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На Prozorro состоятся первые государственные закупки украинских FPV-дронов

Державні закупівлі українських FPV-дронів

Государство впервые объявило тендер на закупку украинских FPV-дронов на платформе Prozorro.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Государство впервые объявило тендер на закупку украинских FPV-дронов. Это первая закупка государством через Prozorro украинских беспилотников, еще и супертехнологических - FPV-дронов, которые используют машинное зрение для донаведения на цель", - написал он.

Федоров отметил, что торги пройдут через закрытый модуль Prozorro. Вся чувствительная информация, конечно, скрыта.

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"Производители, подавайте свои дроны на торги и усиливайте защитников своими разработками", - обратился Федоров к потенциальным производителям.

Благодаря конкуренции государство сможет по максимально выгодной цене их покупать, а для украинских производителей - это возможность увеличить свои доходы и масштабироваться.

"От постановления правительства до первых тендеров - меньше месяца", - добавил Федоров.

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Автор: 

Prozorro (212) закупки (747) fvp-дрон (99)


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Вперше?!?!🤯
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01.08.2024 14:19 Ответить
Всього кілька років пройшло, куди поспішати.
Он і Хвьодаров каже, що десь через місяць почнуть.
А може й не почнуть...
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01.08.2024 14:23 Ответить
Держава вперше оголосила тендер на закупівлю українських FPV-дронів.
і да, це тільки оголошення тендеру !!!!!!!!!
НЕ замовлення, і тим бульше НЕ виконання його, і НЕ поставки дронів в бригади !!!!
за більш як за півроку роздуплився міліард ЗЄлєнських дєрєвов
"пора дєлать міліон дронів" - подумав Хвьодоров

"Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня 2023 року заявив, що Україна виробить один мільйон безпілотників. «Щодо виробництва - мільйон дронів наступного року ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ми зробимо все, щоб так воно й було.
наступного року - під йолку, а поки, українці "самі, самі, самі..."
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01.08.2024 15:58 Ответить
курви, сподіваюсь що 73% тих дєрєвов вивисадили - треба ж кожному із вам десь "перебувати"
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01.08.2024 16:00 Ответить
Вражає.
Правду кажуть: віслюк навантажений золотом, захопить любе місто!
Бидло було при владі за часів Центральної ради, ще більше бидло при владі зараз.
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01.08.2024 14:22 Ответить
це отой перший мільйон? чи вже другий...
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01.08.2024 14:23 Ответить
Вже рік закінчується, а вони тільки почали рухатися в напрямку "мільона" дронів?
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01.08.2024 17:25 Ответить
 
 