У Миколаєві кількість постраждалих зросла до 24

У Миколаєві після російського удару кількість поранених зросла до 24, з них четверо дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він повідомив, що жертвами ракетної атаки стали тринадцятирічний хлопчик і дві жінки 53 та 63 років.

24 людини отримали поранення, з них четверо дітей. Медичну допомогу амбулаторно надано девʼятьом дорослим та двом дітям. На зараз в медичних закладах знаходяться двоє дорослих та двоє дітей.

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено девʼять багатоквартирних будинків, заклад дошкільної освіти та приватні автомобілі", - зазначив Кім.

Нагадаємо, ввечері 19 липня Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух. Росіяни поцілили у дитячий майданчик у житловій забудові міста.

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