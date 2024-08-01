ВМС Украины подтвердили свое участие в атаке по складу боеприпасов в Курске

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил участие подразделений ВМС в атаке на склад боеприпасов в Курске, однако не подтвердил и не опроверг применение модифицированной украинской ракеты "Нептун".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Радіо Свобода.

"Вариант "это не мы" уже не пройдет? Мы можем лишь подтвердить участие Военно-морских сил, не раскрывая подробностей. Те кейсы, которые происходили ранее, - это и Ейск, и порт Кавказ, намекают на то, что способности нашего оружия, которое есть на вооружении подразделений ВМС, указывает на достаточно большой радиус действия возможного применения... Могу лишь отметить, что у нас были кейсы с очень удачным применением, в том числе, касавшиеся тех самых систем, которые должны были бы останавливать эти ракеты, например, С-400", - сказал Плетенчук.

По словам Плетенчука, этот удар тщательно планировался и стал неожиданностью для российской армии, отметив, что, в случае утечки информации, рисковать ценными системами вооружения "никто лишний раз не будет".

"Конечно, все такие удары - неожиданны в любом случае. Они, как и мы, постоянно готовятся к возможному применению другой стороной различных систем вооружения. Вопрос в том, насколько это реагирование профессиональное, удачное, и на каком оборудовании", - рассказал Плетенчук.

Напомним, 31 июля Силы обороны Украины нанесли удар по складу хранения вооружения и военной техники вблизи российского Курска.

Читайте также: РФ прячет свой флот в Новороссийске, скучились в одном месте, как рыба в бочке, - Плетенчук