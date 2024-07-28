Вночі дрони атакували Курську область, палає нафтобаза. ВIДЕО

У ніч проти 28 липня 2024 року територію Курської області РФ атакували дрони.

Про це повідомив губернатор регіону Олексій Смірнов, інформує Цензор.НЕТ.

Він інформував, що сили та засоби ППО "приведені в готовність" на тлі небезпеки атаки БПлА, а також закликав жителів Курської області до "пильності".

Згодом у місцевих Telegram-каналах писали, що у Медвенському районі було дуже "гучно".

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За даними місцевих Telegram-каналів, після дронової атаки спалахнуло дві пожежі в регіоні: одна у Медвенському районі, а інша - у Курському.

Як інформує Telegram-канал Shot, через атаку безпілотників спалахнула нафтобаза в селі Польова. Місцеві жителі кажуть, що вночі вони чули "кілька потужних вибухів" у районі нафтобази.

"До цього було чутно характерний звук прольоту БпЛА, а після вибухів очевидці побачили у небі сильне задимлення", - йдеться в публікації.

Своєю чергою Mash повідомляє про вибух у місті Суджа, а у Медвенському районі палає будинок.

Тим часом, у Міноборони РФ запевняють, що ППО вночі перехопила та знищила 5 БПЛА над Бєлгородською та 2 над Курською областями.