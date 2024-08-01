В России произошел сбой в YouTube
В ночь на 1 августа в России сбой в работе YouTube. У пользователей есть проблемы с доступом к сайту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Проблемы начали фиксировать около 00:00 по киевскому времени.
Больше всего обращений зафиксировано от жителей Москвы и области. Также жалобы поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Новосибирской области.
Сервис Downradar сообщал о жалобах из Владивостока, Иркутска, Красноярска, Мурманска, Ростова-на-Дону, Твери, Уфы, Челябинска и других региональных центров РФ.
Ранее сообщалось, что в России начали блокировать доступ к YouTube.
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+17 Максім ХОЙ #398010
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+9 Василь Васько #582549
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Шлют вам пламенный привет !
😂👍
Они вернуться в СССР !
Аминь ! 😂👍
Буйло вбиває інстасамок ! 😂👍
.
Он не лишил рашкованов ю-туба, просто затормозил на 70%
😂👍
Це до осені, до мобілізації в рашці 😕
16 липня, один з енергоблоків АЕС автоматично відключився від мережі через неполадки на турбогенераторі.
Тому і не планують ще одну будувати там.
Щезни, плєсєнь !
.
Правда їм не потрібна. Вони її досі успішно ігнорували.
А от усілякі западні культурні плюшки - то вони *******.
Ну то будуть перезаливати на свій рутуб.
Візьмуть ролик Кеті Перрі, викладуть від імені Каті Пєровой - і будуть радіти.
вони просто підуть на свої майданчики.
Треба було не йти з РФ і оновлювати обладнання.
А потім уряд ерефії викупить збанкрутілий ютуб і переімує його на ТьіТруба. Чисто заради лулзів.
монетизації у них немає, звідки гроші.
алхиіміки обані!
з електрики будуть золото гнати 😂👍
.
А от зробити як у КНДР з часом цілком можуть. Там не інтернет, а ІНТРАнет. Тобто гігантська локальна мережа, з якої доступ до інтернету мають лише окремі державні органи. А звичайним громадянам для того, щоб скористатися всесвітньою мережею, треба отримувати спеціальний дозвіл.
До речі, своя операційна система у КНДР, як це не дивно, теж є. Називається вона Червона зірка. У кацапів теж нещодавно з'явилася - Ось.
ПОТІМ, ПЕРЕХІД НА ДРУКАРСЬКІ МАШИНКИ.
Де ж зараз будуть працювати усі кацапьозди та ***********?
Вони ж там жили у тому ютьюбі. У багатьох це сенс їхнього життя займатися інфоциганщиною у ютьюбі та брати грощі з лохів за те, що й так можна брати безкоштовно в інтернетах.