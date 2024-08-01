На Prozorro состоятся первые государственные закупки украинских FPV-дронов

Государство впервые объявило тендер на закупку украинских FPV-дронов на платформе Prozorro.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Государство впервые объявило тендер на закупку украинских FPV-дронов. Это первая закупка государством через Prozorro украинских беспилотников, еще и супертехнологических - FPV-дронов, которые используют машинное зрение для донаведения на цель", - написал он.

Федоров отметил, что торги пройдут через закрытый модуль Prozorro. Вся чувствительная информация, конечно, скрыта.

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"Производители, подавайте свои дроны на торги и усиливайте защитников своими разработками", - обратился Федоров к потенциальным производителям.

Благодаря конкуренции государство сможет по максимально выгодной цене их покупать, а для украинских производителей - это возможность увеличить свои доходы и масштабироваться.

"От постановления правительства до первых тендеров - меньше месяца", - добавил Федоров.

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