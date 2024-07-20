В Николаеве количество пострадавших возросло до 24

В Николаеве после российского удара количество раненых возросло до 24, из них четверо детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

Он сообщил, что жертвами ракетной атаки стали тринадцатилетний мальчик и две женщины 53 и 63 лет.

24 человека получили ранения, из них четверо детей. Медицинская помощь амбулаторно оказана девяти взрослым и двум детям. На сейчас в медицинских учреждениях находятся двое взрослых и двое детей.

"Взрывной волной и обломками повреждены девять многоквартирных домов, учреждение дошкольного образования и частные автомобили", - отметил Ким.

Напомним, вечером 19 июля во время воздушной тревоги в Николаеве прогремел взрыв. Россияне попали в детскую площадку в жилой застройке города.

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