Россияне ежедневно теряют убитыми и ранеными около тысячи человек, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия на войне против Украины теряет ежедневно около тысячи военных.

Об этом глава государства заявил в интервью французским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Последние недели три-четыре они теряют тысячу человек в день. Понимаете, до чего они дошли? Представьте, что вы теряете тысячу человек за сутки. Раненых и убитых. Они crazy people (сумасшедшие люди. - Ред.) абсолютно. Они неадекватные люди. Путин - сумасброд. Можно убивать тысячу людей в день своих?", - сказал президент.

По словам Зеленского, при таких обстоятельствах ситуацию надо решать не количеством военнослужащих, а качественной подготовкой.

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"Если человек напротив, Путин, готов терять тысячу уже в день, то если еще год войны, он потеряет 300 тысяч. У него уже более 500 тыс. убитыми и ранеными. Вот вам, что происходит.

Мы должны понимать, что ребят на поле боя не хватает, потому что они в учебных центрах. Они не могут после мобилизации быть брошенными сразу на поле боя. У нас ребята должны проходить минимум 2 месяца, тренировки и тому подобное. Некоторые тренируются дольше. Поэтому пополнение будет в тех бригадах, где не хватает личного состава", - добавил он.

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