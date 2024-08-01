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В боях за Украину погиб доброволец из Финляндии

Фінляндія

В Украине погиб финский доброволец. Это уже четвертый доброволец из Финляндии, погибший во время полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle со ссылкой на ассоциацию Sodan kokeneet ry.

Согласно данным Ассоциации, доброволец из Финляндии погиб в середине июля к северу от временно оккупированного Донецка. О гибели сообщили родственники солдата, информацию также подтвердили власти Финляндии.

Исполнительный директор Sodan Kokeneet ry Юха Креус рассказал СМИ, что Ассоциация сотрудничает с финскими и украинскими властями и получила разрешение от родственников на публикацию информации о погибшем.

Напомним, на фронте в бою за Украину погиб 22-летний гражданин Польши Томаш Сенькала.

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Финляндия (955) потери (4368) добровольцы (1155)


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Фінни, як і литовці, латиші й естонці, стоять за Україну горою.
Все розуміють, роблять що можуть, і віддають життя.
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01.08.2024 09:26 Ответить
У фіннів та сама ситуація що і у нас , але їм вдалося відсіяти кацапів і зробити національний уряд і на всі посади поставити фіннів , на жпль ми так не змогли але зможемо потрібно боротися саме за це
-
Спочивай з миром Воїне 🙏🏼
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01.08.2024 09:44 Ответить
Вічна пам"ять побратиму! Дякую за підтримку. Воїн !!
Співчуття близьким..
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01.08.2024 10:14 Ответить
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01.08.2024 10:19 Ответить
Часто бачу повідомлення де за Україну віддають своє життя Герої з інших країн,але жодного разу не чув про загиблих росіян з РДК.Хто володіє інформацією на якій ділянці фронту воюють ці ряжені?Не довіряю їм,це може бути "троянський кінь",тому що путлер ніколи б не відпустив з території мордору, живими зрадників,що зрадили раісю,а ці заходять,"захоплюють" села, потім здають ці села,а потім без втрат відходять на територію України.
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01.08.2024 10:37 Ответить
Skazhu toka adno , nipuskaite ruskih v dom !!!!!!!!!!!!! I da , etamu niprislushivaietsa ni u nas , ni u vas ....k balshomu sazheleniu . 🤬
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01.08.2024 10:50 Ответить
Герою Слава !!! 🙏
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01.08.2024 11:37 Ответить
 
 