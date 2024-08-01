На Prozorro состоятся первые государственные закупки украинских FPV-дронов
Государство впервые объявило тендер на закупку украинских FPV-дронов на платформе Prozorro.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Государство впервые объявило тендер на закупку украинских FPV-дронов. Это первая закупка государством через Prozorro украинских беспилотников, еще и супертехнологических - FPV-дронов, которые используют машинное зрение для донаведения на цель", - написал он.
Федоров отметил, что торги пройдут через закрытый модуль Prozorro. Вся чувствительная информация, конечно, скрыта.
"Производители, подавайте свои дроны на торги и усиливайте защитников своими разработками", - обратился Федоров к потенциальным производителям.
Благодаря конкуренции государство сможет по максимально выгодной цене их покупать, а для украинских производителей - это возможность увеличить свои доходы и масштабироваться.
"От постановления правительства до первых тендеров - меньше месяца", - добавил Федоров.
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Он і Хвьодаров каже, що десь через місяць почнуть.
А може й не почнуть...
і да, це тільки оголошення тендеру !!!!!!!!!
НЕ замовлення, і тим бульше НЕ виконання його, і НЕ поставки дронів в бригади !!!!
за більш як за півроку роздуплився міліард ЗЄлєнських дєрєвов
"пора дєлать міліон дронів" - подумав Хвьодоров
"Володимир Зеленський під час пресконференції 19 грудня 2023 року заявив, що Україна виробить один мільйон безпілотників. «Щодо виробництва - мільйон дронів наступного року ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ми зробимо все, щоб так воно й було.
наступного року - під йолку, а поки, українці "самі, самі, самі..."
Правду кажуть: віслюк навантажений золотом, захопить любе місто!
Бидло було при владі за часів Центральної ради, ще більше бидло при владі зараз.