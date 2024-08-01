Сырский - на Восточном фронте: На всех направлениях наступления продолжаются бои, иногда РФ имеет незначительный успех

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в течение трех суток работал на Востоке в бригадах, которые держат оборону на Харьковском и Торецком направлениях.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Покровское направление

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на Покровском направлении, бросает в бой свои самые опытные штурмовые подразделения, пытаясь прорвать нашу оборону на направлении Желанное, Новогродовка, Покровск", - говорится в сообщении.

Также читайте: Главный приоритет ВСУ - расширение возможностей для поражения вражеских объектов независимо от их расположения, - Сырский в разговоре с генералом Брауном

Купянское направление

Продолжаются бои в районе Песчаного, Стельмаховки, Макеевки. Силы обороны держат позиции.

Северское направление

По словам Сырского, на указанном направлении ситуация сложная.

"Враг активно применяет артиллерию, проводит штурмы, но успеха не имеет. Также жесткие бои идут в районе канала на подступах к Часову Яру, без изменения позиций сторон", - рассказал главком.

Также оккупанты продолжают штурмы в районах Нью-Йорка, Южного и Зализного.

На Харьковском направлении, в районе Глубокого, Волчанска, - также бои, но враг успеха не имеет, несет существенные потери, добавил он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что по всем направлениям наступления РФ продолжаются бои различной интенсивности.

Читайте также: РФ не достигла никакого существенного прогресса на фронте, - Сырский

"Кое-где, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех. Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут меняться несколько раз в течение суток. По состоянию на сейчас, существенных изменений не произошло.



Силами Национальной полиции, СБУ и Военной службы правопорядка проводятся контрдиверсионные действия. Их подразделения сейчас выявляют и обезвреживают диверсионные группы противника в районах городской застройки на Торецком направлении", - подчеркнул Сырский.

Он отметил, что основными задачами работы было изучение обстановки непосредственно в районах боевых действий, анализ эффективности выполнения боевых задач, решение проблемных вопросов обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА, средствами РЭБ и оказание помощи командирам в организации боевых действий.

Читайте также: Главный приоритет ВСУ - расширение возможностей для поражения вражеских объектов независимо от их расположения, - Сырский в разговоре с генералом Брауном