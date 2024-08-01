Преступную группировку переправщиков через границу разоблачили на Закарпатье: организовывали трансфер и давали советы уклонистам
На Закарпатье правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки граждан в Румынию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.
Под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры жителю Раховского района сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Установлено, что закарпатец был среди участников незаконной схемы и планировал зарабатывать средства на гражданах призывного возраста, намеревавшихся бежать из Украины. Для них организовывали трансфер в приграничные населенные пункты и давали советы по дальнейшему движению.
"Правоохранители задержали фигуранта в окрестностях с. Луг Раховского района, на границе с Румынией. Именно оттуда должен был начинаться маршрут незаконной переправки одного гражданина. Последний успел заплатить 3500 долларов США за такое "путешествие", из которых 2000 долларов США - непосредственно подозреваемому", - говорится в сообщении.
Принимаются меры для установления и привлечения к ответственности всех участников схемы противоправной деятельности.
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Оруел, нервово палять самокрутку..
- Он там, за горою.
- Ви заарештовані за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
-Ти вкрав мільйони , які були на дрони?
-Поділись з другими і гуляй вільно,
-Ти не арештований, а заброньований)))