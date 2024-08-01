$11350 за решение земельного вопроса: на взятке разоблачили мэра Здолбунова Сухляка и двух соучастников, - прокуратура

Сообщено о подозрении в получении взятки мэру Здолбунова на Ривненщине Владиславу Сухляку и еще двум мужчинам. Они пытались решить вопрос передачи земельного участка в долгосрочную аренду предпринимателю. Чиновник отстранен от должности.

При процессуальном руководстве Ривненской областной прокуратуры председателю одной из территориальных громад Ривненщины сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в значительном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины), а еще двум мужчинам - в пособничестве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение за совершение действий с использованием такого положения, а также в получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций местного самоуправления, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).





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По данным досудебного расследования, двое мужчин пытались решить вопрос передачи земельного участка в долгосрочную аренду предпринимателю. Для этого они взяли у клиента 11350 долларов США.

Следствием установлено, что 10 000 долларов США из этой суммы предназначались для главы громады, остальная часть - "гонорар" соучастников. 31 июля суд избрал чиновнику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокуратура, не соглашаясь с таким решением, уже готовит апелляционную жалобу, поскольку прокуроры настаивали на содержании под стражей. Также суд отстранил мужчину от занимаемой должности на ближайшие 2 месяца.

Сейчас правоохранители устанавливают вероятную причастность к земельной схеме и других лиц.

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Как сообщает ZAXID.NET, из собственных источников им сало известно, что речь идет о 41-летнем председателе Здолбуновской громады Владиславе Сухляке.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

"В среду, 31 июля, Ривненский городской суд принял решение о временном отстранении от должности городского головы Здолбунова Владислава Сухляка по подозрению во взяточничестве. На период досудебного расследования его обязанности будет исполнять секретарь горсовета Валентина Капитула", - сообщает ZAXID.NET.