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Оккупанты платят взятки, чтобы "списаться" из армии - в России массово открывают уголовные дела

Російські окупанти

В армии государства-агрессора России обостряются проблемы с личным составом: количество желающих покинуть службу и избежать смерти в развязанной против Украины войне растет.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечают в ГУР, об этом свидетельствует резкая вспышка зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии.

Например, в Южном военном округе ВС РФ за 5 месяцев 2024 года количество открытых уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков выросло втрое.

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"Почти половина таких производств расследуется в отношении оккупантов 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Еще 36% приходится на 58-ю общевойсковую армию государства-агрессора, командующего которой весной этого года арестовали по подозрению в коррупции", - говорится в сообщении.

Более ста производств, открытых против должностных лиц воинских частей Южного военного округа ВС РФ, касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий.

Среди них:

  • 38 дел - в отношении военнослужащих 102 мотострелкового полка (ведет боевые действия в районе Часова Яра);
  • 35 дел - по 71-му мотострелковому полку (находится на границе с Сумской областью);
  • 33 дела - по 49-й бригаде 49-й армии.

В рамках еще 43 производств расследуют факты получения взяток за признание российских оккупантов ограниченно годными.

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ГУР МО Украины акцентирует: уровень коррупции в российской армии всегда был высоким, впрочем, ранее на подобные случаи взяточничества не обращали внимания.

"Фиксация соответствующих эпизодов в виде уголовных дел может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил и угрожающей для Москвы тенденции бегства из российской армии любыми способами", - добавляют в ГУР.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на 1 августа общие боевые потери РФ с начала войны - около 579 490 человек.

Автор: 

армия РФ (19035) взятка (6150) ГУР (412)


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Топ комментарии
+5
Супер важлива робота,яку з ризиком для життя провели буданівці!! Це ж треба таку важливу інформацію здобули!! усіх до нагород!!
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01.08.2024 10:23
+4
**********, а в нас наче не так? Якщо закрити очі на корупцію в України - то її начебто і немає. Суть інфи - а там обісралися гірше ніж ми.
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01.08.2024 10:40
+2
масово ?

38 справ
35 справ
33 справи
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01.08.2024 10:47
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ГАРНИЙ ГЕШЕФТ: ПРИЗВАТИСЬ, ОТРИМАТИ ЛІМОН, ОТСЛЮНЯВИТИ ПОЛОВИНУ ЗА ЗВІЛЬНЕННЯ...
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01.08.2024 10:18 Ответить
Вижити
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01.08.2024 11:58 Ответить
В кого є гроші тои може собі позволити
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01.08.2024 10:21 Ответить
Супер важлива робота,яку з ризиком для життя провели буданівці!! Це ж треба таку важливу інформацію здобули!! усіх до нагород!!
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01.08.2024 10:23 Ответить
Вони теж на війні кому дозволяє здоров'я. Аде ти сцикун ?
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01.08.2024 10:38 Ответить
**********, а в нас наче не так? Якщо закрити очі на корупцію в України - то її начебто і немає. Суть інфи - а там обісралися гірше ніж ми.
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01.08.2024 10:40 Ответить
масово ?

38 справ
35 справ
33 справи
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01.08.2024 10:47 Ответить
То нехай собі, як знають, божеволіють, конають…
Нам своє робить! (С)
Рашисти, самі собі, набрехали упродовж 25 років!! Там, якої тільки тварі не по парі, і СЦАРЬОМ і членіним і вчк, і кгб, і вертухаів з таборів ГУЛАГУ, і млрдери постсовдепівські з партквитками, і новиї та стариї чЛєни влксм!!

А оскільки, Україна межує з вигрібною рашою, то і вона отримала це лайно!!
Прикладів, за 30 років вдосталь, кучма з деркачами і сівковичем, мартиненко з самцем симоненком, рябченком …
Добре, що про все це, знають ЛЮДИ повсюди!!
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01.08.2024 10:54 Ответить
Найгірший приклад дєрьмак, татаров, арєстовіч, януковоч, гєтьманцев та інша ригоанальна шобла
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01.08.2024 12:01 Ответить
 
 