Россияне обустроили склад БК посреди жилого квартала Мариуполя, - Андрющенко

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе обустроили склад боеприпасов посреди жилого квартала.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне обустроили очередной склад с БК посреди жилого квартала по ул. Торговая. Очередное военное злодеяние. Очередное доказательство стандартной тактики "живого щита". Делает невозможным удар с воздуха. Почти. Но не освобождает от поджога. Ладно. Удалось в Гранитном, попробуем здесь", - отметил он.

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