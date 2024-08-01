Под видом волонтеров переправил за границу 74 уклониста: на Тернопольщине будут судить депутата сельсовета
Завершено досудебное расследование в отношении депутата сельсовета на Тернопольщине, который организовал незаконную схему переправки лиц, подлежащих мобилизации, через государственную границу Украины. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что подозреваемый, выполняя обязанности депутата одного из сельских советов, был мобилизован и проходил службу в одной из воинских частей города Тернополя.
В чем обвиняют злоумышленника?
Получив доступ к служебной документации, он вносил ложные сведения в письма-обоснования для выезда волонтеров за границу с целью ввоза гуманитарной помощи для военных. В документы вместо реальных фамилий водителей-волонтеров вписывал данные уклонистов. Тогда на основании поддельных писем-обоснований таких лиц включали в автоматизированную информационную систему и они беспрепятственно выезжали за пределы Украины, однако обратно не возвращались.
Таким образом в течение июля 2022 - января 2023 годов он помог пересечь границу 74 военнообязанным мужчинам.
Что ему грозит?
Фигуранту следователи полиции объявили подозрение по ч. 2 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в отношении нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.
За содеянное обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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Ти чиїх будеш, макартя??
І цікаво чи будуть тут Алекси Стадніки Тесленки коментувати адже цей нешановний пан не тільки депутат а ще і був мобілізований та проходив службу в одній із військових частин міста Тернополя. Джерело:
шиндлерадепутата"