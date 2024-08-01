В боях за Украину погиб доброволец из Финляндии

В Украине погиб финский доброволец. Это уже четвертый доброволец из Финляндии, погибший во время полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle со ссылкой на ассоциацию Sodan kokeneet ry.

Согласно данным Ассоциации, доброволец из Финляндии погиб в середине июля к северу от временно оккупированного Донецка. О гибели сообщили родственники солдата, информацию также подтвердили власти Финляндии.

Исполнительный директор Sodan Kokeneet ry Юха Креус рассказал СМИ, что Ассоциация сотрудничает с финскими и украинскими властями и получила разрешение от родственников на публикацию информации о погибшем.

Напомним, на фронте в бою за Украину погиб 22-летний гражданин Польши Томаш Сенькала.

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