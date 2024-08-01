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На правительственном уровне готовятся кадровые решения, - Зеленский

Зеленський

Владимир Зеленский анонсировал подготовку кадровых решений в Кабинете Министров.

Об этом президент сказал в своем обращении, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что провел сегодня совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем по восстановлению. В частности, по результатам поездки в Харьков, Полтавскую область, Волынь и город Ривне и проведенных совещаний.

"Это касается и достройки объектов, и ключевых приоритетов восстановления, и также людей, способных обеспечивать полную реализацию государственных задач", - отметил президент.

Также он добавил, что на правительственном уровне готовятся кадровые решения, "а также дополнительные решения, чтобы уже этой осенью больше украинских детей смогли учиться в школах не онлайн, а нормально – чтобы была нормальная школьная жизнь настолько, насколько это сейчас, во время войны, возможно".

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Автор: 

Зеленский (20210) Кабмин (14024)


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Топ комментарии
+20
твій дєрьмак ким буде?
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01.08.2024 20:16
+17
Ну скажи,гнида, скажи, - я втомився, я пішов.
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01.08.2024 20:24
+11
Очікуємо ПОТУЖНІ рішення від нашого найшашличнішого незламного ..ІДОРА!!!!
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01.08.2024 20:20
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твій дєрьмак ким буде?
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01.08.2024 20:16 Ответить
буде забезпечувати туалетним папером і Офіс і Кабінет Міністрів....
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01.08.2024 20:18 Ответить
І школи.
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01.08.2024 20:46 Ответить
А хіба дерьмак ЙОГО, не навпаки?
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02.08.2024 07:12 Ответить
Очікуємо ПОТУЖНІ рішення від нашого найшашличнішого незламного ..ІДОРА!!!!
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01.08.2024 20:20 Ответить
За вами не встигнеш...😀
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01.08.2024 20:22 Ответить
Как там классик говорил, а вы друзья, как не садитесь, но в музыканты не годитесь, кажется так.
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02.08.2024 08:56 Ответить
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01.08.2024 20:20 Ответить
ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-а-а...
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01.08.2024 20:31 Ответить
Ну скажи,гнида, скажи, - я втомився, я пішов.
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01.08.2024 20:24 Ответить
Мухожук Хочбивтікович
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01.08.2024 20:33 Ответить
на ешафот
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01.08.2024 21:00 Ответить
..головне для суворої бусінкі аби усі забули, що воно саме вже майже ніхто - в.о. президента, "лєнкін муж", а його кремлівсько-оманський опікун дермак - просто жирний секретут-завгосп, який "много на сєбя бєрьОт" і ні за що не відповідає.. так шо "топтати зону" Найвеличнівшивий буде сам-один...
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01.08.2024 20:26 Ответить
топтати зону, це якщо йому пощастить і першими його піймають американці
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01.08.2024 21:01 Ответить
Можна ще перейти на шістнадцяткову систему числення кажуть непогані результати дає...
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01.08.2024 20:27 Ответить
Перестановка кроватей в барделе ?
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01.08.2024 20:29 Ответить
ні, обмін простирадлами))
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01.08.2024 20:40 Ответить
шо? опять???? вже нарішав зелений рішала - щодня здаємо території, одне село за одним, а то і два-три на раз! мета - обнулити все, що відвоював Залужний!
а в тих "кадрових рішеннях" часом немає кандидатури на посаду президена?
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01.08.2024 20:34 Ответить
Марьяну министром обороны, труд должен вознаграждаться.
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01.08.2024 20:39 Ответить
Посмертно
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02.08.2024 18:12 Ответить
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01.08.2024 20:41 Ответить
Яким націоналістам ?
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01.08.2024 22:52 Ответить
Роман Донік

@donikroman

·

https://x.com/donikroman/status/1819055221735112705 52 мин

Сьогодні вранці ПІСЛЯ отримання розпорядження ГШ на відрядження двох людей на тренінг тактичної медицини до навчального центру, командир 127 бригади, заднім числом перевів їх з артилерії в піхоту і вже сьогодні прямим наказом відправляє їх на штурм..

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01.08.2024 20:51 Ответить
Є доручення тво командувача сухопутних військ для ок( бригади входять в структуру ок) де заборонено артилеристів залучати до не "їхніх" функцій. Тут є слова про перевод. Згідно чого перевод? Треба мати сам наказ, ознайомитися а тоді самим визивати дбр, всп, адвокатів і нікуди не їхати і не здавати посади і не приймати. Не проходити обхідні листи і таке інше. Нехай приїжджають юридично грамотні люди і говорять із комбригам і начальниками штабів. Ха ха ха.
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01.08.2024 21:36 Ответить
Надо не кровати переставлять в борделе ,а менять ****** 🤬
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01.08.2024 21:07 Ответить
Шапито добьет страну.
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01.08.2024 21:12 Ответить
Подоляка мабуть понизать. Брат його, херой есвео, здох не давно, і тепер подоляка не відповідає критеріям, щоб бути наближеним до Лідора Оманського.
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01.08.2024 21:15 Ответить
понизЯть*
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01.08.2024 21:16 Ответить
А ти тут до чого? Єрмак і без тебе все "вирішить"...
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01.08.2024 21:26 Ответить
Всі школи будуть під землею? Чи якась із нових або старих шкіл може витримати удар ракетою? Чи навіть із совкових шкіл є переходи у бомбосховища без виходу на вулицю? А лише під землею переходи? Чи вчителі або відповідальні навчені правильним діям при евакуації дітей до бомбосховища? Чи обучений, крім медика, хоч ще хтось тактичній медицині? Чи все піклування про дітей лише у купівлі генератора на 5 кВт. Ха ха ха.
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01.08.2024 21:26 Ответить
Я вчивсь у школі 1955 року побудови, там є справжне сховище. А зараз у Запоріжжі будують підземні школи, заглиблені як льох у селі.
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01.08.2024 21:46 Ответить
Ото ж бо і воно що лише будують. Коли збудують, то тоді буде і балачка. Ха ха ха.
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01.08.2024 22:01 Ответить
Головне шо кошти можна освоїти.
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01.08.2024 22:32 Ответить
Ще не всі кадрові помийки використали?
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01.08.2024 21:32 Ответить
Звернемося до Конституції. Уряд обирається Верховною Радою ща поданням коаліцїї. За поданням прежидента обираються лише 2 міністри - оборони і закордонних справ. Все! Ця щаява Зєлєеского свідчить при спробу впливу на окрему незалежну від нього гілку влади - тобто кримінальне діяння привласнення не належних йому повноважень, простіше - узурпація.
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01.08.2024 21:38 Ответить
Свінтус стефанчук мовчить. А може він нє вкурсє, що буде щось там подавати? Напевно йому навіть не цікаво, що там знову вирішили у зеленому картелі. Головне бути більш схожим на оте чудовисько з першого епізоду зоряних війн. Ха ха ха.
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01.08.2024 21:50 Ответить
Катлету з безумною, мабуть, в посли припаркують, за оті самі гроші, що дивним чином у них з'явилися… Але ж там, ціла моноШобла таких у ВРУ!!,
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01.08.2024 22:00 Ответить
Про кадрові рішення вже рік говорять,а толку.
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01.08.2024 22:52 Ответить
Вбийся вже ап стіну, зелене непорозуміння…
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01.08.2024 23:56 Ответить
А на офісному?
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02.08.2024 01:22 Ответить
Ждем Безумную министром обороны, хуже уже не будет
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02.08.2024 02:42 Ответить
А державних завдань на побудову фортифікаційних споруд не було? Кожного дня кацапня відгризає шмат української землі.
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02.08.2024 07:04 Ответить
 
 