Удар РФ по Миколаєву: загинув 12-річний танцюрист Кирил Дядюшко. ФОТОрепортаж
Через російський ракетний удар по Миколаєву загинув 12-річний хлопчик Кирил Дядюшко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на студію танцю Folk dance group "SOUVENIR", де займався хлопчик.
В нашому колективі сталося величезне горе …. Більше немає нашого Кирила Дядюшка. Сьогодні (19 липня. - Ред.) він потрапив під обстріл. Наше Сонечко, наша талановита дитиночка, яка мріяли і так хотіла жити", - йдеться у повідомленні.
Удар РФ по Миколаєву
Нагадаємо, ввечері 19 липня Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух. Росіяни поцілили у дитячий майданчик у житловій забудові міста.
Також повідомлялося, що станом на ранок 20 липня кількість постраждалих у Миколаєві зросла до 24. Кількість жертв зросла до 4 осіб.
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володимир омельянов
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