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Новости Война
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Сырский - на Восточном фронте: На всех направлениях наступления продолжаются бои, иногда РФ имеет незначительный успех

Сирський про ситуацію на Сході

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в течение трех суток работал на Востоке в бригадах, которые держат оборону на Харьковском и Торецком направлениях.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Покровское направление

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на Покровском направлении, бросает в бой свои самые опытные штурмовые подразделения, пытаясь прорвать нашу оборону на направлении Желанное, Новогродовка, Покровск", - говорится в сообщении.

Также читайте: Главный приоритет ВСУ - расширение возможностей для поражения вражеских объектов независимо от их расположения, - Сырский в разговоре с генералом Брауном

Купянское направление

Продолжаются бои в районе Песчаного, Стельмаховки, Макеевки. Силы обороны держат позиции.

Северское направление

По словам Сырского, на указанном направлении ситуация сложная.

"Враг активно применяет артиллерию, проводит штурмы, но успеха не имеет. Также жесткие бои идут в районе канала на подступах к Часову Яру, без изменения позиций сторон", - рассказал главком.

Также оккупанты продолжают штурмы в районах Нью-Йорка, Южного и Зализного.

На Харьковском направлении, в районе Глубокого, Волчанска, - также бои, но враг успеха не имеет, несет существенные потери, добавил он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что по всем направлениям наступления РФ продолжаются бои различной интенсивности.

Читайте также: РФ не достигла никакого существенного прогресса на фронте, - Сырский

"Кое-где, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех. Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут меняться несколько раз в течение суток. По состоянию на сейчас, существенных изменений не произошло.

Силами Национальной полиции, СБУ и Военной службы правопорядка проводятся контрдиверсионные действия. Их подразделения сейчас выявляют и обезвреживают диверсионные группы противника в районах городской застройки на Торецком направлении", - подчеркнул Сырский.

Он отметил, что основными задачами работы было изучение обстановки непосредственно в районах боевых действий, анализ эффективности выполнения боевых задач, решение проблемных вопросов обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА, средствами РЭБ и оказание помощи командирам в организации боевых действий.

Читайте также: Главный приоритет ВСУ - расширение возможностей для поражения вражеских объектов независимо от их расположения, - Сырский в разговоре с генералом Брауном

Автор: 

ВСУ (6543) Александр Сырский (562)


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Топ комментарии
+41
подекуди РФ має незначний успіх

Загалом - чверть країни.
Гуйня, кароч.
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01.08.2024 14:37
+35
Саме тому ти довбойоб міняєш нормальних командирів на штабних крис
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01.08.2024 14:35
+26
В дупіту обох.
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01.08.2024 14:39
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Правила форума Совет форумчан
Саме тому ти довбойоб міняєш нормальних командирів на штабних крис
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01.08.2024 14:35 Ответить
Приїхав свіжу інформацію для передачі на історічєскую родіну збирати.
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01.08.2024 14:38 Ответить
Цікаво,взяття Торецької агломерації чи Мирнограда теж буде несуттєвим успіхом?
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01.08.2024 14:40 Ответить
як Поверхневий скаже, але "фортець" у нас щось добуя, перебор буде !!
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01.08.2024 16:04 Ответить
сирський, де фортифікація, плять ?!

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01.08.2024 15:23 Ответить
"фортеці" без фортифікації - у цьому весь сирський !!!
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01.08.2024 16:05 Ответить
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01.08.2024 14:35 Ответить
В дупіту обох.
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01.08.2024 14:39 Ответить
ганьба !
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01.08.2024 17:36 Ответить
подекуди РФ має незначний успіх

Загалом - чверть країни.
Гуйня, кароч.
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01.08.2024 14:37 Ответить
Так рашка цеи незначнии успіх має кожен день
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01.08.2024 14:37 Ответить
єдина перевага кацапів що їх занадто багато і з залізяччям у них все добре, шкода що вони почали міняти дебілів (тіпа олєнєвода і гєнєрала армагєддона) на більш обізнаних в військовій справі
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01.08.2024 14:38 Ответить
їх + - однаково

але вони відпочивають і змінюються.
та й звичайно у них перевага у всіх озброєннях.
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01.08.2024 15:01 Ответить
Кажуть, десь на 6 км просунулись за тиждень. Коли в України останній раз був такий незначний успіх?
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01.08.2024 14:38 Ответить
Дивно правда? Переважаюча в три рази по ОС, в десять по ББМ, в 30 раз по авіації армія просунулась аж на 6 км...
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01.08.2024 14:45 Ответить
А раніше типу не відомо було про переваги такі? Тільки зараз відкрилося?
Тим не менш, таких просувань раніше не було. А тепер чи не кожен день втрачене село.
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01.08.2024 14:52 Ответить
Було й гірше...
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01.08.2024 14:55 Ответить
З часів Сіверодонецька-Лисичанська - майже півтора року не було.
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01.08.2024 14:57 Ответить
Бахмуту не було? Солєдару? На Донбасі вони постійно лізли...
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01.08.2024 15:19 Ответить
Бахмут це ініціатива Зегевари.
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01.08.2024 15:23 Ответить
І що це міняє?
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01.08.2024 15:26 Ответить
Те що захищали невигідні позиції на низинах. Зараз позиції підготовлені, рівна земля, але відступ йде на швидкості як тільки на початок війни, коли ніякого західного озброєння майже не було.
Є різниця?
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01.08.2024 15:31 Ответить
Які низини. Довкола Бахмуту були висоти на яких можна було оборонятися до сьогодні. А західної зброї зараз ще менше ніж було "на початку" - просто тоді була ще своя...
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01.08.2024 15:40 Ответить
А я про що кажу, алло? Сам Бахмут знаходився в низинах, його невигідно було обороняти. Тем не менше тримались за нього як дурні, коли після зайняття висот звідти давно потрібно було відходити.
Зараз лише на західній зброї все і тримається, ії видів та кількості значно більше ніж тоді.
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01.08.2024 15:50 Ответить
При Залужному!
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01.08.2024 18:00 Ответить
Незначний успіх? рілі?
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01.08.2024 14:38 Ответить
1 мільйон військових а тилу, а на фронті 300 тисяч.
Сирський чітко виконує договорняк між Зелею та пуйлом по здачі Донецької області рашистам, як і хотів пуйло.
А далі, народ готують до капітуляції.
І той же Сирський буде виправдовувати капітуляцію, тим що не вистачало людей на фронті, при цьому свідомо тримає в тилу мільйон військових і не задіює їх на фронті.
От така проста тактика по знищенню України.
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01.08.2024 14:40 Ответить
Самі себе знищили, зеля, сирок і решта фартових це наслідки, але ніяк не причина тих проклять.
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01.08.2024 15:01 Ответить
Від епічної фотки Сирського з дєрьмаком я чесно кажучи прих.уїв...
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01.08.2024 14:42 Ответить
Творожнікофф, чому знятий з посади командир 80 бригади?
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01.08.2024 14:42 Ответить
Тому що не відступав разом з іншими
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01.08.2024 14:59 Ответить
Бо не зручний.
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01.08.2024 15:28 Ответить
кацапські пі@ари подання внесли - Львівський десант ї@ашить пі@арів дуже боляче
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01.08.2024 15:52 Ответить
Похоже пишет мемуары "Незначительные успехи". Ну докторскую, как вариант.
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01.08.2024 14:43 Ответить
"Незначительние побєди", косплеїть Манштейна
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01.08.2024 15:39 Ответить
Ну мы же готовимся к миру, правильно? Поетому ни оборону ни армию не строим. Да и какая разница сколько рашисты захватят территории если наша власть все равно готовит капитуляцию.
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01.08.2024 14:45 Ответить
ще в лютому, під час зміни в ЗСУ команди Залужного на просирського поставало запитання "******?"
Сьогодні вже зрозуміло: щоб ворог кожного дня ""
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01.08.2024 14:46 Ответить
Тому що золоте правило - не чіпай те що працює. Але комусь "рейтинги" чесались...
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01.08.2024 15:23 Ответить
Поверніть Полторака,Муженка та Залужного. а цю сиркову масу на росію поміняти на Азовців.
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01.08.2024 14:55 Ответить
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01.08.2024 15:00 Ответить
А треба було починати з банального аналізу сечі🧐
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01.08.2024 15:04 Ответить

(то про подоляку)
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01.08.2024 15:27 Ответить
Чому на світлині немає найвеличнішого стратега?
Хто ж цьому Сирському вкаже вірний шлях до "вічного миру?" Невже той дядько з козацькими вусами?
Хіба обер-ад'ютант обозний віконт д'Єрмак не дав вказівку? Яку?!
А ви ще не знаєте? На куй генштаб, усьо буде вирішувати він!
Незабаром до вас приїде Безугла і все вкратце розповість!
Слава Головкокому!
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01.08.2024 15:03 Ответить
Жах 19 року виходить на фінішну пряму.
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01.08.2024 15:08 Ответить
Словами"подекуди РФ має незначний успіх" пан Сирський виправдовує власну безпорадність навіщо потрібно було претендувати на місце Залужного? Що змінив Сирський за майже 6 місяців( 8 серпня буде рівно 6 місяців) на посаді Головкома? То можливо все ж таки проблема була не в посаді Главкома, а в перевазі ворога у живій силі і озброєнні?
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01.08.2024 15:21 Ответить
Успіхи 3,14дерації в окупації України залежать,в тому числі і від "зе" і "сирого"
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01.08.2024 15:22 Ответить
Ого ! Крім Жукова,у нас і Будьонний є !
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01.08.2024 15:25 Ответить
У Сирського є напрямки наступу? Отріцатєльново?
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01.08.2024 15:30 Ответить
Четверть Украины захвачено и захват продолжается - это называется "незначительный успех".
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01.08.2024 15:30 Ответить
На Покровському та Торецькому напрямках успіх росіян значний. Не визнавати це - спонукати їх до подальшого розвитку наступу.
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01.08.2024 15:35 Ответить
зачем делать вообще такие заявления... я не эксперт в военном деле, но заходя на дипстейт могу прокликивать по датам фронт... и "незначительный успех" враг делает каждый день... но даже если взглянуть разницу в две недели то успех уже более значительный..
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01.08.2024 16:08 Ответить
Сирського - на мило!
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01.08.2024 16:20 Ответить
США занепокоєні просуванням військ РФ в Україні, - Остін Джерело:

Хтось *******
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01.08.2024 16:55 Ответить
Як там львівянам,сподобались f16?
*****, фронт на сході.
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01.08.2024 16:56 Ответить
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01.08.2024 17:38 Ответить
Гнать этих макак во главе с Ермаком в шею! Залужнего в президенты!
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01.08.2024 17:08 Ответить
Не чула щоб ЗСУ просувались до кордонів, звільняли населені пункти.
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01.08.2024 17:08 Ответить
Незначні успіхи були у росіян на Покровському напрямку до 10.10.23. Зараз просування кожного дня суттєві та загрозливі.
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01.08.2024 19:00 Ответить
Шкода що в ЗЕмародера, тоді на стадіоні аналізів не оприлюднили, було б цікаво, але 73 % ідіотів і це б не спинило!
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02.08.2024 08:10 Ответить
 
 