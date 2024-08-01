На правительственном уровне готовятся кадровые решения, - Зеленский
Владимир Зеленский анонсировал подготовку кадровых решений в Кабинете Министров.
Об этом президент сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский рассказал, что провел сегодня совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем по восстановлению. В частности, по результатам поездки в Харьков, Полтавскую область, Волынь и город Ривне и проведенных совещаний.
"Это касается и достройки объектов, и ключевых приоритетов восстановления, и также людей, способных обеспечивать полную реализацию государственных задач", - отметил президент.
Также он добавил, что на правительственном уровне готовятся кадровые решения, "а также дополнительные решения, чтобы уже этой осенью больше украинских детей смогли учиться в школах не онлайн, а нормально – чтобы была нормальная школьная жизнь настолько, насколько это сейчас, во время войны, возможно".
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а в тих "кадрових рішеннях" часом немає кандидатури на посаду президена?
@donikroman
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https://x.com/donikroman/status/1819055221735112705 52 мин
Сьогодні вранці ПІСЛЯ отримання розпорядження ГШ на відрядження двох людей на тренінг тактичної медицини до навчального центру, командир 127 бригади, заднім числом перевів їх з артилерії в піхоту і вже сьогодні прямим наказом відправляє їх на штурм..