В июле не допустили поставки более 209 тонн некачественных продуктов в армию, - Минобороны

В июле 2024 года Министерство обороны не допустило поставки 209,3 тонны некачественных и опасных продуктов, которые предназначались для военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что более 182 тонн было не допущено к обеспечению личного состава перед поставкой в воинские части. В то же время во время непосредственных проверок в воинских частях не допущено к питанию личного состава некачественных пищевых продуктов общим весом более 27 тонн.

"Каждая гривня налогоплательщиков, которая идет, в частности, и на продукты питания для армии, должна быть использована с максимальной пользой. Именно поэтому Минобороны платит средства за услуги только после того, как продукция, доставляемая в воинские части, прошла соответствующую проверку качества и документации, как этого требует финансовый контроль", - сказал заместитель министра обороны Юрий Джигир.

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