В боях за Украину погиб доброволец из Финляндии
В Украине погиб финский доброволец. Это уже четвертый доброволец из Финляндии, погибший во время полномасштабного российского вторжения в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle со ссылкой на ассоциацию Sodan kokeneet ry.
Согласно данным Ассоциации, доброволец из Финляндии погиб в середине июля к северу от временно оккупированного Донецка. О гибели сообщили родственники солдата, информацию также подтвердили власти Финляндии.
Исполнительный директор Sodan Kokeneet ry Юха Креус рассказал СМИ, что Ассоциация сотрудничает с финскими и украинскими властями и получила разрешение от родственников на публикацию информации о погибшем.
Напомним, на фронте в бою за Украину погиб 22-летний гражданин Польши Томаш Сенькала.
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