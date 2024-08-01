Оккупанты платят взятки, чтобы "списаться" из армии - в России массово открывают уголовные дела

В армии государства-агрессора России обостряются проблемы с личным составом: количество желающих покинуть службу и избежать смерти в развязанной против Украины войне растет.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.



Как отмечают в ГУР, об этом свидетельствует резкая вспышка зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии.



Например, в Южном военном округе ВС РФ за 5 месяцев 2024 года количество открытых уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков выросло втрое.

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"Почти половина таких производств расследуется в отношении оккупантов 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Еще 36% приходится на 58-ю общевойсковую армию государства-агрессора, командующего которой весной этого года арестовали по подозрению в коррупции", - говорится в сообщении.



Более ста производств, открытых против должностных лиц воинских частей Южного военного округа ВС РФ, касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий.

Среди них:

38 дел - в отношении военнослужащих 102 мотострелкового полка (ведет боевые действия в районе Часова Яра);

35 дел - по 71-му мотострелковому полку (находится на границе с Сумской областью);

33 дела - по 49-й бригаде 49-й армии.

В рамках еще 43 производств расследуют факты получения взяток за признание российских оккупантов ограниченно годными.

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ГУР МО Украины акцентирует: уровень коррупции в российской армии всегда был высоким, впрочем, ранее на подобные случаи взяточничества не обращали внимания.

"Фиксация соответствующих эпизодов в виде уголовных дел может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил и угрожающей для Москвы тенденции бегства из российской армии любыми способами", - добавляют в ГУР.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на 1 августа общие боевые потери РФ с начала войны - около 579 490 человек.