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Под видом волонтеров переправил за границу 74 уклониста: на Тернопольщине будут судить депутата сельсовета

Під виглядом волонтерів переправив за кордон 74 ухилянтів

Завершено досудебное расследование в отношении депутата сельсовета на Тернопольщине, который организовал незаконную схему переправки лиц, подлежащих мобилизации, через государственную границу Украины. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что подозреваемый, выполняя обязанности депутата одного из сельских советов, был мобилизован и проходил службу в одной из воинских частей города Тернополя.

В чем обвиняют злоумышленника?

Получив доступ к служебной документации, он вносил ложные сведения в письма-обоснования для выезда волонтеров за границу с целью ввоза гуманитарной помощи для военных. В документы вместо реальных фамилий водителей-волонтеров вписывал данные уклонистов. Тогда на основании поддельных писем-обоснований таких лиц включали в автоматизированную информационную систему и они беспрепятственно выезжали за пределы Украины, однако обратно не возвращались.

Таким образом в течение июля 2022 - января 2023 годов он помог пересечь границу 74 военнообязанным мужчинам.

Читайте: Преступную группировку переправщиков через границу разоблачили на Закарпатье: организовывали трансфер и давали советы уклонистам

Что ему грозит?

Фигуранту следователи полиции объявили подозрение по ч. 2 ст. 332 (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенная в отношении нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

За содеянное обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фиктивное отцовство за $3,5 тыс.: разоблачена очередная схема для уклонистов. ФОТО

Автор: 

депутат (3309) подозрение (482) уклонисты (804) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+10
зельоні корівники, коли придумували цю ***** з перетином кордону, вони ж думали, що тільки вони будуть цим користуватись для отримання хабарів, а воно он як вийшло, що й народець з гнильцею їм попався.
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01.08.2024 15:38
+3
А ти хочеш захищати Україну, чи окупантів рашистів, чекаєш??
Ти чиїх будеш, макартя??
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01.08.2024 15:51
+3
Це з якого боку дивитись - а може він зберіг життя - на відміну від тих хто не будує бетоні укріпрайони для ЗСУ.
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01.08.2024 16:14
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Да! - цеи депутат зівака не давав
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01.08.2024 15:34 Ответить
Як депутат, так і з міста не виїхав, як у нього так вийшло?
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01.08.2024 15:36 Ответить
зельоні корівники, коли придумували цю ***** з перетином кордону, вони ж думали, що тільки вони будуть цим користуватись для отримання хабарів, а воно он як вийшло, що й народець з гнильцею їм попався.
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01.08.2024 15:38 Ответить
А ти хочеш захищати Україну, чи окупантів рашистів, чекаєш??
Ти чиїх будеш, макартя??
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01.08.2024 15:51 Ответить
Та це сарказм
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01.08.2024 16:00 Ответить
він може бути депутатом або поліцейським. чому одразу ухилянт?
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01.08.2024 15:50 Ответить
А ще він може бути ватником і ждуном.
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01.08.2024 17:08 Ответить
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01.08.2024 16:03 Ответить
О-о, нова методичка заїхала на хату! А ти чого ж зараз сидиш там, де оця "ната"? Може тому, що там війни немає? Бо рашка хєр туди сунеться тому, що знає - вломить ота ж "ната"! А тобі, *****, мабуть дАмой хоЦЦа, щоб.... пАруЗькі можна пАгАвАріть!
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01.08.2024 17:15 Ответить
тю так зараз у кожній громаді можна депутата посадити адже в кожній є волонтери які оформили "шлях" і поїхали в США гуманітарку "збирати".
І цікаво чи будуть тут Алекси Стадніки Тесленки коментувати адже цей нешановний пан не тільки депутат а ще і був мобілізований та проходив службу в одній із військових частин міста Тернополя. Джерело:
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01.08.2024 16:10 Ответить
Це з якого боку дивитись - а може він зберіг життя - на відміну від тих хто не будує бетоні укріпрайони для ЗСУ.
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01.08.2024 16:14 Ответить
Аналогічно хотів написати, у другу світову, про людей що рятували євреїв, мабуть також таке писали....
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01.08.2024 16:31 Ответить
Від 5 до 7 років... На час війни за подібні злочини тре судити на усю катушку.
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01.08.2024 16:19 Ответить
Цікава подача матеріалу!?!?!?Якщо треба обісрати місцевий депутатський корпус-то спроба зараховується.А по суті-опинився в потрібному місці,в потрібний час.Може його і взяли в армію,з посади депутата,але вже являючись військовослужбовцем,він і здійснював свої злочинні дії.Але тут співпало-і депутат і вносив дані в військовій частині...
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01.08.2024 17:22 Ответить
Колись про нього знімуть фільм, " список шиндлера депутата"
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02.08.2024 07:11 Ответить
 
 