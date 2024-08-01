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Новости
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Размещение ракет США в Германии необходимо для сдерживания России, - Писториус

борис,пісторіус

Размещение в ФРГ американского дальнобойного оружия является необходимостью для "настоящего сдерживания" РФ от нападения на территорию НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Он отверг критику относительно планов размещения в ФРГ американского дальнобойного оружия.

По его словам, этот шаг не имеет ничего общего с "двойным решением НАТО", которое в 1980-х годах привело к массовым антивоенным протестам в Германии. "Поэтому нам следует тщательно разграничивать эти вещи", - сказал он 30 июля во время визита в американский штат Гавайи.

Министр также отметил, что речь идет о размещении обычных видов вооружения, которое не предназначается для использования с ядерными боеголовками. "Это необходимо подчеркнуть очень четко, чтобы успокоить всех, кто имеет опасения", - добавил он.

Напомним, на полях саммита НАТО в Вашингтоне 9-11 июля правительства США и Германии объявили, что США намерены с 2026 года снова разместить в Германии системы дальнобойных ракетных вооружений, радиус действия некоторых будет достигать аж РФ.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что для того, чтобы предотвратить размещение американских ракет дальнего радиуса действия в Германии, Россия должна сначала прекратить свою войну против Украины.

В свою очередь диктатор Путин угрожает отказаться от "одностороннего моратория" на размещение ударных средств средней и малой дальности в случае развертывания американских ракет "Томагавк" в Германии.

Читайте также: В МИД Германии ответили на угрозы Путина из-за "Томагавков": Нас не запугать такими заявлениями

Автор: 

Германия (6926) ракеты (3549) Писториус (199)


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Топ комментарии
+9
А екскалація? Не злити *****? Шо то за себе переживають.
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01.08.2024 08:22
+5
Майже смілива заява.
Ще б з колін встали та спину вирівняли, то взагалі було б чудово.
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01.08.2024 08:26
+3
ці ракети мають стояти в Україні під Києвом, Харковом, Запоріжжям, Миколаєвом ....
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01.08.2024 08:30
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Німеччини більше треба. Вони точно стримають.
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01.08.2024 08:22 Ответить
А екскалація? Не злити *****? Шо то за себе переживають.
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01.08.2024 08:22 Ответить
Ніі,ето другоє, Ось таурас, ото справжня ескалація,),
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01.08.2024 09:01 Ответить
Майже смілива заява.
Ще б з колін встали та спину вирівняли, то взагалі було б чудово.
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01.08.2024 08:26 Ответить
💯👍🤝‼️‼️✊⚔️🪖‼️‼️

Молодці!! А могли б і в асфальт безпеку закатати, як Зеленський з моноШоблою у ВРУ, прямо в ТУРБОРЕЖИМІ … А прутіну, позаглядати, у його різні, біологічні отвори…
Аброхамій і гудрону з прокладок наторгував, хоть якась копієчка, для дітей малих… Може, вони ще поїдуть у Сухумський отой, з приматами?
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01.08.2024 08:27 Ответить
ці ракети мають стояти в Україні під Києвом, Харковом, Запоріжжям, Миколаєвом ....
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01.08.2024 08:30 Ответить
Чем дольше розовые пони жуют сопли тем наглее становятся людоеды
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01.08.2024 08:53 Ответить
Нехай оті американські ракети розмістять в Україні, то в німців не буде антивоєнних протестів. А Україна назавжди позбудеться такого сусіда як мородор.
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01.08.2024 09:02 Ответить
Вже б комісію запросили з РФ, що б перевірила чи дійсно боєголовки не ядерні! А то, ще не повірять!
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01.08.2024 09:06 Ответить
Розмістись їх у нас та не буде прилітати ні в Румунію ні в Польщу.

А чому в угорщину не прилітає? Неподобство якесь.
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01.08.2024 09:16 Ответить
 
 