яка вигода?
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28.07.2024 14:18 Відповісти
Болить за кацапську нафту, буряте?
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28.07.2024 17:07 Відповісти
а ось і кацапські кремлеботи (які зареєстровані тут 5 днів назад) під'їхали, щоб розказати нам всім, як це безрезультатно бомбити москальські нафтобази!
значить треба продовжувати бомбити їх нафтобази. тактика робоча!
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28.07.2024 22:23 Відповісти
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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28.07.2024 14:21 Відповісти
нафтобази на ********* мають горіти-палати КОЖНУ БОЖУ НІЧ! безперестанку і нон-стоп.
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28.07.2024 22:21 Відповісти
 
 