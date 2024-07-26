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В Мариуполе оккупанты установили памятник военному РФ, убивавшему гражданское население. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики установили памятник Эдуарду Дьяконову - убийце местных жителей, который участвовал в оккупации города.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

"На одном из участков проспекта Мира, где захватчики делают "аллею героев", установили бюст российского военного Эдуарда Дьяконова. Он из Иркутска, участвовал в захвате Мариуполя и убийстве мирных людей. Здесь и погиб", - отметили в горсовете.

Отмечается, что теперь захватчики пытаются сделать из убийцы "героя" и навязать это мариупольцам, которые выживали под российскими обстрелами.

У Маріуполі росіяни встановили пам'ятник вбивці місцевих жителів Едуарду Дьяконову

У Маріуполі росіяни встановили пам'ятник вбивці місцевих жителів Едуарду Дьяконову

Смотрите: Рашисты провозят уничтоженную технику через оккупированный Мариуполь. ФОТО

"В каждой семье есть погибшие родственники, друзья и коллеги. Одновременно оккупанты пытаются максимально русифицировать оккупированный Мариуполь и уничтожить все, что напоминает о его принадлежности к Украине", - отметили в городском совете.

Там напомнили, что оккупанты уже демонтировали памятник жертвам Голодомора, защитникам Украины и уничтожили все муралы.

Вместо этого оккупанты устанавливают памятные знаки убийцам и уже проводят опрос относительно памятников Ленину, Сталину и Екатерине II.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют увеличить мощность Мариупольского порта для переправы краденого украинского зерна, - Центр нацсопротивления

Автор: 

Мариуполь (5710) оккупация (10135) памятник (2239)


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Топ комментарии
+21
Завезуть туди сотню тисяч свого бидла - і все ! В будь якій ситуацвї вже місцеві будкть кричати , що Маріуполь - це расія !
Це зветься етноцид - заміщення корінного населення ... Це відбувається в криму вже 10 років - але незважаючи на це , РФія , й досі член радбезу ООН ...
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26.07.2024 15:53
+14
Хай кожен окупант який ступив на українську землю виглядає як це погруддя, без рук без ніг, одна дурна чавунна головажопа.
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26.07.2024 15:54
+10
Так там ще йоська сралін завозив кацапобидло ешелонами після голодомору. Населення Маріка було наполовину ними заселено, а може й більше.
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26.07.2024 16:03
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А на задньому фоні об'яви: "Продам житло, можливий торг..."
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26.07.2024 15:47 Ответить
... бо с'******* хочу звідсіль якнайшвидше
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26.07.2024 16:03 Ответить
"... можливий торг. Бонус - камні с нєба!!"
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26.07.2024 16:11 Ответить
ще швидше !!!!!!!!!!
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26.07.2024 16:41 Ответить
Завезуть туди сотню тисяч свого бидла - і все ! В будь якій ситуацвї вже місцеві будкть кричати , що Маріуполь - це расія !
Це зветься етноцид - заміщення корінного населення ... Це відбувається в криму вже 10 років - але незважаючи на це , РФія , й досі член радбезу ООН ...
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26.07.2024 15:53 Ответить
Так там ще йоська сралін завозив кацапобидло ешелонами після голодомору. Населення Маріка було наполовину ними заселено, а може й більше.
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26.07.2024 16:03 Ответить
"...місцеві будкть кричати , що Маріуполь - це расія..."

"Мєсниє" кричали це з 1991 р.
Цікаво, як швидко повернуть "істарічєскає названіє жданав"?
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26.07.2024 16:14 Ответить
На Донбасі це відбувалось ще починаючи з початку минулого сторіччя.
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26.07.2024 18:44 Ответить
Это со врем
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29.07.2024 13:16 Ответить
Это со времен хана Бату - настоящего основателя московской гойсударственности
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29.07.2024 13:18 Ответить
Хай кожен окупант який ступив на українську землю виглядає як це погруддя, без рук без ніг, одна дурна чавунна головажопа.
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26.07.2024 15:54 Ответить
Чавунна головажопа в них по дефолту встановлена.
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26.07.2024 18:42 Ответить
Коли звільнимо Маріуполь, і цей непотріб на постаменті буде знесений, одразу відомі коментатори-совкодрочери на Цензорі звично заволають: "Спочатку економіку відбудуйте, а потім з пам'ятниками воюйте!"
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26.07.2024 15:57 Ответить
Гарантия 100 %
Единственно кого жалко - людей с инвалидностью и больными родственниками, те кто от зеленой безнадеги побоялись/несмогли выехать.
А так вообще после войны - без права голоса и без работы в бюджетных и силовых структурах !!! Только так!!!
Или свозить ждунов в резервации: колючка, дисциплина, комендантский час, прослушка всего трафика и т.д. тоесть воспеваемый ими тоталитаризм ❤️❤️❤️❤️😇✌️
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29.07.2024 13:21 Ответить
Буде де собакам сцяти.
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26.07.2024 15:59 Ответить
Топ новость пятницы!? Да они у себя петухов из говна лепят! Сралин и Члениин по всему кацапстану натыканы, которые кацапов уничтожили больше, чем голод, чума и Гитлер вместе взятые! Ипаутым нет покоя!
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26.07.2024 15:59 Ответить
Грязные кацапские чурки!
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26.07.2024 16:01 Ответить
Багатьом нашим генералам-вбивцям по війні теж погруддя встановлять, вулиці найменують...
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26.07.2024 16:09 Ответить
Не довго йому стояти.
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26.07.2024 16:16 Ответить
Та недовго цей дрищь там простоїть. Обов'язково знайдуться наші, хто це лайно знищить.
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26.07.2024 16:17 Ответить
Це ж яким треба бути виродком, щоб мати звєзду героя расіі.
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26.07.2024 16:21 Ответить
Цікаво, а подоляк буде своєму дохлому рідному брату, херою сво, пам'ятник ставити?
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26.07.2024 16:25 Ответить
Той же Донецьк переповнений назвами вулиць прізвищами цього лайна. Усіляки Постишеви, Куйбишеви, чЛеніни і іншою купою росіянських мразот, вбивць, алкашів, закінчених тупорилих невдах і садистів. Мабуть, і зараз в тому ж Донецьку з'явились вулиці Моторил, Гіві, Захарченок і іншого біосміття. Це росіянський глибинний світогляд возвеличувати генетичні помилки, нав'язувати іншим, вирощувати селективно дніщинське дно, а потім красти у розвиненого людства «балет», «космос», «вялікую расєйськую культуру» і все інше, що навіть і не можна уявити, також крадуть. І навіть борщ - той теж спиждіти хотіли. Це паразит, якого треба від'єднати від донора - людської цивілізації. Ізолювати і залишити в муках зжерти себе із середини в самопаразитичних конвульсіях.
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26.07.2024 18:40 Ответить
 
 