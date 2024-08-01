Самолеты F-16 не смогут значительно повлиять "на динамику развития событий на фронте", - Песков

В Кремле утверждают, что передача Киеву истребителей F-16 американского производства якобы не сможет значительно повлиять на развитие событий на фронте.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что западные самолеты будут сбиты.

"Их количество будет постепенно уменьшаться, они будут сбиваться... Но, конечно, никакого существенного влияния на развитие событий на фронте эти поставки не окажут", - заявил Песков.

По его словам, эти самолеты не станут "волшебной таблеткой".

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что Украина получила первую поставку обещанных союзниками истребителей F-16. В свою очередь, издание The Telegraph заявило, что Украина уже совершила первые боевые вылеты на истребителях F-16. Пока что переданные союзниками самолеты использовались в качестве противовоздушной обороны.