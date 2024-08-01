Оккупанты платят взятки, чтобы "списаться" из армии - в России массово открывают уголовные дела
В армии государства-агрессора России обостряются проблемы с личным составом: количество желающих покинуть службу и избежать смерти в развязанной против Украины войне растет.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечают в ГУР, об этом свидетельствует резкая вспышка зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в российской армии.
Например, в Южном военном округе ВС РФ за 5 месяцев 2024 года количество открытых уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков выросло втрое.
"Почти половина таких производств расследуется в отношении оккупантов 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Еще 36% приходится на 58-ю общевойсковую армию государства-агрессора, командующего которой весной этого года арестовали по подозрению в коррупции", - говорится в сообщении.
Более ста производств, открытых против должностных лиц воинских частей Южного военного округа ВС РФ, касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий.
Среди них:
- 38 дел - в отношении военнослужащих 102 мотострелкового полка (ведет боевые действия в районе Часова Яра);
- 35 дел - по 71-му мотострелковому полку (находится на границе с Сумской областью);
- 33 дела - по 49-й бригаде 49-й армии.
В рамках еще 43 производств расследуют факты получения взяток за признание российских оккупантов ограниченно годными.
ГУР МО Украины акцентирует: уровень коррупции в российской армии всегда был высоким, впрочем, ранее на подобные случаи взяточничества не обращали внимания.
"Фиксация соответствующих эпизодов в виде уголовных дел может свидетельствовать о росте уровня деморализации личного состава оккупационных сил и угрожающей для Москвы тенденции бегства из российской армии любыми способами", - добавляют в ГУР.
Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на 1 августа общие боевые потери РФ с начала войны - около 579 490 человек.
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38 справ
35 справ
33 справи
Нам своє робить! (С)
Рашисти, самі собі, набрехали упродовж 25 років!! Там, якої тільки тварі не по парі, і СЦАРЬОМ і членіним і вчк, і кгб, і вертухаів з таборів ГУЛАГУ, і млрдери постсовдепівські з партквитками, і новиї та стариї чЛєни влксм!!
А оскільки, Україна межує з вигрібною рашою, то і вона отримала це лайно!!
Прикладів, за 30 років вдосталь, кучма з деркачами і сівковичем, мартиненко з самцем симоненком, рябченком …
Добре, що про все це, знають ЛЮДИ повсюди!!