В Мариуполе оккупанты установили памятник военному РФ, убивавшему гражданское население. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики установили памятник Эдуарду Дьяконову - убийце местных жителей, который участвовал в оккупации города.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

"На одном из участков проспекта Мира, где захватчики делают "аллею героев", установили бюст российского военного Эдуарда Дьяконова. Он из Иркутска, участвовал в захвате Мариуполя и убийстве мирных людей. Здесь и погиб", - отметили в горсовете.

Отмечается, что теперь захватчики пытаются сделать из убийцы "героя" и навязать это мариупольцам, которые выживали под российскими обстрелами.

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"В каждой семье есть погибшие родственники, друзья и коллеги. Одновременно оккупанты пытаются максимально русифицировать оккупированный Мариуполь и уничтожить все, что напоминает о его принадлежности к Украине", - отметили в городском совете.

Там напомнили, что оккупанты уже демонтировали памятник жертвам Голодомора, защитникам Украины и уничтожили все муралы.

Вместо этого оккупанты устанавливают памятные знаки убийцам и уже проводят опрос относительно памятников Ленину, Сталину и Екатерине II.

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