Самолеты F-16 не смогут значительно повлиять "на динамику развития событий на фронте", - Песков
В Кремле утверждают, что передача Киеву истребителей F-16 американского производства якобы не сможет значительно повлиять на развитие событий на фронте.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что западные самолеты будут сбиты.
"Их количество будет постепенно уменьшаться, они будут сбиваться... Но, конечно, никакого существенного влияния на развитие событий на фронте эти поставки не окажут", - заявил Песков.
По его словам, эти самолеты не станут "волшебной таблеткой".
Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16. В свою очередь, издание The Telegraph заявило, что Украина уже совершила первые боевые вылеты на истребителях F-16. Пока что переданные союзниками самолеты использовались в качестве противовоздушной обороны.
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Десь 25 000 крилатих ракет всього в запасах НАТО.
Росія під санкціями виробляла 130 крилатих ракет в місяць, зараз менше.
Якщо Захід захоче, то Україна виграє....Но видно не хоче.
Бо про Леопарди теж хвалилися і що .....
Ховайте краще свої С-300, С-400, Буки і близько не підлітайте !
Використовувати можна тільки як мобільне ППО.
"Вон песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?"
кілька сотень точно би вплинуло, а так...
а вже обіс@ався, вилупок кучматий
Это НЕ золотая пуля, но... Поставки истребителей являются для Украины важным шагом на пути к сближению в военном отношении с НАТО с прицелом на будущее. Это справедливо, когда речь идет об оперативном использовании технологий вооружений. Поэтому это историческое событие.
Это начало знакомства Украины с западной техникой, западной тактикой, западной доктриной и западным военным мышлением.
Это не произойдет быстро, но мы должны были начать. Не начав, не пройдешь весь путь".
Но если туалетный ершик начал булькать в унитазе - значит что-то у них пошло не то.
1) Джевеліни/Стінгери
2) далекобійні артсистеми калібру 155 мм, фронтові 105 мм
3) Хаймарс
4) Скальпи та атакамс...
Щиро бажаю F16 "не вплинути" так, як всі вище перелічені!
Бо від них у підаrusів й досі сраки горять
А пусть попробуют сбивать с проблемами!