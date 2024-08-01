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Новости мобилизации
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Россияне ежедневно теряют убитыми и ранеными около тысячи человек, - Зеленский

Зеленський назвав втрати РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия на войне против Украины теряет ежедневно около тысячи военных.

Об этом глава государства заявил в интервью французским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Последние недели три-четыре они теряют тысячу человек в день. Понимаете, до чего они дошли? Представьте, что вы теряете тысячу человек за сутки. Раненых и убитых. Они crazy people (сумасшедшие люди. - Ред.) абсолютно. Они неадекватные люди. Путин - сумасброд. Можно убивать тысячу людей в день своих?", - сказал президент.

По словам Зеленского, при таких обстоятельствах ситуацию надо решать не количеством военнослужащих, а качественной подготовкой.

Также читайте: Армия РФ продвигается, потому что комплектация новых бригад длится уже полтора года, - Зеленский

"Если человек напротив, Путин, готов терять тысячу уже в день, то если еще год войны, он потеряет 300 тысяч. У него уже более 500 тыс. убитыми и ранеными. Вот вам, что происходит.

Мы должны понимать, что ребят на поле боя не хватает, потому что они в учебных центрах. Они не могут после мобилизации быть брошенными сразу на поле боя. У нас ребята должны проходить минимум 2 месяца, тренировки и тому подобное. Некоторые тренируются дольше. Поэтому пополнение будет в тех бригадах, где не хватает личного состава", - добавил он.

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Автор: 

армия РФ (19035) Зеленский (20210) путин (31203) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+10
Йому б, стати на коліна і ПОКАЯТИСЯ перед Українцями 21 травня, за те, до чого довів Україну, а він маячню несе ротом..
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01.08.2024 13:47
+9
ЯКА В НАС ПОТУЖНА АРМІЯ, ЯКЩО ВСУПЕРЕЧ "ЗУСИЛЛЬ" ЗЕ ШОБЛИ ПРОДОВЖУЄ ВІДБИВАТИСЬ ВІД ВОРОГА.
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01.08.2024 13:45
+8
Росіяни щодня втрачають вбитими та пораненими близько тисячі осіб
...і просуваються.
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01.08.2024 13:40
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Росіяни щодня втрачають вбитими та пораненими близько тисячі осіб
...і просуваються.
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01.08.2024 13:40 Ответить
Ну,вони і по 100тис. втрачали у другу світову...і просувалися. Таке плем'я.
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01.08.2024 13:46 Ответить
Стули вже пельку. Там ваньок з кумарами і мбогами - як дров у лісі. Техніку б їм вибивати.
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01.08.2024 13:41 Ответить
Так, так хлопців на фронті не вистачає бо вони в навчальних центрах. А про чотирнадцять бригад яких нічим озброїти чогось забув сказати. "Де зброя зін?"
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01.08.2024 13:43 Ответить
Він вже сказав. Ва всьом партньорі вінаваті.
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01.08.2024 13:45 Ответить
Ім якось пох ці втрати
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01.08.2024 13:45 Ответить
ЯКА В НАС ПОТУЖНА АРМІЯ, ЯКЩО ВСУПЕРЕЧ "ЗУСИЛЛЬ" ЗЕ ШОБЛИ ПРОДОВЖУЄ ВІДБИВАТИСЬ ВІД ВОРОГА.
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01.08.2024 13:45 Ответить
Йому б, стати на коліна і ПОКАЯТИСЯ перед Українцями 21 травня, за те, до чого довів Україну, а він маячню несе ротом..
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01.08.2024 13:47 Ответить
Только в бане и перед ******.
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01.08.2024 14:06 Ответить
Чому наші військові досі НЕ знесли оце zeлене неподобство, яке їх направляє у м"ясорубку?
Хунта так хунта!
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01.08.2024 13:48 Ответить
Пусть сносят майданом "лишь бы не порошенковцы". Или опять хотите сделать это чужими руками? Никто за них это больше делать не будет, чтоб не выслушивать потом застоявшееся заезженное го вно годами
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01.08.2024 14:05 Ответить
Невійськовий уклонист статистик
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01.08.2024 13:50 Ответить
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01.08.2024 13:52 Ответить
Учьотчік грьобаний...
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01.08.2024 13:58 Ответить
Не паникуй.
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01.08.2024 14:04 Ответить
пишут что чегодня, в Киеве, на Софиевке, палестинци размахивают флагами и орут "алах акбар"
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01.08.2024 14:07 Ответить
думаю що брехня... Київ не моцква... там пацани йібальнікі бистро понабивають всякій сволоті
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01.08.2024 14:41 Ответить
https://www.google.com/imgres?q=%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83%20%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD&imgurl=https%3A%2F%2Fi.lb.ua%2F031%2F00%2F6575b0b539b7f.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flb.ua%2Fworld%2F2023%2F12%2F10%2F588330_premier_izrailyu_netanyahu_perervav.html&docid=jg1wtRlY5R4D_M&tbnid=LfioMWwIOBTQ1M&vet=12ahUKEwimqZCC39OHAxXMA9sEHYACLiUQM3oECGsQAA..i&w=720&h=450&hcb=2&ved=2ahUKEwimqZCC39OHAxXMA9sEHYACLiUQM3oECGsQAA

І шо?
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01.08.2024 15:00 Ответить
Довбень ти зелений ти цікавишся щодобовими генерального штабу ? За минулу добу наші положили як мінімум 1300 москаликів . і не пораненими і не безвісти пропавшими .
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01.08.2024 15:41 Ответить
Откуда он знает потери мордора? Он точно знает ежедневные потери украинцев, но не сообщает их, а ведь эта информация интересна в сравнении.
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01.08.2024 15:52 Ответить
 
 