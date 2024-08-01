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Самолеты F-16 не смогут значительно повлиять "на динамику развития событий на фронте", - Песков

пєсков

В Кремле утверждают, что передача Киеву истребителей F-16 американского производства якобы не сможет значительно повлиять на развитие событий на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что западные самолеты будут сбиты.

"Их количество будет постепенно уменьшаться, они будут сбиваться... Но, конечно, никакого существенного влияния на развитие событий на фронте эти поставки не окажут", - заявил Песков.

По его словам, эти самолеты не станут "волшебной таблеткой".

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16. В свою очередь, издание The Telegraph заявило, что Украина уже совершила первые боевые вылеты на истребителях F-16. Пока что переданные союзниками самолеты использовались в качестве противовоздушной обороны.

Автор: 

Песков (1854) F-16 (548)


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Топ комментарии
+28
Значить зможе!,,)
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01.08.2024 14:00
+18
Значит станут. Поскольку если Песков открывает рот - значит сейчас или будет зевать - или *******.
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01.08.2024 14:01
+16
НАТО виробляє під 300 крилатих ракет в місяць для Ф-16.
Десь 25 000 крилатих ракет всього в запасах НАТО.

Росія під санкціями виробляла 130 крилатих ракет в місяць, зараз менше.

Якщо Захід захоче, то Україна виграє....Но видно не хоче.
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01.08.2024 14:14
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Значить зможе!,,)
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01.08.2024 14:00 Ответить
НАТО виробляє під 300 крилатих ракет в місяць для Ф-16.
Десь 25 000 крилатих ракет всього в запасах НАТО.

Росія під санкціями виробляла 130 крилатих ракет в місяць, зараз менше.

Якщо Захід захоче, то Україна виграє....Но видно не хоче.
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01.08.2024 14:14 Ответить
То є "перші ластівки", перші!, та Вирішальні!,,
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01.08.2024 16:04 Ответить
харошіє сапогі, надо брать))
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01.08.2024 15:42 Ответить
Значит станут. Поскольку если Песков открывает рот - значит сейчас или будет зевать - или *******.
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01.08.2024 14:01 Ответить
Играл на деревянных ложках «Жила-была россия, великая держава»… (с)
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01.08.2024 14:47 Ответить
Піська ********** знову пургу мете.

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01.08.2024 14:01 Ответить
Пожуємо - побачимо...
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01.08.2024 14:02 Ответить
Так так...
Бо про Леопарди теж хвалилися і що .....
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01.08.2024 14:04 Ответить
Ничего удивительного. Военная доктрина Запада уже очень много лет не делала ставку на наземные тяжелые вооружения. Всем давно было понятно что роль танка как основной боевой единицы утрачена. Безусловно какие то задачи он мог и может выполнять - но стратегия и тактика со времен второй мировой войны изменилась. И уже лет 50 на Западе основой вооруженной мощи является авиация, а все остальное - только вспомогательные силы, когда самолеты закончат расчистку. Отсюда и огромнейшая номенклатура вооружений для самолетов, которая способна решать любые задачи. А танки - даже самые современные - всегда будут ограничены в своих возможностях, ты можешь их модернизировать и улучшать - но какие то радикальные изменения типа перехода авиации с 4 на 5 поколение в танках невозможно реализовать.
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01.08.2024 14:14 Ответить
Ага! Так казали і про "Хаймарси", морські дрони, Storm Shadow/SCALP...
Ховайте краще свої С-300, С-400, Буки і близько не підлітайте !
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01.08.2024 14:02 Ответить
Ну хоч щось - Ігор Романенко сьогодні - СУшка б"є ракетою повітря - повітря на 300км - Ф - 16 на 160 км -- може дадуть шось довше
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01.08.2024 14:02 Ответить
кацаполайно бʼє на 300 , танун..... не вірю
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01.08.2024 14:05 Ответить
Романенко - такии соліднии експерд - для чого иому брехати
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01.08.2024 14:11 Ответить
Я не знаю хто це, але я знаю точно що металолом з боліт постувається авіаціі нато ... як і все інше що роблять кацапуги
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01.08.2024 14:14 Ответить
жодна супер-пупер вундервафля паРаші не пройшла перевірку дійсністю. все виявилося або гіршим, або набагато гіршим, ніж західні аналоги. то з чого раптом радянським су вибиватися з загальної картини?
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01.08.2024 14:16 Ответить
Потрібно шоб на цю сторінку заишов хтось з літунів а Романенко кажись генерал авіаціі
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01.08.2024 14:21 Ответить
Кацапи казали що їхнє ППО, зокрема С 400, аналоГовнет, і що?😁
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01.08.2024 14:21 Ответить
Если не изменяет память - 60 или 80.
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01.08.2024 14:49 Ответить
160 реальних західних км по факту більше, ніж 300 російських "паспортних" км.
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01.08.2024 14:19 Ответить
Если тебе интересно все что связано с авиацией - лучше слушать не Игоря Романенко а Валерия. И 300км это у кацапов только с применением ракеты Р37М, которая имеет такие характеристики только по их же собственным утверждениям. И у многих независимых экспертов очень много вопросов к этим ракетам и их характеристикам, как минимум к их способности выйти на цель на такой дистанции, захватить и сблизиться. Маневрировать она на такой дальности уже не может, потому что там твердотопливный двигатель и он выгорает за несколько первых секунд работы - дальше ракета летит по инерции, постепенно теряя скорость. Опять же - никто не знает способна ли эта ракета вообще захватить такую цель как ф-16 с его очень маленьким ЭПР. Так же все случаи когда этой ракетой сбивали наши самолеты можно объяснить что на наших устаревших самолетах нет никакого радара который мог бы заметить пуск ракеты по нему, и наши самолеты не завязаны в сеть, в которой он мог бы такую информацию получить. И тем не менее - наша авиация продолжает летать - например на сверхнизких высотах где их не видят радары кацапов - и выполнять боевые задачи. В любом случае я не верю что страна, которая придумала самолет можно технологически проигрывать стране где придумали метать коровье говно на дальность. Так не бывает.
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01.08.2024 14:22 Ответить
Так він і сказав - шо потрібно стелитися по землі - а це дуже тяжко - а на висоті 12км иого зніме кацапське ППО - а на нульовіи висоті - ви далеко шмальнете ракету?
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01.08.2024 14:28 Ответить
Это Кабы с высоты нужно запускать, а крылатые ракеты можно и с 20 метров
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01.08.2024 14:33 Ответить
Так - тільки з висоти летить набагато далі
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01.08.2024 14:35 Ответить
Скажу тебе по секрету, который не является секретом для харьковчан и жителей области, что мы регулярно видим наши самолеты, которые со сверхнизкой высоты переходя в кабрирование запускают по БНР проявления демократии. 25км до границы, 50 км до Белгорода. Кацапы пускают свои КАБы по Липцам и Волчанску плюс минус в районе Белгорода, может быть чуть дальше. Заявленная дальность АИМ120Д 180+ километров, пусть даже низкая высота съест 50 из максимальной дальности - все равно получается что находясь в районе Харькова можно сбить все что угодно на 100 км в глубине территории БНР. Кацапы тоже могут спрятаться если будут летать над деревьями - но тогда не получится кидать КАБы - разве что по своим, ну тут Бог в помощь как говорится. Другой вопрос что для того чтобы запустить ракету - нужно самолету включить радар, и тем себя обозначить. Для того чтобы этого не делать - нам нужны самолеты ДРЛО, которые бы из глубокого тыла смогли цель подсвечивать радаром и наводить на нее ракету, которую самолет запустит просто в том направлении и сразу улетит. Вот такие ДРЛО шведы нам обещали, и только с ними в комплекте наземное ПВО+самолеты+ДРЛО смогут работать как система. Ничего такого у кацапов нет.
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01.08.2024 15:09 Ответить
Гріпени-- так на них потрібно 2р вчитися - так він і казав - все потрібно в комплексі - переповідаю иого - я піхота
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01.08.2024 15:23 Ответить
НА ДИНАМІКУ МОЖЕ НЕ ВПЛИНУТЬ, АЛЕ П.....ДИ ДАДУТЬ.
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01.08.2024 14:03 Ответить
Звісно не зможуть. Передати, передали, а наносити удари по кацапам та збивати кацапольоти неможна, бо це ескалація!
Використовувати можна тільки як мобільне ППО.
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01.08.2024 14:05 Ответить
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01.08.2024 14:09 Ответить
Ну ні , то ні ,піськову видніше .
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01.08.2024 14:09 Ответить
заявив Піськов, помінявши свій памперс...
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01.08.2024 14:11 Ответить
На динаміку може і не вплине. А от на напрямок - аж бігом.
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01.08.2024 14:12 Ответить
Кто-нибудь может вспомнить чтоб письков хоть раз сказал правду?
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01.08.2024 14:15 Ответить
Навіть його шеф, ху#ло, офіційно заявив що піськов несе пургу
"Вон песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую "пургу", я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?"
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01.08.2024 14:52 Ответить
А відколи це піськов став військовим аналітиком?
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01.08.2024 14:17 Ответить
воно ні аналітик,) воно розмовляючи вуса *****,), і дивлюся, тут є багато співаючих з ними в унісон,)),
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01.08.2024 14:37 Ответить
Пургоносець ...
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01.08.2024 14:39 Ответить
*****,,, тоді краще - *********,,,
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01.08.2024 14:42 Ответить
Якщо унітазний йоршик коментує, значит у кацапів підгорає!😁
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01.08.2024 14:17 Ответить
здається вперше піськов не бреше. кілька штук F-16 абсолютно ніяк не вплине на безрадісну ситуацію на фронті.
кілька сотень точно би вплинуло, а так...
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01.08.2024 14:19 Ответить
А хто питав це опудало?
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01.08.2024 14:22 Ответить
Как ни печально, но сейчас это факт. Хотя бы пару лет назад эффект от Ф-16 был бы ощутимее.
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01.08.2024 14:22 Ответить
Песьков ще на бачив літаків F-16 в роботі ,
а вже обіс@ався, вилупок кучматий
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01.08.2024 14:23 Ответить
Слава Украине!
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01.08.2024 14:23 Ответить
канєшно не вплинуть..... бо нам їх не дають...
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01.08.2024 14:35 Ответить
Ахах.... NLAW и M142 HIMARS тоже бесполезны. Украинские надводные дроны тоже ни на что не влияют)))
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01.08.2024 14:35 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/f-16-ne-zolotaya-pulya/ Олег Пономарь : "Украина получила свои первые истребители F-16 для защиты от России.
Это НЕ золотая пуля, но... Поставки истребителей являются для Украины важным шагом на пути к сближению в военном отношении с НАТО с прицелом на будущее. Это справедливо, когда речь идет об оперативном использовании технологий вооружений. Поэтому это историческое событие.
Это начало знакомства Украины с западной техникой, западной тактикой, западной доктриной и западным военным мышлением.
Это не произойдет быстро, но мы должны были начать. Не начав, не пройдешь весь путь".
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01.08.2024 14:38 Ответить
та фэшки работают ещё с весны...НО... с баз Румынии и Польши... а щас они реально прибыли на базы в УКРАИНЕ... удары по пво на болотах врядли могли совершить с земли или с МИГ-27, скорей всего это отработка с фэшек
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01.08.2024 14:39 Ответить
МиГ-27!? Бегом в Педивикию проверить что это такое!
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01.08.2024 14:48 Ответить
и шо? - ну опечатка - МИГ-29... это как-то меняет смысл моего поста?
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01.08.2024 14:58 Ответить
Чергова "червона лінія" москви затерта, тепер важливо, щоб якість F16 доповнила їх кількість разом з ракетами.
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01.08.2024 14:48 Ответить
Конечно такое количество самолётов только курам на смех.
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01.08.2024 14:50 Ответить
во-первых такого количества вполне хватит для круглосуточного дежурства в режиме ПРО/ПВО, во-вторых: никто не скажет об точном наличии в Украине, в третьих: неизвестно количество пилотного и ремонтного состава и в-четвёртых неизвестно количество бортов на базах Польши и Румынии, и в-пятых: неизвестна номенклатура и количество вооружения
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01.08.2024 15:03 Ответить
...об точном количестве в Украине...
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01.08.2024 15:17 Ответить
Чергова перемога для наївних діток з марафону, які знову дрочать на чергову вундервафлю, але кава в Ялті поки що віддаляється. Та й ті Ф-16 найближчим часом хіба ганятимуться за шахедами десь над заходом України. Слава Україні і смерть рашистам
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01.08.2024 14:50 Ответить
І чим нестор нен ,з Іспанії, відрізняється від пєскова?Звичайно і кава переноситься,і дрочити почнуть більше...Тільки вже наші дрони гамселять кацапів і біля москви,і в Сирії-я вже не кажу про Крим.Якось "непомітно"зменшується кацапський флот в Чорному морі і ін..Сам факт наявності ф-16 в України-дає волю всяким потрібним фантазіям.І який же ф-16 прибив кацапа біля наших кордонів-український,чи з Польщі,Румунії,будь якої країни НАТО,-вже і не визначиш.Може дітки не такі вже і наївні,несторнен???
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01.08.2024 17:44 Ответить
Заходим на мапи deepstate і продовжуємо святкувати перемогу, лиш на вулицю не виходи бо ще спіймають, а перемагати на дивані легше ніж під Торецьком
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01.08.2024 18:28 Ответить
если не подпустят на рубеж фабы, это уже большой плюс
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01.08.2024 14:52 Ответить
поживем - увидим.
Но если туалетный ершик начал булькать в унитазе - значит что-то у них пошло не то.
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01.08.2024 14:54 Ответить
ну а чого ж тоді західні партнери так тянули з ними боячись ескалації ? каци кажуть що їм ті F-16 не страшні то дайте більше
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01.08.2024 14:58 Ответить
"значит хорошие сапоги. Надо брать"
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01.08.2024 14:59 Ответить
це небо зараз над Львовом ! передайте піськову
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01.08.2024 15:09 Ответить
👍
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01.08.2024 18:15 Ответить
Все залежить від командувача:наскільки ефективно він підключити літаки до війни.А для фронту,то їх якраз там і бажано використовувати,наприклад знищити залізничну гілку,побудовану москалями вздовж берега ,можливо нарешті міст незаконно збудований...
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01.08.2024 15:09 Ответить
так нам не дали джазмы (350-950км), которыми можно достать до мостов и ж/Д... только Хармами (120км) по ПРО/ПВО хреначить и сбивать ракеты и шахеды, ну иногда вертушки с сушками
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01.08.2024 15:15 Ответить
Що, страшно? 🧟
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01.08.2024 15:26 Ответить
Ти там знаєш зможуть чи не зможуть .
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01.08.2024 15:56 Ответить
Не вплинули:
1) Джевеліни/Стінгери
2) далекобійні артсистеми калібру 155 мм, фронтові 105 мм
3) Хаймарс
4) Скальпи та атакамс...
Щиро бажаю F16 "не вплинути" так, як всі вище перелічені!
Бо від них у підаrusів й досі сраки горять
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01.08.2024 15:57 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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01.08.2024 16:58 Ответить
🤘
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01.08.2024 18:17 Ответить
Обозреватель Комсомольской правды полковник Баранец(Баран)хвастливо заявил,что Ф-16 будут сбиваться рюськими ассами без проблем?
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01.08.2024 17:58 Ответить
Без проблем каждый может сбить.
А пусть попробуют сбивать с проблемами!
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01.08.2024 18:19 Ответить
Мені тиждень тому один "какая разніца" теж таке написав. Від них вже знаєш всі заяви руссні на пряму.
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01.08.2024 18:51 Ответить
 
 