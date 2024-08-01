Сырский - на Восточном фронте: На всех направлениях наступления продолжаются бои, иногда РФ имеет незначительный успех
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в течение трех суток работал на Востоке в бригадах, которые держат оборону на Харьковском и Торецком направлениях.
Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Покровское направление
"Противник продолжает сосредотачивать усилия на Покровском направлении, бросает в бой свои самые опытные штурмовые подразделения, пытаясь прорвать нашу оборону на направлении Желанное, Новогродовка, Покровск", - говорится в сообщении.
Купянское направление
Продолжаются бои в районе Песчаного, Стельмаховки, Макеевки. Силы обороны держат позиции.
Северское направление
По словам Сырского, на указанном направлении ситуация сложная.
"Враг активно применяет артиллерию, проводит штурмы, но успеха не имеет. Также жесткие бои идут в районе канала на подступах к Часову Яру, без изменения позиций сторон", - рассказал главком.
Также оккупанты продолжают штурмы в районах Нью-Йорка, Южного и Зализного.
На Харьковском направлении, в районе Глубокого, Волчанска, - также бои, но враг успеха не имеет, несет существенные потери, добавил он.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что по всем направлениям наступления РФ продолжаются бои различной интенсивности.
"Кое-где, ценой больших потерь, враг имеет незначительный успех. Во время активных боевых действий тактические позиции войск могут меняться несколько раз в течение суток. По состоянию на сейчас, существенных изменений не произошло.
Силами Национальной полиции, СБУ и Военной службы правопорядка проводятся контрдиверсионные действия. Их подразделения сейчас выявляют и обезвреживают диверсионные группы противника в районах городской застройки на Торецком направлении", - подчеркнул Сырский.
Он отметил, что основными задачами работы было изучение обстановки непосредственно в районах боевых действий, анализ эффективности выполнения боевых задач, решение проблемных вопросов обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА, средствами РЭБ и оказание помощи командирам в организации боевых действий.
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Загалом - чверть країни.
Гуйня, кароч.
але вони відпочивають і змінюються.
та й звичайно у них перевага у всіх озброєннях.
Тим не менш, таких просувань раніше не було. А тепер чи не кожен день втрачене село.
Є різниця?
Зараз лише на західній зброї все і тримається, ії видів та кількості значно більше ніж тоді.
Сирський чітко виконує договорняк між Зелею та пуйлом по здачі Донецької області рашистам, як і хотів пуйло.
А далі, народ готують до капітуляції.
І той же Сирський буде виправдовувати капітуляцію, тим що не вистачало людей на фронті, при цьому свідомо тримає в тилу мільйон військових і не задіює їх на фронті.
От така проста тактика по знищенню України.
Сьогодні вже зрозуміло: щоб ворог кожного дня ""
(то про подоляку)
Хто ж цьому Сирському вкаже вірний шлях до "вічного миру?" Невже той дядько з козацькими вусами?
Хіба обер-ад'ютант обозний віконт д'Єрмак не дав вказівку? Яку?!
А ви ще не знаєте? На куй генштаб, усьо буде вирішувати він!
Незабаром до вас приїде Безугла і все вкратце розповість!
Слава Головкокому!
Хтось *******
*****, фронт на сході.