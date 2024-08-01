Размещение ракет США в Германии необходимо для сдерживания России, - Писториус

Размещение в ФРГ американского дальнобойного оружия является необходимостью для "настоящего сдерживания" РФ от нападения на территорию НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он отверг критику относительно планов размещения в ФРГ американского дальнобойного оружия.

По его словам, этот шаг не имеет ничего общего с "двойным решением НАТО", которое в 1980-х годах привело к массовым антивоенным протестам в Германии. "Поэтому нам следует тщательно разграничивать эти вещи", - сказал он 30 июля во время визита в американский штат Гавайи.

Министр также отметил, что речь идет о размещении обычных видов вооружения, которое не предназначается для использования с ядерными боеголовками. "Это необходимо подчеркнуть очень четко, чтобы успокоить всех, кто имеет опасения", - добавил он.

Напомним, на полях саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля правительства США и Германии объявили, что США намерены с 2026 года снова разместить в Германии системы дальнобойных ракетных вооружений, радиус действия некоторых будет достигать аж РФ.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что для того, чтобы предотвратить размещение американских ракет дальнего радиуса действия в Германии, Россия должна сначала прекратить свою войну против Украины.

В свою очередь диктатор Путин угрожает отказаться от "одностороннего моратория" на размещение ударных средств средней и малой дальности в случае развертывания американских ракет "Томагавк" в Германии.

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