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Преступную группировку переправщиков через границу разоблачили на Закарпатье: организовывали трансфер и давали советы уклонистам

На Закарпатті викрили угруповання, яке переправляло ухилянтів за кордон

На Закарпатье правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки граждан в Румынию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

Под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры жителю Раховского района сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Установлено, что закарпатец был среди участников незаконной схемы и планировал зарабатывать средства на гражданах призывного возраста, намеревавшихся бежать из Украины. Для них организовывали трансфер в приграничные населенные пункты и давали советы по дальнейшему движению.

Также читайте: Пограничники задержали на берегу Тисы стоматолога и биржевого экономиста, планировавших незаконно попасть в Румынию

"Правоохранители задержали фигуранта в окрестностях с. Луг Раховского района, на границе с Румынией. Именно оттуда должен был начинаться маршрут незаконной переправки одного гражданина. Последний успел заплатить 3500 долларов США за такое "путешествие", из которых 2000 долларов США - непосредственно подозреваемому", - говорится в сообщении.

Принимаются меры для установления и привлечения к ответственности всех участников схемы противоправной деятельности.

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Автор: 

уклонисты (804) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+3
Скільки можна писати про сцикунів-п.дорів? Напишіть про тисячі добровольців, про яких обгрунтовано говорив екс-нардеп , комбат Лапін.
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01.08.2024 10:57
+1
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01.08.2024 10:48
+1
Це каже, чотириразовий ухилянт, ТВО ПУ, з 21 травня цього року!
Оруел, нервово палять самокрутку..
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01.08.2024 11:00
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01.08.2024 10:48 Ответить
Це каже, чотириразовий ухилянт, ТВО ПУ, з 21 травня цього року!
Оруел, нервово палять самокрутку..
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01.08.2024 11:00 Ответить
Я не сумнівалася, що він до цього дійде, як тільки він квакнув про переговори.
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01.08.2024 12:03 Ответить
Скільки можна писати про сцикунів-п.дорів? Напишіть про тисячі добровольців, про яких обгрунтовано говорив екс-нардеп , комбат Лапін.
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01.08.2024 10:57 Ответить
Їх відстрілюють і топлять. Бо вони перешкода рейтингу Наівідоснішого читача пропливаючих текстів.
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01.08.2024 11:20 Ответить
Це не оті, нещасні «борцуни-ухилянти», що кидаються на службовців з ТЦК!?? Рашисти активно репостили це відео, як українці «борються против вайни»…
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01.08.2024 10:58 Ответить
Скільки вгодованих, забезпечених кабанів в тилу живуть на податки, щоб виловлювати людей і відправляти на війну із затишного тилу... Скільки у нас цих абревіатур вже є, а ту ще одна - якесь УВВБ. Хто це, що це, ***** треба в тилу - ніхто не скаже.
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01.08.2024 12:52 Ответить
- Вуйку, де кордон?
- Он там, за горою.
- Ви заарештовані за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
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01.08.2024 13:13 Ответить
Новий анекдот))))
-Ти вкрав мільйони , які були на дрони?
-Поділись з другими і гуляй вільно,
-Ти не арештований, а заброньований)))
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01.08.2024 20:40 Ответить
Не злочинне угрупування, а борці за свободу.
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01.08.2024 14:29 Ответить
 
 