На правительственном уровне готовятся кадровые решения, - Зеленский

Владимир Зеленский анонсировал подготовку кадровых решений в Кабинете Министров.

Об этом президент сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что провел сегодня совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем по восстановлению. В частности, по результатам поездки в Харьков, Полтавскую область, Волынь и город Ривне и проведенных совещаний.

"Это касается и достройки объектов, и ключевых приоритетов восстановления, и также людей, способных обеспечивать полную реализацию государственных задач", - отметил президент.

Также он добавил, что на правительственном уровне готовятся кадровые решения, "а также дополнительные решения, чтобы уже этой осенью больше украинских детей смогли учиться в школах не онлайн, а нормально – чтобы была нормальная школьная жизнь настолько, насколько это сейчас, во время войны, возможно".

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