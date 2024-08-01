В Николаеве раздался взрыв
Вечером 1 июля в Николаеве прогремел взрыв.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
По информации председателя взорвалось за пределами города.
Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для южных областей.
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superdexter sidorov
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Olga #593057
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олександр олекандр
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JuopunutBear #592740
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Підлога Маккартні
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JuopunutBear #592740
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JuopunutBear #592740
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JuopunutBear #592740
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