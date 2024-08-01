Преступную группировку переправщиков через границу разоблачили на Закарпатье: организовывали трансфер и давали советы уклонистам

На Закарпатье правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки граждан в Румынию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

Под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры жителю Раховского района сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Установлено, что закарпатец был среди участников незаконной схемы и планировал зарабатывать средства на гражданах призывного возраста, намеревавшихся бежать из Украины. Для них организовывали трансфер в приграничные населенные пункты и давали советы по дальнейшему движению.

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"Правоохранители задержали фигуранта в окрестностях с. Луг Раховского района, на границе с Румынией. Именно оттуда должен был начинаться маршрут незаконной переправки одного гражданина. Последний успел заплатить 3500 долларов США за такое "путешествие", из которых 2000 долларов США - непосредственно подозреваемому", - говорится в сообщении.

Принимаются меры для установления и привлечения к ответственности всех участников схемы противоправной деятельности.

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