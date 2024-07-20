Удар РФ по Николаеву: погиб 12-летний танцор Кирилл Дядюшко. ФОТОРЕПОРТАЖ
Из-за российского ракетного удара по Николаеву погиб 12-летний мальчик Кирилл Дядюшко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на студию танца Folk dance group "SOUVENIR", где занимался мальчик.
В нашем коллективе произошло огромное горе .... Больше нет нашего Кирилла Дядюшко. Сегодня (19 июля. - Ред.) он попал под обстрел. Наше Солнышко, наш талантливый ребенок, который мечтал и так хотел жить", - говорится в сообщении.
Удар РФ по Николаеву
Напомним, вечером 19 июля во время воздушной тревоги в Николаеве прогремел взрыв. Россияне попали в детскую площадку в жилой застройке города.
Также сообщалось, что по состоянию на утро 20 июля количество пострадавших в Николаеве возросло до 24. Количество жертв возросло до 4 человек.
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