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Новости Война
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Россияне обустроили склад БК посреди жилого квартала Мариуполя, - Андрющенко

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе обустроили склад боеприпасов посреди жилого квартала.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне обустроили очередной склад с БК посреди жилого квартала по ул. Торговая. Очередное военное злодеяние. Очередное доказательство стандартной тактики "живого щита". Делает невозможным удар с воздуха. Почти. Но не освобождает от поджога. Ладно. Удалось в Гранитном, попробуем здесь", - отметил он.

Также смотрите: В Мариуполе оккупанты установили памятник военному РФ, убивавшему гражданское население. ФОТО

Росіяни облаштували склад БК посеред житлового кварталу в окупованому Маріуполі
Росіяни облаштували склад БК посеред житлового кварталу в окупованому Маріуполі

Автор: 

Мариуполь (5705) оккупация (10112) Андрющенко Петр (579)


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Топ комментарии
+6
И что? Почему жуем сопли? Если боитесь за мирных так так нету уже мирных. Одна большая военныа база и десятки тысяч орков которых ***** заселил в Марик
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01.08.2024 09:39
+3
Показав шоб вони звідти з"іхали?
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01.08.2024 09:31
+3
вїбать туди
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01.08.2024 09:35
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Показав шоб вони звідти з"іхали?
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01.08.2024 09:31 Ответить
отож, потрібно було знищити, а потім написати - що палили біля складу - так не можно робили ))
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01.08.2024 09:47 Ответить
вїбать туди
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01.08.2024 09:35 Ответить
Без варіантів.
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01.08.2024 09:52 Ответить
Готує Зеленський з єрмаком, отой самміт «мирний» аж на листопад (час тягнуть до виборів у США), тому склад не чіпають, тільки пальцем показують…
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01.08.2024 09:38 Ответить
И что? Почему жуем сопли? Если боитесь за мирных так так нету уже мирных. Одна большая военныа база и десятки тысяч орков которых ***** заселил в Марик
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01.08.2024 09:39 Ответить
мочіть
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01.08.2024 09:41 Ответить
В сортірє
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01.08.2024 09:47 Ответить
Тре бада-бум
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01.08.2024 09:45 Ответить
Если нанести удар по этому складу то жертвы среди мирных ложаться на путлеровцев.
А то сложно воевать если путлервоцы попрячуться посреди мирных и по ним нельзя будет наносить удары.Сами путлеровцы намеренно обстреливают мирных.А тут удар по военному обьекту.Они благодаря этому складу смогут разрушить гораздо больше мирных обьектов чем в одном месте разнести его.Пострадает от обстрелов от снарядов с этого склада гораздо больше чем чем если если его уничтожить и все снаряды в нем взорвуться в одном месте и путлеровцы не смогут больше туда привозить снаряды и поймут что бесполезно прятаться за мирными и начнут уже чаще размещать в любых местах где мирных меньше.
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01.08.2024 09:52 Ответить
навіщо склад БК в мирному місті ?

може попутно в магазин цей зайшли, в дорогу чого купити ?
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01.08.2024 10:44 Ответить
Звучить як *****" вибачення((Тобто,ось бачите,нє всьо так адназначна((((
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01.08.2024 10:15 Ответить
Точно так діють хумуси у Газі, тому їх викурити звідти надзвичайно важко...
Хумус від цивільного відрізняється тільки зброєю.
А ср@ні імпотенти з ЧХ та ООН , що сидять на нафтових внесках від хезболи,
усе ниють про "мальчіков в платочках"
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01.08.2024 11:17 Ответить
 
 