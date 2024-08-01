В России произошел сбой в YouTube

В ночь на 1 августа в России сбой в работе YouTube. У пользователей есть проблемы с доступом к сайту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Проблемы начали фиксировать около 00:00 по киевскому времени.

Больше всего обращений зафиксировано от жителей Москвы и области. Также жалобы поступали из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края и Новосибирской области.

Сервис Downradar сообщал о жалобах из Владивостока, Иркутска, Красноярска, Мурманска, Ростова-на-Дону, Твери, Уфы, Челябинска и других региональных центров РФ.

Ранее сообщалось, что в России начали блокировать доступ к YouTube.

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