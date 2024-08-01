Россияне обустроили склад БК посреди жилого квартала Мариуполя, - Андрющенко
Российские захватчики в оккупированном Мариуполе обустроили склад боеприпасов посреди жилого квартала.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне обустроили очередной склад с БК посреди жилого квартала по ул. Торговая. Очередное военное злодеяние. Очередное доказательство стандартной тактики "живого щита". Делает невозможным удар с воздуха. Почти. Но не освобождает от поджога. Ладно. Удалось в Гранитном, попробуем здесь", - отметил он.
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+6 ALEX SUROVV #593022
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+3 Валентин Коваль #587289
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+3 Vik Tor #521724
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А то сложно воевать если путлервоцы попрячуться посреди мирных и по ним нельзя будет наносить удары.Сами путлеровцы намеренно обстреливают мирных.А тут удар по военному обьекту.Они благодаря этому складу смогут разрушить гораздо больше мирных обьектов чем в одном месте разнести его.Пострадает от обстрелов от снарядов с этого склада гораздо больше чем чем если если его уничтожить и все снаряды в нем взорвуться в одном месте и путлеровцы не смогут больше туда привозить снаряды и поймут что бесполезно прятаться за мирными и начнут уже чаще размещать в любых местах где мирных меньше.
може попутно в магазин цей зайшли, в дорогу чого купити ?
Хумус від цивільного відрізняється тільки зброєю.
А ср@ні імпотенти з ЧХ та ООН , що сидять на нафтових внесках від хезболи,
усе ниють про "мальчіков в платочках"