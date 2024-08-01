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В России произошел сбой в YouTube

Проблеми із YouTube фіксують у Росії

В ночь на 1 августа в России сбой в работе YouTube. У пользователей есть проблемы с доступом к сайту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Проблемы начали фиксировать около 00:00 по киевскому времени.

Больше всего обращений зафиксировано от жителей Москвы и области. Также жалобы поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Новосибирской области.

Сервис Downradar сообщал о жалобах из Владивостока, Иркутска, Красноярска, Мурманска, Ростова-на-Дону, Твери, Уфы, Челябинска и других региональных центров РФ.

Ранее сообщалось, что в России начали блокировать доступ к YouTube.

Читайте также: Россия обменяла журналиста Гершковича, он должен вернуться в США 1 августа, - Fox News

Автор: 

YouTube (105) россия (95352)


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Топ комментарии
+17
Може нарешті меньше ботів стане,а то YouTube перетворився на справжню кацапську помийку
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01.08.2024 10:10
+9
Влада його просто заблокувала, а не збій
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01.08.2024 10:10
+7
Ватне лайно перетворюється на КНДР - чудові новини.
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01.08.2024 10:10
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Може нарешті меньше ботів стане,а то YouTube перетворився на справжню кацапську помийку
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01.08.2024 10:10 Ответить
Не стане. Там пасуться кацапьоздольскі ботні війська направлені на аудиторію іноземних держав. Своє бидло у них покірно жере г. від мудовйова і ********** і без ютюбу.
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01.08.2024 10:30 Ответить
Ніт, не стане їх менше. Кацапські боти розповзлися як таргани по країнах тлєтворого НАТО, і звідти також строчать свої висєри.
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01.08.2024 10:32 Ответить
Идейных дебилов из "глубинки" возможно и станет чуть меньше, но проф.ботва, как раньше, будет загаживать англоговорящий сегмент комментариями типа "пуйло и трамп - сильные лидеры".
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01.08.2024 10:38 Ответить
ЧебурашкаГена-нет
Шлют вам пламенный привет !

😂👍
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01.08.2024 12:43 Ответить
Анунаку на гілляку
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01.08.2024 12:49 Ответить
в Сев. Корее интернета нет и никто не умер ! 😂👍
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01.08.2024 12:49 Ответить
Наконец-то свершится многовековая мечта русских !
Они вернуться в СССР !

Аминь ! 😂👍
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01.08.2024 12:52 Ответить
Грета Тумберг проти !

Буйло вбиває інстасамок ! 😂👍

.
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01.08.2024 13:01 Ответить
Влада його просто заблокувала, а не збій
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01.08.2024 10:10 Ответить
YouTube ушла из россии, а оборудование оставила. Но его никто не обновляет. Поэтому и сбои, чем дальше, тем больше.
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01.08.2024 11:13 Ответить
Буйло не изверг !

Он не лишил рашкованов ю-туба, просто затормозил на 70%

😂👍
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01.08.2024 12:44 Ответить
Ватне лайно перетворюється на КНДР - чудові новини.
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01.08.2024 10:10 Ответить
Не переживай!
Це до осені, до мобілізації в рашці 😕
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01.08.2024 12:46 Ответить
нам етат ваш тєрнєт і на ... нє нужон...
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01.08.2024 10:11 Ответить
збій в YouTube дурниця, в порівнянні із можливим збоєм на Ростовській АЕС,який стався не так давно...
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01.08.2024 10:12 Ответить
а що було з ростовською АЕС ? і чим закінчилось ?
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01.08.2024 10:22 Ответить
Запустили вже заново.

16 липня, один з енергоблоків АЕС автоматично відключився від мережі через неполадки на турбогенераторі.
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01.08.2024 10:49 Ответить
Єто врємєнно 😂👍
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01.08.2024 12:47 Ответить
Ну так, якщо запустять Запорізьку АЕС, дефіцит півдня вони закриють.

Тому і не планують ще одну будувати там.
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01.08.2024 12:54 Ответить
Кацап, ти ****..але !

Щезни, плєсєнь !

.
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01.08.2024 12:59 Ответить
..не виключено , що Кюрі вирішили "погуляти" територією 3,14дерації , звільнившись від РАШИСТСЬКОЇ КРИВОРУКОЇ опіки на АЕС???
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01.08.2024 14:04 Ответить
Писали ж кілька днів тому, що кацапстан готується до заборони ютуба з 1 вересня, здається. Спочатку будуть уповільнення і збої, потім закриють.
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01.08.2024 10:13 Ответить
і це не дуже гарно для світу. Так хоч якась частина лаптє-зоопарку могла дізнаватися правду, а тепер буде гірше ніж в північній кореї((
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01.08.2024 10:24 Ответить
Не переймайтесь, будуть вони все дивитись. Є способи обходу блокувань.
Правда їм не потрібна. Вони її досі успішно ігнорували.
А от усілякі западні культурні плюшки - то вони *******.
Ну то будуть перезаливати на свій рутуб.
Візьмуть ролик Кеті Перрі, викладуть від імені Каті Пєровой - і будуть радіти.
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01.08.2024 10:33 Ответить
безкоштовні VPN практично не передають відео.

вони просто підуть на свої майданчики.

Треба було не йти з РФ і оновлювати обладнання.
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01.08.2024 10:52 Ответить
Так, без ерефії ютуб напевно збанкрутіє.
А потім уряд ерефії викупить збанкрутілий ютуб і переімує його на ТьіТруба. Чисто заради лулзів.
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01.08.2024 10:59 Ответить
він там і здох

монетизації у них немає, звідки гроші.
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01.08.2024 11:09 Ответить
Чекаємо на всесвітне панування РуТуба?
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01.08.2024 11:33 Ответить
и замену доллара "золотым" цифровым рубльом


алхиіміки обані!
з електрики будуть золото гнати 😂👍

.
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01.08.2024 12:56 Ответить
а чому не йти з кацапії, менше лайна в ютюбі буде кацапського.
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01.08.2024 14:06 Ответить
А навіщо ви його дивитеся ?
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01.08.2024 14:42 Ответить
я його не дивльсь, але як тільки робиш якісь пошукові запити, то видає серед потрібного і купу кацапського лайна, гугел чомусь ніяк не хоче відокремити Україну від боліт, вважає що це одна територія для інформації
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01.08.2024 15:25 Ответить
Навряд чи. На серверах гугла (не на всіх, але багатьох) сидять русняві державні контори, тому вони теж перестануть працювати.

А от зробити як у КНДР з часом цілком можуть. Там не інтернет, а ІНТРАнет. Тобто гігантська локальна мережа, з якої доступ до інтернету мають лише окремі державні органи. А звичайним громадянам для того, щоб скористатися всесвітньою мережею, треба отримувати спеціальний дозвіл.

До речі, своя операційна система у КНДР, як це не дивно, теж є. Називається вона Червона зірка. У кацапів теж нещодавно з'явилася - Ось.
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01.08.2024 10:29 Ответить
безкоштовний сайт села Гадюкіно ?
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01.08.2024 14:43 Ответить
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01.08.2024 10:22 Ответить
все амерське)), і Ютуб, і взагалі інтернет.. А коли питаєш в лаптів Якого дідька вони роблять на українському телеграм каналі, то кажуть, що телеграм створив "рюзькій", тому тут не має бути українських каналів. А я у відповідь питаю А хто взагалі створив ІНТЕРНЕТ, в якому власне і існує той дурівський телеграм?. То лапті мильні бульбашки з рота починають пускати)).
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01.08.2024 10:22 Ответить
це тобі ще якісь лапті слабоумні попались, у більш просунутих, є версія, що інтерент теж якийсь хрюцкій придумав.
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01.08.2024 14:08 Ответить
"якийсь рюзький" намагався придумати Чебурнет здається у 2015-16-му роках)), але і це в нього ніхєра не вийшло. Про створення інтернету достатньо інфи у відкритих джерелах, тому тільки повні придурки будуть спростовувати беззаперечний факт)).
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01.08.2024 15:11 Ответить
вони хочуть зробити щось як у китайців, Зелена стіна називається, ніби навіть пз у китайців купили, але ж то не за день впроваджується.
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01.08.2024 15:28 Ответить
скудоумний народ кацапи, все в когось або крадуть, або купляють, або віджимають..
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01.08.2024 15:39 Ответить
важко навіть уявити на яких задвірках би була рашка, якби не нафтові/газові долари та євро. Хоча, про що це я, раша й так живе в злиднях та на задвірках, вся, окрім мацкви та ще декількох великих міст. А могли б жити як провідні країни з такими грошима від продажів ресурсів.
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01.08.2024 15:42 Ответить
НА ЧЕРЗІ ЗАБОРОНА КОРОТКОХВИЛЬОВИХ РАДІОПРИЙМАЧІВ І РОБОТА ГЛУШИЛОК.
ПОТІМ, ПЕРЕХІД НА ДРУКАРСЬКІ МАШИНКИ.
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01.08.2024 10:23 Ответить
Аріфмометр

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01.08.2024 10:43 Ответить
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01.08.2024 10:23 Ответить
В назві ще скрепного знака "Ъ" потрібно добавити.
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01.08.2024 10:27 Ответить
Це не канонічєская назва. Треба "Сорокъ сороковъ".
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01.08.2024 10:35 Ответить
То не збій то "вєерне відключеня", готують кацапів до постійного безютуба.
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01.08.2024 11:03 Ответить
Нєча буржуйскую ютубу сматрєть
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01.08.2024 11:20 Ответить
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01.08.2024 11:30 Ответить
Так кацапи хочуть блокувати ютуб. Тому це не збій. Це їх політика. паРашу активно закуклюють на зразок КНДР чи Китаю.
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01.08.2024 11:52 Ответить
Ойц, я за них такая радая.
Де ж зараз будуть працювати усі кацапьозди та ***********?
Вони ж там жили у тому ютьюбі. У багатьох це сенс їхнього життя займатися інфоциганщиною у ютьюбі та брати грощі з лохів за те, що й так можна брати безкоштовно в інтернетах.
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01.08.2024 12:23 Ответить
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01.08.2024 12:55 Ответить
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01.08.2024 12:56 Ответить
Свинособаки з Новим 1937 роком вас ******!
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01.08.2024 13:17 Ответить
 
 