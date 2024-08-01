Под видом волонтеров переправил за границу 74 уклониста: на Тернопольщине будут судить депутата сельсовета

Завершено досудебное расследование в отношении депутата сельсовета на Тернопольщине, который организовал незаконную схему переправки лиц, подлежащих мобилизации, через государственную границу Украины. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что подозреваемый, выполняя обязанности депутата одного из сельских советов, был мобилизован и проходил службу в одной из воинских частей города Тернополя.

В чем обвиняют злоумышленника?

Получив доступ к служебной документации, он вносил ложные сведения в письма-обоснования для выезда волонтеров за границу с целью ввоза гуманитарной помощи для военных. В документы вместо реальных фамилий водителей-волонтеров вписывал данные уклонистов. Тогда на основании поддельных писем-обоснований таких лиц включали в автоматизированную информационную систему и они беспрепятственно выезжали за пределы Украины, однако обратно не возвращались.

Таким образом в течение июля 2022 - января 2023 годов он помог пересечь границу 74 военнообязанным мужчинам.

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Что ему грозит?

Фигуранту следователи полиции объявили подозрение по ч. 2 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в отношении нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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