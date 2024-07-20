Удар РФ по Миколаєву: загинув 12-річний танцюрист Кирил Дядюшко. ФОТОрепортаж

Через російський ракетний удар по Миколаєву загинув 12-річний хлопчик Кирил Дядюшко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на студію танцю Folk dance group "SOUVENIR", де займався хлопчик.

В нашому колективі сталося величезне горе …. Більше немає нашого Кирила Дядюшка. Сьогодні (19 липня. - Ред.) він потрапив під обстріл. Наше Сонечко, наша талановита дитиночка, яка мріяли і так хотіла жити", - йдеться у повідомленні.









Удар РФ по Миколаєву

Нагадаємо, ввечері 19 липня Під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунав вибух. Росіяни поцілили у дитячий майданчик у житловій забудові міста.

Також повідомлялося, що станом на ранок 20 липня кількість постраждалих у Миколаєві зросла до 24. Кількість жертв зросла до 4 осіб.