РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8201 посетитель онлайн
Новости Фото
5 556 12

Удар РФ по Николаеву: погиб 12-летний танцор Кирилл Дядюшко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Из-за российского ракетного удара по Николаеву погиб 12-летний мальчик Кирилл Дядюшко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на студию танца Folk dance group "SOUVENIR", где занимался мальчик.

В нашем коллективе произошло огромное горе .... Больше нет нашего Кирилла Дядюшко. Сегодня (19 июля. - Ред.) он попал под обстрел. Наше Солнышко, наш талантливый ребенок, который мечтал и так хотел жить", - говорится в сообщении.

Кирило Дядюшко
Кирило Дядюшко
Кирило Дядюшко
Кирило Дядюшко

Удар РФ по Николаеву

Напомним, вечером 19 июля во время воздушной тревоги в Николаеве прогремел взрыв. Россияне попали в детскую площадку в жилой застройке города.

Также сообщалось, что по состоянию на утро 20 июля количество пострадавших в Николаеве возросло до 24. Количество жертв возросло до 4 человек.

Автор: 

Николаев (2164) обстрел (28239) жертвы (2119)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
Щоденно злочина рашиська орда вбиває наших дітей ,ці терористи злочинці відчувають свою безкарність ,будь проклята навіки фашиська росія і дибільний народ цього терористичного нациського утворення під назвою рф.
показать весь комментарий
20.07.2024 11:22 Ответить
+13
Дикі варвари, що воюють з цивільними і дітьми
показать весь комментарий
20.07.2024 11:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоденно злочина рашиська орда вбиває наших дітей ,ці терористи злочинці відчувають свою безкарність ,будь проклята навіки фашиська росія і дибільний народ цього терористичного нациського утворення під назвою рф.
показать весь комментарий
20.07.2024 11:22 Ответить
Дикі варвари, що воюють з цивільними і дітьми
показать весь комментарий
20.07.2024 11:40 Ответить
Миколаївці , Люди , вивозьте дітей, за кордон ...Будь ласка !
показать весь комментарий
20.07.2024 16:55 Ответить
Хай горять у пеклі москалі
показать весь комментарий
20.07.2024 22:55 Ответить
 
 