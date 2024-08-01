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В июле не допустили поставки более 209 тонн некачественных продуктов в армию, - Минобороны

Міноборони за місяць не допустило постачання майже 209 тонн неякісних та небезпечних продуктів для ЗСУ

В июле 2024 года Министерство обороны не допустило поставки 209,3 тонны некачественных и опасных продуктов, которые предназначались для военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что более 182 тонн было не допущено к обеспечению личного состава перед поставкой в воинские части. В то же время во время непосредственных проверок в воинских частях не допущено к питанию личного состава некачественных пищевых продуктов общим весом более 27 тонн.

"Каждая гривня налогоплательщиков, которая идет, в частности, и на продукты питания для армии, должна быть использована с максимальной пользой. Именно поэтому Минобороны платит средства за услуги только после того, как продукция, доставляемая в воинские части, прошла соответствующую проверку качества и документации, как этого требует финансовый контроль", - сказал заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Также читайте: Повышены требования к качеству продуктов питания для ВСУ, - Минобороны

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Минобороны (9285) продукты (1532) ВСУ (6543)


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А ці "героі" шо хотіли спихнути солдатам неякісні продукти?
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01.08.2024 11:11 Ответить
як? сами сжерли? 😁
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01.08.2024 11:16 Ответить
Уявіть тільки, обсяги грошей у «заробітчан» та ще плюс, гроші з асфальту… Тому і проблеми у Мінфіну …
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01.08.2024 11:19 Ответить
Спочатку закупівлю проводять хз в кого, через свої прокладки - а потім успішно звітують..

Та посадіть пару-вісім голів тендерних комітетів з конфіскаціями! А якщо МФУ та НБУ погодили та перерахували кошти за схематоз - то і тих, хто погодив перерахування грошей з бюджету!

Інакше ніхріна не буде..ми ж країна неляканих ідіотів..
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01.08.2024 11:25 Ответить
Як там резнікова яйця? Вже десь за кордоном гріє?
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01.08.2024 11:28 Ответить
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01.08.2024 15:57 Ответить
 
 