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Удар РФ по Миколаєву: загинув 12-річний танцюрист Кирил Дядюшко. ФОТОрепортаж

 Через російський ракетний удар по Миколаєву загинув 12-річний хлопчик Кирил Дядюшко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на студію танцю Folk dance group "SOUVENIR", де займався хлопчик.

В нашому колективі сталося величезне горе …. Більше немає нашого Кирила Дядюшка. Сьогодні (19 липня. - Ред.) він потрапив під обстріл. Наше Сонечко, наша талановита дитиночка, яка мріяли і так хотіла жити", - йдеться у повідомленні.

Кирило Дядюшко
Кирило Дядюшко
Кирило Дядюшко
Кирило Дядюшко

Удар РФ по Миколаєву

Нагадаємо, ввечері 19 липня Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух. Росіяни поцілили у дитячий майданчик у житловій забудові міста.

Також повідомлялося, що станом на ранок 20 липня кількість постраждалих у Миколаєві зросла до 24. Кількість жертв зросла до 4 осіб. 

Автор: 

Миколаїв (1803) обстріл (28428) жертви (1792)


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Топ коментарі
+23
Щоденно злочина рашиська орда вбиває наших дітей ,ці терористи злочинці відчувають свою безкарність ,будь проклята навіки фашиська росія і дибільний народ цього терористичного нациського утворення під назвою рф.
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20.07.2024 11:22
+13
Дикі варвари, що воюють з цивільними і дітьми
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20.07.2024 11:40
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Щоденно злочина рашиська орда вбиває наших дітей ,ці терористи злочинці відчувають свою безкарність ,будь проклята навіки фашиська росія і дибільний народ цього терористичного нациського утворення під назвою рф.
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20.07.2024 11:22 Відповісти
Дикі варвари, що воюють з цивільними і дітьми
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20.07.2024 11:40 Відповісти
Миколаївці , Люди , вивозьте дітей, за кордон ...Будь ласка !
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20.07.2024 16:55 Відповісти
Хай горять у пеклі москалі
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20.07.2024 22:55 Відповісти
 
 