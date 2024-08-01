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В Николаеве раздался взрыв

В Николаеве раздался взрыв

Вечером 1 июля в Николаеве прогремел взрыв.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

По информации председателя взорвалось за пределами города.

Ранее Воздушные силы предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для южных областей.

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Автор: 

взрыв (6724) Николаев (2137)


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1 липня?
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01.08.2024 21:06 Ответить
1 серпня
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01.08.2024 21:08 Ответить
В Кропивницькому два вибухи. Мабуть ППО.
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01.08.2024 21:19 Ответить
Може НЛО ?
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01.08.2024 21:25 Ответить
Там нету ПВО которое сбивало бы балистику. Искандьоры по аэродрому скорее всего
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01.08.2024 21:33 Ответить
Ф-16 есть
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01.08.2024 21:37 Ответить
Мер повідомив, що вибух стався за межами міста
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01.08.2024 21:24 Ответить
Відбій ✅
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01.08.2024 21:39 Ответить
 
 